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Адебайор: «Мне жаль сборную России и русских игроков»

Бывший нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор прокомментировал отстранение России от международного футбола.

– Российские клубы и сборную забанили в Европе. Справедливо?

– Конечно, это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов. Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего. Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого, и ни в чем не виноваты. Они просто хотят выполнять свою работу. Им надо разрешить играть.

– По вашему мнению, как долго это продлится?

– Не знаю – это же ФИФА. Сейчас мы просто молимся, чтобы происходящее побыстрее закончилось и наступил мир, в котором все смогут быть счастливы и наслаждаться жизнью.

  • 11 июля CAS будет рассматривать иски от клубов РПЛ, лишенных права играть в еврокубках.
  • После 24 февраля российские клубы и сборная не проводили официальных международных матчей.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 10:57
Комментарии2
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    Рейтинг: +1678

    Vitaga 1 час назад

    разговорился что то этот крендель. такую пургу несет. особенно про человека что всегда держит слово

    0
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    Рейтинг: +3631

    Беспонтий > Vitaga 29 минут назад

    налоги поджимают
    и плацдарм открыт для нынешних свершений

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