Адебайор: «Мне жаль сборную России и русских игроков»

Бывший нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор прокомментировал отстранение России от международного футбола.

– Российские клубы и сборную забанили в Европе. Справедливо?

– Конечно, это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов. Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего. Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого, и ни в чем не виноваты. Они просто хотят выполнять свою работу. Им надо разрешить играть.

– По вашему мнению, как долго это продлится?

– Не знаю – это же ФИФА. Сейчас мы просто молимся, чтобы происходящее побыстрее закончилось и наступил мир, в котором все смогут быть счастливы и наслаждаться жизнью.