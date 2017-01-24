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Эммануэль Адебайор
Статистика
Эммануэль Адебайор - статистика
Завершил карьеру
26 февраля 1984 (42), Ломе
#25 | Нападающий
192 см | 86 кг
Того | Нигерия
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Кубок африканских наций 2017
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Турция. Суперлига 2016/2017
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Англия. Премьер-Лига 2014/2015
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Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2013
Лига Европы 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
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Англия. Премьер-лига 2009/2010
Кубок Английской лиги 2009/2010
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Того
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок африканских наций, 3 тур
Того
1 : 3
24.01.2017
ДР Конго
1' - 90'
Кубок африканских наций, 2 тур
Марокко
3 : 1
20.01.2017
Того
1' - 90'
Кубок африканских наций, 1 тур
Кот-д'Ивуар
0 : 0
16.01.2017
Того
1' - 89'
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