23 мая в рамках 9-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Ислочь» и «Витебск». Хозяева занимают 6-е место с 12 очками после 8 туров. Гости располагаются на 10-й строчке с 10 очками. Ожидается конкурентный матч с преимуществом хозяев.

Минский клуб подходит к матчу с отличной домашней статистикой: не проигрывает в 7 из 8 последних матчей дома в Высшей лиге. Команда имеет историческое преимущество над «Витебском» – не проигрывает в 9 из 11 последних очных встреч. В последних 5 играх «Ислочь» забила 6 голов (1.20 в среднем) и пропустила 6 (1.20 в среднем). Атака и оборона действуют сбалансированно. Команда пропускает в 7 из 9 последних матчей. В прошлом туре была одержана победа над «Неманом» (1:0). Лучший бомбардир Евгений Юдчиц (3 гола в 8 матчах) – главная угроза.

Гости находятся в плохой форме: четыре матча без побед. В последних 5 играх «Витебск» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 3 (0.60 в среднем). Оборона действует надeжно – менее гола за игру, но атака крайне слаба. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Торпедо-БелАЗ» (1:1). Лучший бомбардир Роман Минаев (2 гола в 8 матчах) – не может вытащить команду.

Факты о командах:

«Ислочь»

Занимает 6-е место, набрав 12 очков после 8 туров

Не проигрывает в 7 из 8 последних матчей дома

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Витебска»

Забивает в 4 последних матчах против «Витебска»

Пропускает в 7 из 9 последних матчей (все турниры)

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Евгений Юдчиц (3 гола в 8 матчах)

«Витебск»

Занимает 10-е место, набрав 10 очков после 8 туров

Четыре матча без побед

В среднем: 0.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Роман Минаев (2 гола в 8 матчах)

История личных встреч

«Ислочь» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Витебска»

«Ислочь» забивает в 4 последних матчах против этого соперника

В текущем сезоне «Ислочь» выиграла дома 3:0

Прогноз на матч «Ислочь» – «Витебск»

«Ислочь» имеет серьeзное историческое преимущество над «Витебском» (9 из 11 матчей без поражений) и великолепно играет дома (7 из 8 матчей без поражений). «Витебск» не может победить 4 матча подряд, их атака практически не работает (0.80 гола за игру). Однако оборона гостей достаточно надeжна (0.60 пропущенных). «Ислочь» пропускает в 7 из 9 матчей, что даeт «Витебску» шанс отличиться. Тем не менее, домашняя крепость хозяев и их умение забивать «Витебску» должны сыграть решающую роль. «Ислочь» выглядит фаворитом, но вряд ли матч будет сверхрезультативным.

Рекомендованные ставки: