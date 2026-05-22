23 мая в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги встретятся «Александрия» и «Кривбасс». Хозяева занимают 15-е место с 16 очками после 29 туров – зона вылета. Гости располагаются на 7-й строчке с 47 очками – уже гарантировали себе место в лиге. Ожидается открытый матч с большим количеством голов.

«Александрия»

Александрийский клуб находится в ужасной форме: пять поражений подряд дома. Команда пропускает в 19 последних матчах подряд – это катастрофическая серия. В последних 5 играх «Александрия» забила 6 голов (1.20 в среднем) и пропустила 9 (1.80 в среднем). Атака работает средне, но оборона – провальная. В прошлом туре была одержана победа над «Рухом» (3:1). Лучший бомбардир Теди Цара (6 голов в 29 матчах) – главная угроза.

«Кривбасс»

Криворожский клуб демонстрирует фееричную атаку: 14 голов за последние 5 матчей (2.80 в среднем). Команда забивает в 7 последних матчах подряд. Однако оборона тоже ужасна: 13 пропущенных за 5 игр (2.60 в среднем). В прошлом туре последовало домашнее поражение от «Шахтера» (2:3). Лучший бомбардир Глейкер Мендоса (11 голов в 28 матчах) – лидер атаки.

Факты о командах:

«Александрия»

Занимает 15-е место (зона вылета), набрав 16 очков после 29 туров

Пять поражений подряд дома

Пропускает в 19 последних матчах подряд

Забивает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Теди Цара (6 голов в 29 матчах)

«Кривбасс»

Занимает 7-е место, набрав 47 очков после 29 туров

Забивает в 7 последних матчах подряд

В среднем: 2.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Глейкер Мендоса (11 голов в 28 матчах)

История личных встреч

«Александрия» побеждает в 4 последних очных матчах дома против «Кривбасса»

«Александрия» забивает в 11 из 13 последних матчей против этого соперника

В текущем сезоне «Кривбасс» выиграл дома 3:0

Прогноз на матч «Александрия» – «Кривбасс»

«Александрия» отчаянно борется за выживание, но их оборона – настоящая катастрофа: 19 матчей подряд с пропущенными голами. «Кривбасс» – самая результативная команда в лиге в последнее время (2.80 гола за игру), но и пропускает почти столько же (2.60). Обе команды не умеют играть в обороне. «Александрия» исторически успешно играет дома против «Кривбасса» (4 победы подряд), но текущая форма хозяев вызывает серьeзные сомнения. Учитывая, что обе команды много забивают и много пропускают, матч должен получиться результативным. Голы будут с обеих сторон, а тотал может превысить любые ожидания.

Рекомендованные ставки: