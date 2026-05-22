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«Елимай» – «Женис»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 2

22 мая 2026 9:00
Елимай - Женис
23 мая 2026, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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2.00
Тотал матча больше 2.5
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23 мая в рамках 11-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Елимай» и «Женис». Хозяева занимают 6-е место с 14 очками после 10 туров. Гости располагаются на 8-й строчке с 13 очками. Обе команды находятся в нижней половине таблицы, но «Женис» демонстрирует яркую атаку.

«Елимай»

Семейский клуб переживает кризис: шесть матчей без побед, пять матчей подряд с пропущенными голами. В последних 5 играх «Елимай» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 8 (1.60 в среднем). Атака работает слабо, оборона ненадeжна. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Иртышом» Павлодар (2:2). Лучший бомбардир Роман Муртазаев (5 голов в 8 матчах) – главная надежда команды.

«Женис»

Астанский клуб находится в хорошей форме: не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. Команда забивает в 5 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Женис» забил 10 голов (2.00 в среднем) и пропустил 6 (1.20 в среднем). Атака – одна из лучших в лиге в последнее время. В прошлом туре последовало поражение от «Кайрата» (1:2). Лучший бомбардир Сагадат Турсынбай (2 гола в 11 матчах) – не самый результативный, но команда забивает коллективно.

Факты о командах:

«Елимай»

  • Занимает 6-е место, набрав 14 очков после 10 туров
  • Шесть матчей без побед
  • Пропускает в 5 последних матчах подряд
  • Забивает в 6 последних матчах против «Жениса»
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Роман Муртазаев (5 голов в 8 матчах)

«Женис»

  • Занимает 8-е место, набрав 13 очков после 10 туров
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Сагадат Турсынбай (2 гола в 11 матчах)

История личных встреч

  • «Елимай» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Жениса»
  • «Елимай» забивает в 6 последних матчах против этого соперника
  • В 4 из 5 последних очных встреч забивали обе команды

Прогноз на матч «Елимай» – «Женис»

«Елимай» не может победить 6 матчей подряд, их оборона пропускает в 5 последних играх (1.60 в среднем). «Женис» демонстрирует мощную атаку (2.00 гола за игру) и стабильно забивает в 5 матчах подряд. Исторически «Елимай» удобен «Женису» (не проигрывает в 5 из 7 встреч) и стабильно забивает этому сопернику (в 6 последних матчах). Учитывая, что «Женис» много забивает, но и пропускает (1.20), а «Елимай» при своих проблемах умеет забивать именно «Женису», матч должен получиться результативным. Гости выглядят предпочтительнее из-за формы, но хозяева способны отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 2
  • Обе забьют – да

2.00
Тотал матча больше 2.5
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Женис Елимай
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