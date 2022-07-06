«Ко мне относились как к королю. Сюда можно приезжать и не беспокоиться». Адебайор – о России

Бывший нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор оценил свой коммерческий визит в Россию.
— К России сейчас особое отношение на Западе.
— Я слышал много всего разного о вашей стране, но меня это вообще не беспокоит. Я приехал сюда, чтобы сделать людей счастливыми. И, возможно, чтобы сказать другим, что сюда можно приезжать и не беспокоиться.
Ко мне тут вообще относились как к королю. Если будет шанс вернуться, я обязательно это сделаю.
- 38-летний Адебайор завершил карьеру в 2020 году.
- Главное достижение в карьере Адебайора – Кубок Испании с «Реалом» в 2011 году.
- Адебайор играл с Андреем Аршавиным в «Арсенале», а с Романом Павлюченко – в «Тоттенхэме».
Источник: Sport24