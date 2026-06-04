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  • Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

Вчера, 18:29
Северная Ирландия
04.06.2026, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Гвинея
9' Т. Атчесон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Пирс Чарльз
ВР
4
Том Атчесон
ЦЗ
3
Руайри Макконвилл
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
19
Ши Чарльз
(К) ОП
6
Jamie McDonnell
ЦП
15
Джастин Девенни
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
9
Киран Моррисон
АП
11
Пол Смит
ПВ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Гвинея
1
Soumaila Sylla
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
4
Mohamed Soumah
ЦЗ
20
Мори Конате
ОП
6
Амаду Диавара
(К) ОП
2
Ибрахима Фофана
ЦП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
18
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
12
Усман Камара
ЛВ
17
Мохамед Туре
ЦФ
9
Abdoul Karim Traoré
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Северная Ирландия
23
Джош Кларк
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
5
Трай Хьюм
ПЗ
16
Алистер Маккэнн
ЦП
2
Patrick Kelly
ЦП
7
Итан Гэлбрейт
ЦП
20
Броди Спенсер
ЦП
18
Джейми Рид
ЦФ
13
Ceadach O'Neill
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
17
Braiden Graham
ЦФ
Гвинея
22
Mussa Diallo
ВР
3
Amadou Cissé
ЦЗ
23
Ousmane Diabate
ЦЗ
24
Mohamed Haidara
ЦП
25
Thierno Barry
ЦП
13
Ласс Курума
ЦП
14
Морлайе Силла
АП
19
Abdoulaye Camara
ЦФ
10
Gassimou Sylla
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Чарльз
4
Атчесон
3
Макконвилл
22
Браун
19
Чарльз
6
15
Девенни
14
Прайс
9
Моррисон
11
Смит
10
Донли
2-2-3-1-2
1
4
21
Силла
20
Конате
6
Диавара
2
Фофана
15
Сиссе
18
12
Камара
9
17
Туре
1
Чарльз
12
Саутвуд
12
Саутвуд
1
Чарльз
3
Макконвилл
5
Хьюм
5
Хьюм
3
Макконвилл
6
16
Маккэнн
16
Маккэнн
6
19
Чарльз
2
2
19
Чарльз
15
Девенни
7
Гэлбрейт
7
Гэлбрейт
15
Девенни
11
Смит
20
Спенсер
20
Спенсер
11
Смит
9
Моррисон
18
Рид
18
Рид
9
Моррисон
14
Прайс
13
13
14
Прайс
10
Донли
8
Маршалл
8
Маршалл
10
Донли
Рид
21
Магеннис
21
Магеннис
Рид
4
3
3
4
2
Фофана
23
23
2
Фофана
15
Сиссе
24
24
15
Сиссе
17
Туре
25
25
17
Туре
6
Диавара
13
Курума
13
Курума
6
Диавара
18
14
Силла
14
Силла
18
12
Камара
19
19
12
Камара
21
Силла
10
10
21
Силла
Остались в запасе
Северная Ирландия
Гвинея
23
Джош Кларк
ВР
17
Braiden Graham
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
22
Mussa Diallo
ВР
Главный тренер
Каба Диавара
Остались в запасе
23
Джош Кларк
ВР
17
Braiden Graham
ЦФ
Остались в запасе
22
Mussa Diallo
ВР
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Каба Диавара
Статистика матча Северная Ирландия - Гвинея
1
1
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
9
Нарушения
11
15
Офсайды
1
3
Количество передач
355
533
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5

Смотреть прямую трансляцию Северная Ирландия против Гвинеи, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июня в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия – Гвинея

Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Гвинея Северная Ирландия Гвинея Северная Ирландия
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