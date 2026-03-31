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Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея - Бенин
Гвинея - Бенин: обзор матча 31 марта 2026
Гвинея
31.03.2026, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Бенин
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Бенин
Того – Бенин: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.95
8 июня
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта
Того – Бенин: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.95
8 июня
Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Кубок Африки. Египет и Нигерия прошли в 1/4 финала
6 января
Египет – Бенин: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026
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Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
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Вьетнам
- : -
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
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Гвинея
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные,
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные,
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные,
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные,
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные,
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные,
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные,
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные,
Бенин
1 : 0
27.03.2026
Либерия
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