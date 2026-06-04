04.06.2026, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Составы команд
Северная Ирландия
Северная Ирландия
3-1-3-2-1
1
Чарльз
4
Атчесон
3
Макконвилл
22
Браун
19
Чарльз
6
15
Девенни
14
Прайс
9
Моррисон
11
Смит
10
Донли
2-2-3-1-2
1
4
21
Силла
20
Конате
6
Диавара
2
Фофана
15
Сиссе
18
12
Камара
9
17
Туре
1
Чарльз
12
Саутвуд
12
Саутвуд
1
Чарльз
3
Макконвилл
5
Хьюм
5
Хьюм
3
Макконвилл
6
16
Маккэнн
16
Маккэнн
6
19
Чарльз
2
2
19
Чарльз
15
Девенни
7
Гэлбрейт
7
Гэлбрейт
15
Девенни
11
Смит
20
Спенсер
20
Спенсер
11
Смит
9
Моррисон
18
Рид
18
Рид
9
Моррисон
14
Прайс
13
13
14
Прайс
10
Донли
8
Маршалл
8
Маршалл
10
Донли
Рид
21
Магеннис
21
Магеннис
Рид
4
3
3
4
2
Фофана
23
23
2
Фофана
15
Сиссе
24
24
15
Сиссе
17
Туре
25
25
17
Туре
6
Диавара
13
Курума
13
Курума
6
Диавара
18
14
Силла
14
Силла
18
12
Камара
19
19
12
Камара
21
Силла
10
10
21
Силла
Остались в запасе
Северная Ирландия
Гвинея
23
Джош Кларк
ВР
17
Braiden Graham
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
22
Mussa Diallo
ВР
Главный тренер
Каба Диавара
Остались в запасе
23
Джош Кларк
ВР
17
Braiden Graham
ЦФ
Остались в запасе
22
Mussa Diallo
ВР
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Каба Диавара
Статистика матча Северная Ирландия - Гвинея
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
9
Нарушения
11
15
Офсайды
1
3
Количество передач
355
533
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Смотреть прямую трансляцию Северная Ирландия против Гвинеи, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия – Гвинея
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Источник: «Бомбардир»