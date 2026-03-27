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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея - Того
Гвинея - Того: обзор матча 27 марта 2026
Гвинея
27.03.2026, пятница, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Того
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Гвинея
Того
ЦАР – Того: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
Сегодня, 08:15
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
Вчера, 08:28
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта, 10:07
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта, 09:29
Стал известен потенциальный соперник сборной России в июне
26 февраля, 16:50
4
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
Вчера, 08:28
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта, 10:07
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта, 09:29
Стал известен потенциальный соперник сборной России в июне
26 февраля, 16:50
4
Определились все участники футбольного турнира Олимпиады
10 мая 2024, 09:57
1
ЦАР – Того: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
Сегодня, 08:15
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта, 09:29
Адебайор: «Росицки мог получить травму от вопроса «как дела?»
21 ноября 2017, 00:14
7
Товарищеский матч. Дубль Мусы помог сборной Нигерии победить Того
1 июня 2017, 22:32
2
Кубок африканских наций. Марокко и ДР Конго одержали победы и вышли в 1/4 финала
24 января 2017, 23:55
1
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Мальдивы
0 : 0
04.06.2026
Пакистан
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Камбоджа
- : -
04.06.2026
Бутан
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Лесото
- : -
04.06.2026
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Иран
- : -
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
- : -
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 0
04.06.2026
Пакистан
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ДР Конго
0 : 0
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
- : -
04.06.2026
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
- : -
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
- : -
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
- : -
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
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Северная Ирландия
- : -
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Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
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Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
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Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные,
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
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Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
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Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
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Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
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Гвинея
1 : 1
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Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
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Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Товарищеские матчи. Сборные,
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные,
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные,
Гвинея
0 : 0
15.11.2025
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Южный Судан
0 : 0
13.10.2025
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Того
0 : 1
10.10.2025
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