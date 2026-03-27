ЦАР – Того: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65

Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85

Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85

Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75

Стал известен потенциальный соперник сборной России в июне