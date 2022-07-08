Адебайор рассказал, как помог раскрыться Бензема

Бывший нападающий «Реала» Эммануэль Адебайор высказался о Кариме Бензема, с которым он вместе выступал за мадридский клуб.

«Кто должен забрать «Золотой мяч»? Это очевидно. Это Карим Бензема.

Когда я пришел в «Реал», у него был не лучший момент в карьере. Он ведь тоже, по сути, африканец, у него алжирские корни.

Мы подружились. Я говорил ему: «Слушай, ты же талант. Думай только о футболе, пожалуйста». И через год талант раскрылся.

Знаешь, Карим – не тот человек, который охотно шел в зал, он даже не разминался. Но когда он понял, что нужно следить за питанием и сном, он раскрылся», – заявил Адебайор.