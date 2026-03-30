Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85

30 марта 2026 10:38
Гвинея - Бенин
31 мар. 2026, вторник 21:00 | Товарищеские матчи. Сборные
31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Гвинеи примет сборную Бенина. Хозяева подходят к матчу после ничьей с Того (2:2), тогда как гости обыграли Либерию (1:0). Гвинея демонстрирует впечатляющую беспроигрышную серию и стабильную атакующую игру, тогда как Бенин испытывает проблемы на выезде.

Гвинея

Сборная Гвинеи находится в отличной форме. Команда не проигрывает в 8 последних матчах подряд, а в товарищеских встречах эта серия достигает 6 матчей без поражений. Особенно впечатляет атакующая стабильность: Гвинея забивает в 6 последних товарищеских матчах и в 5 последних матчах в целом. В последних 5 играх гвинейцы забили 9 голов (1.80 в среднем) и пропустили 6 (1.20 в среднем). Команда показывает сбалансированную игру и подходит к матчу в хорошем психологическом состоянии после серии успешных результатов.

Бенин

Сборная Бенина подходит к матчу после победы над Либерией (1:0), которая прервала серию неудачных результатов. Однако выездные матчи остаются проблемой: Бенин проигрывает в 3 последних гостевых товарищеских встречах. В последних 5 играх бенинцы забили всего 3 гола (0.60 в среднем) и пропустили 7 (1.40 в среднем). Атака выглядит крайне нестабильной, что может стать серьeзной проблемой в матче с Гвинеей, которая стабильно забивает. В личной встрече 2019 года Бенин обыграл Гвинею (1:0), но это было давно и вряд ли имеет значение для текущего матча.

Факты о командах

Гвинея

  • Ничья в последнем матче с Того (2:2)
  • Не проигрывает в 8 последних матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 6 последних товарищеских матчах подряд
  • Забивает в 5 последних матчах в целом
  • В последних 5 играх: 1.80 гола забито, 1.20 пропущено в среднем
  • Стабильна в атаке и уверена в своей форме

Бенин

  • Победа в последнем матче над Либерией (1:0)
  • Проигрывает в 3 последних гостевых товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 0.60 гола забито, 1.40 пропущено в среднем
  • Атака нестабильна – всего 3 гола в 5 последних матчах
  • Имеет проблемы на выезде
  • Победа над Гвинеей в 2019 году (1:0)

Личные встречи

Единственная личная встреча состоялась в 2019 году и завершилась победой Бенина (1:0). Этот результат имеет ограниченную ценность из-за давности и изменения состава обеих команд.

Прогноз на матч Гвинея – Бенин

Ожидается встреча команды в отличной форме (Гвинея) с коллективом, испытывающим проблемы на выезде (Бенин). Гвинея не проигрывает 8 матчей подряд, стабильно забивает (1.80 гола за игру) и имеет психологическое преимущество. Бенин, напротив, проигрывает в 3 последних гостевых товарищеских матчах и демонстрирует слабую атаку (0.60 гола за игру). Учитывая атакующую мощь хозяев и проблемы гостей в нападении, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа Гвинеи с возможным «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Фора Гвинеи (-1) – коэффициент 2.15
  • Победа Гвинеи

Автор: Рассказов Михаил
Товарищеские матчи. Сборные Бенин Гвинея
