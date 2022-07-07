Павлюченко: «Мало верится, что Аршавин смотрел порно во время матча «Арсенала». Бред»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко не верит, что экс-игрок «Арсенала» Андрей Аршавин смотрел порно во время матча. Об этом накануне рассказал Эммануэль Адебайор.

«Адебайор говорил, что Аршавин смотрел порно? Эммануэль вроде взрослый человек. И зачем говорить такие вещи? Нельзя этого делать ни в студии, ни на камеру, ни в интервью. Нельзя выносить такой сор из избы! Это не красит человека.

Мне мало верится, что Аршава мог смотреть порно в перерыве. Ну что за бред?! Может, Адебайор опять пошутил. А может, Андрей когда-то там в раздевалке на тренировке включил или показал подобное видео, а Адебайор приукрасил и сказал, что это было на игре.

Ну как это возможно?! Заходишь в перерыве в раздевалку. Тренер дает установки, говорит, что нужно изменить во втором тайме, а ты смотришь порно в этот момент? Да не, бред какой-то! Я же очень хорошо знаю Адебайора. Он приукрашивает. Видать, хотел сыграть на позитиве или рассмешить.

У меня столько историй, которые я могу рассказать про Адебайора. Но их, наверное, нельзя рассказывать и я же не делаю этого. Надо как-то думать своей головой, что ты говоришь и кому», – сказал Павлюченко.