23 мая в товарищеском матче встретятся сборные Мексики и Ганы. Мексиканцы подходят к игре в отличной форме: 5 матчей без поражений. Гана, напротив, переживает кризис: 4 поражения подряд. Ожидается доминирование фаворита.

Мексика

Мексиканская сборная демонстрирует впечатляющую форму: не проигрывает в 5 последних матчах. Команда забивает в 5 из 7 последних игр. В последних 5 матчах Мексика забила 7 голов (1.40 в среднем) и пропустила всего 1 (0.20 в среднем). Оборона действует феноменально – менее четверти гола за игру. В прошлом товарищеском матче была зафиксирована ничья с Бельгией (1:1). Лучший бомбардир команды (данные не предоставлены) – ключевая фигура.

Гана

Ганская сборная находится в глубочайшем кризисе: четыре поражения подряд. Команда пропускает в 4 последних матчах подряд. В последних 5 играх Гана забила всего 3 гола (0.60 в среднем) и пропустила 10 (2.00 в среднем). Оборона – катастрофа: два пропущенных в среднем. В прошлом товарищеском матче последовало поражение от Германии (1:2). Лучший бомбардир команды (данные не предоставлены) – главная надежда.

Факты о командах:

Мексика

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

Гана

Четыре поражения подряд

Пропускает в 4 последних матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

Мексика побеждает в 4 последних очных матчах против Ганы

Мексика забивает в 4 последних матчах против этого соперника

Во всех 4 последних очных встречах побеждала Мексика

Прогноз на матч Мексика – Гана

Здесь встречаются две команды с полярной формой. Мексика – надeжная оборона (0.20 пропущенных), стабильная атака (1.40) и 5 матчей без поражений. Гана – 4 поражения подряд, ужасная оборона (2.00 пропущенных) и слабая атака (0.60). В личных встречах Мексика тотально доминирует: 4 победы подряд. Учитывая разницу в классе, форме и историю встреч, мексиканцы должны уверенно побеждать. Гане будет крайне сложно забить против такой обороны, а атака Мексики способна реализовать свои моменты.

Рекомендованные ставки: