Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65

22 мая 2026 9:35
Александрия - Кривбасс
23 мая 2026, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе забьют – да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

23 мая в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги встретятся «Александрия» и «Кривбасс». Хозяева занимают 15-е место с 16 очками после 29 туров – зона вылета. Гости располагаются на 7-й строчке с 47 очками – уже гарантировали себе место в лиге. Ожидается открытый матч с большим количеством голов.

«Александрия»

Александрийский клуб находится в ужасной форме: пять поражений подряд дома. Команда пропускает в 19 последних матчах подряд – это катастрофическая серия. В последних 5 играх «Александрия» забила 6 голов (1.20 в среднем) и пропустила 9 (1.80 в среднем). Атака работает средне, но оборона – провальная. В прошлом туре была одержана победа над «Рухом» (3:1). Лучший бомбардир Теди Цара (6 голов в 29 матчах) – главная угроза.

«Кривбасс»

Криворожский клуб демонстрирует фееричную атаку: 14 голов за последние 5 матчей (2.80 в среднем). Команда забивает в 7 последних матчах подряд. Однако оборона тоже ужасна: 13 пропущенных за 5 игр (2.60 в среднем). В прошлом туре последовало домашнее поражение от «Шахтера» (2:3). Лучший бомбардир Глейкер Мендоса (11 голов в 28 матчах) – лидер атаки.

Факты о командах:

«Александрия»

  • Занимает 15-е место (зона вылета), набрав 16 очков после 29 туров
  • Пять поражений подряд дома
  • Пропускает в 19 последних матчах подряд
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Теди Цара (6 голов в 29 матчах)

«Кривбасс»

  • Занимает 7-е место, набрав 47 очков после 29 туров
  • Забивает в 7 последних матчах подряд
  • В среднем: 2.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Глейкер Мендоса (11 голов в 28 матчах)

История личных встреч

  • «Александрия» побеждает в 4 последних очных матчах дома против «Кривбасса»
  • «Александрия» забивает в 11 из 13 последних матчей против этого соперника
  • В текущем сезоне «Кривбасс» выиграл дома 3:0

Прогноз на матч «Александрия» – «Кривбасс»

«Александрия» отчаянно борется за выживание, но их оборона – настоящая катастрофа: 19 матчей подряд с пропущенными голами. «Кривбасс» – самая результативная команда в лиге в последнее время (2.80 гола за игру), но и пропускает почти столько же (2.60). Обе команды не умеют играть в обороне. «Александрия» исторически успешно играет дома против «Кривбасса» (4 победы подряд), но текущая форма хозяев вызывает серьeзные сомнения. Учитывая, что обе команды много забивают и много пропускают, матч должен получиться результативным. Голы будут с обеих сторон, а тотал может превысить любые ожидания.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.65
  • Тотал матча больше 2.5

1.65
Обе забьют – да
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Кривбасс Александрия
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+