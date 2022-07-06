Адебайор: «Мне жаль сборную России и русских игроков»

Бывший нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор прокомментировал отстранение России от международного футбола.
– Российские клубы и сборную забанили в Европе. Справедливо?
– Конечно, это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов. Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего. Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого, и ни в чем не виноваты. Они просто хотят выполнять свою работу. Им надо разрешить играть.
– По вашему мнению, как долго это продлится?
– Не знаю – это же ФИФА. Сейчас мы просто молимся, чтобы происходящее побыстрее закончилось и наступил мир, в котором все смогут быть счастливы и наслаждаться жизнью.
- 11 июля CAS будет рассматривать иски от клубов РПЛ, лишенных права играть в еврокубках.
- После 24 февраля российские клубы и сборная не проводили официальных международных матчей.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.