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Мексика – Гана: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.37

22 мая 2026 9:00
Мексика - Гана
23 мая 2026, суббота 05:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.37
Победа Мексики
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23 мая в товарищеском матче встретятся сборные Мексики и Ганы. Мексиканцы подходят к игре в отличной форме: 5 матчей без поражений. Гана, напротив, переживает кризис: 4 поражения подряд. Ожидается доминирование фаворита.

Мексика

Мексиканская сборная демонстрирует впечатляющую форму: не проигрывает в 5 последних матчах. Команда забивает в 5 из 7 последних игр. В последних 5 матчах Мексика забила 7 голов (1.40 в среднем) и пропустила всего 1 (0.20 в среднем). Оборона действует феноменально – менее четверти гола за игру. В прошлом товарищеском матче была зафиксирована ничья с Бельгией (1:1). Лучший бомбардир команды (данные не предоставлены) – ключевая фигура.

Гана

Ганская сборная находится в глубочайшем кризисе: четыре поражения подряд. Команда пропускает в 4 последних матчах подряд. В последних 5 играх Гана забила всего 3 гола (0.60 в среднем) и пропустила 10 (2.00 в среднем). Оборона – катастрофа: два пропущенных в среднем. В прошлом товарищеском матче последовало поражение от Германии (1:2). Лучший бомбардир команды (данные не предоставлены) – главная надежда.

Факты о командах:

Мексика

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Гана

  • Четыре поражения подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

  • Мексика побеждает в 4 последних очных матчах против Ганы
  • Мексика забивает в 4 последних матчах против этого соперника
  • Во всех 4 последних очных встречах побеждала Мексика

Прогноз на матч Мексика – Гана

Здесь встречаются две команды с полярной формой. Мексика – надeжная оборона (0.20 пропущенных), стабильная атака (1.40) и 5 матчей без поражений. Гана – 4 поражения подряд, ужасная оборона (2.00 пропущенных) и слабая атака (0.60). В личных встречах Мексика тотально доминирует: 4 победы подряд. Учитывая разницу в классе, форме и историю встреч, мексиканцы должны уверенно побеждать. Гане будет крайне сложно забить против такой обороны, а атака Мексики способна реализовать свои моменты.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Мексики – коэффициент 1.37
  • Индивидуальный тотал Мексика больше 1.5

1.37
Победа Мексики
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Гана Мексика Гана Мексика Гана Мексика Гана Мексика
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