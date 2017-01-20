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Расписание матчей
Кубок Африки
Марокко - Того
Марокко - Того: обзор матча 20 января 2017
Марокко
20.01.2017, пятница, 22:00
Кубок африканских наций, группа C, 2 тур
3 : 1
Завершен
Того
14'
А. Бухаддуз
21'
Р. Сайсс
72'
Ю. Эн-Несири
5'
М. Доссеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марокко - Того
Замена
Р. Алиуи
️️️️
А. Бухаддуз
90'
89'
Замена
К. Агбегниадан
️️️️
А. Лалавеле
84'
Замена
П. Сегбефиа
️️️️
М. Доссеви
83'
Желтая карточка
Ф. Айите
Замена
Ю. Айт Беннассер
️️️️
Ф. Файр
81'
73'
Замена
А. Букари
️️️️
Л. Коджо Фо До
ГОЛ! 3:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
К. Эль-Ахмади
72'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
О. Эль-Каддури
60'
Желтая карточка
М. Буссуфа
56'
ГОЛ! 2:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
Ф. Файр
21'
ГОЛ! 1:1!
А. Бухаддуз
Пас отдал
Ф. Файр
14'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Доссеви
Пас отдал
Ф. Айите
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
4
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
11
Файкал Файр
ЦП
16
Омар Эль-Каддури
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
14
Мубарак Буссуфа
ЦП
17
Набиль Дирар
ЦП
20
Азиз Бухаддуз
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Того
16
Косси Агасса
ВР
13
Садат Оуро-Акорико
ЦЗ
21
Даконам Джене
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Флойд Айите
ЦП
7
Матье Доссеви
ПП
18
Атакора Лалавеле
ПП
9
Ильяс Бебу
ПВ
19
Лаба Коджо Фо До
ЦФ
17
Серж Гакпе
ЦФ
4
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Марокко
22
Яссин Эль Харруби
ВР
19
Мунир Оббади
ВР
1
Яссин Буну
ВР
18
Амин Аттуши
ЦЗ
10
Файкал Реррас
ЦЗ
3
Фуад Чафик
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
13
Халид Бутаиб
ЦФ
23
Рашид Алиуи
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Того
1
Седрик Менса
ВР
23
Баба Чагуни
ВР
9
Винсент Боссу
ЦЗ
11
Маклиб Кулум
ЦЗ
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
5
Серж Акакпо
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
20
Хенри Энинфул
ЦП
8
Комлан Агбегниадан
ЦП
2
Франко Атчу
ЦП
14
Принс Сегбефиа
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
4-5-1
12
Моанд
3
Мендиль
6
Сайсс
5
Бенатиа
4
Да Кошта
16
Эль-Каддури
8
Эль-Ахмади
14
Буссуфа
17
Дирар
11
Файр
20
Бухаддуз
2-4-1-3
16
Агасса
13
Оуро-Акорико
21
Джене
18
Лалавеле
15
Ромао
10
Айите
7
Доссеви
9
Бебу
4
Адебайор
17
Гакпе
19
Коджо Фо До
11
Файр
15
Айт Беннассер
15
Айт Беннассер
11
Файр
20
Бухаддуз
23
Алиуи
23
Алиуи
20
Бухаддуз
16
Эль-Каддури
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
16
Эль-Каддури
18
Лалавеле
8
Агбегниадан
8
Агбегниадан
18
Лалавеле
7
Доссеви
14
Сегбефиа
14
Сегбефиа
7
Доссеви
19
Коджо Фо До
12
Букари
12
Букари
19
Коджо Фо До
Остались в запасе
Марокко
Того
3
Фуад Чафик
ПЗ
18
Амин Аттуши
ЦЗ
22
Яссин Эль Харруби
ВР
19
Мунир Оббади
ВР
1
Яссин Буну
ВР
10
Файкал Реррас
ЦЗ
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
13
Халид Бутаиб
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
20
Хенри Энинфул
ЦП
1
Седрик Менса
ВР
9
Винсент Боссу
ЦЗ
11
Маклиб Кулум
ЦЗ
23
Баба Чагуни
ВР
2
Франко Атчу
ЦП
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
5
Серж Акакпо
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
Главный тренер
Клод Ле Руа
Остались в запасе
3
Фуад Чафик
ПЗ
18
Амин Аттуши
ЦЗ
22
Яссин Эль Харруби
ВР
19
Мунир Оббади
ВР
1
Яссин Буну
ВР
10
Файкал Реррас
ЦЗ
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
13
Халид Бутаиб
ЦФ
Остались в запасе
20
Хенри Энинфул
ЦП
1
Седрик Менса
ВР
9
Винсент Боссу
ЦЗ
11
Маклиб Кулум
ЦЗ
23
Баба Чагуни
ВР
2
Франко Атчу
ЦП
3
Хаким Уро-Сама
ЦЗ
5
Серж Акакпо
ЦЗ
6
Абдул-Гафар Мамах
ПЗ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Клод Ле Руа
Статистика матча Марокко - Того
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
ЦАР
1 : 1
05.06.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Информация о матче
Главный судья:
Мамаду Кейта
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