Адебайор рассказал, как помог раскрыться Бензема

Бывший нападающий «Реала» Эммануэль Адебайор высказался о Кариме Бензема, с которым он вместе выступал за мадридский клуб.
«Кто должен забрать «Золотой мяч»? Это очевидно. Это Карим Бензема.
Когда я пришел в «Реал», у него был не лучший момент в карьере. Он ведь тоже, по сути, африканец, у него алжирские корни.
Мы подружились. Я говорил ему: «Слушай, ты же талант. Думай только о футболе, пожалуйста». И через год талант раскрылся.
Знаешь, Карим – не тот человек, который охотно шел в зал, он даже не разминался. Но когда он понял, что нужно следить за питанием и сном, он раскрылся», – заявил Адебайор.
- В прошлом сезоне Бензема забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 46 матчах.
- Адебайор играл за «Реал» в 2011 году. Тогда его арендовали у «Манчестер Сити».
Источник: «РБ Спорт»