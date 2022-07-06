«Ко мне относились как к королю. Сюда можно приезжать и не беспокоиться». Адебайор – о России

Бывший нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор оценил свой коммерческий визит в Россию.

— К России сейчас особое отношение на Западе.

— Я слышал много всего разного о вашей стране, но меня это вообще не беспокоит. Я приехал сюда, чтобы сделать людей счастливыми. И, возможно, чтобы сказать другим, что сюда можно приезжать и не беспокоиться.

Ко мне тут вообще относились как к королю. Если будет шанс вернуться, я обязательно это сделаю.