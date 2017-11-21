Адебайор: «Росицки мог получить травму от вопроса «как дела?»

Нападающий «Истанбула» Эммануэль Адебайор рассказал о полузащитнике Томаше Росицки, с которым выступал за «Арсенал» с 2006 по 2009 год.

«Я был самым сильным игроком в команде, несмотря на то, что весил 73 килограмма.

У «Челси» были Микаэль Баллак и Майкл Эссьен, а у нас – Росицки.

Он мог получить травму и вылететь на два с половиной месяца просто от вопроса «как дела?», – цитирует 33-летнего тоголезца ресурс Goal со ссылкой на журнал So Foot.

В 2009 году форвард перешел в «Манчестер Сити» и на правах аренды выступал за «Реал» и «Тоттенхэм». В 2016 году был игроком «Кристал Пэлас» и покинул клуб в статусе свободного агента.

Контракт с турецким клубом заключил в январе. В текущем сезоне на его счету восемь голов и две результативные передачи в 16-ти встречах всех соревнований.

Росицки в июле 2016 года перешел в пражскую «Спарту» после десяти лет выступлений за «канониров». В текущем сезоне 37-летний чех забил один мяч в 10-ти матчах.