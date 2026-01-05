Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Египет – Бенин: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026

Египет – Бенин: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026

5 января, 18:07
Египет
05.01.2026, понедельник, 19:00
Кубок африканских наций, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Бенин
69' М. Атея 97' Я. Ибрахим 120+4' М. Салах
83' Ж. Доссу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
23
Мохамед Эль-Шенави
ВР
3
Мохамед Хани
ЦЗ
6
Яссер Ибрахим
ЦЗ
12
Мохамед Амди
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
19
Марван Атея
ОП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
10
Мохамед Салах
(К) ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Бенин
1
Марсель Данджину
ВР
3
Тамиму Оуороу
ЦЗ
6
Оливье Вердон
(К) ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
19
Доку Додо
ЦП
8
Имуране Хассане
ЦП
18
Жуниор Олайтан
АП
5
Йохан Рош
ЦФ
17
Родольфо Алоко
ЦФ
15
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
10
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Гернот Рор
Египет
26
Уфа Шобейр
ВР
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
2
Халед Собхи
ЦЗ
28
Мохамед Исмаил
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
15
Мохамед Шехата
ЦП
27
Махмуд Сабер
ЦП
25
Зизо
ПВ
18
Мостафа Фатхи
ПВ
21
Осама Файсал
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
9
Салах Мохсен
ЦФ
Бенин
23
Серж Обасса
ВР
16
Сатурнин Альягбе
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
26
Шарлемань Азонитод
ЦЗ
7
Маттео Ахлинви
ОП
4
Аттиджику Самаду
ЦП
14
Мариано Ахуангбо
ЦП
25
Олатунджи Тессилими
ЦП
22
Ромарик Амуссу
ЦП
27
Гислейн Ахудо
ЦП
2
Родриг Фассину
ЦП
24
Разак Рашиду
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
21
Родриг Косси
ЦФ
28
Адам Акимей
ЦФ
4-2-3-1
23
Эль-Шенави
3
Хани
12
Амди
5
Рабия
6
Ибрахим
14
Фатхи
19
Атея
7
Трезеге
20
Адель
10
Салах
22
Мармуш
3-2-1-4
1
Данджину
3
Оуороу
6
Вердон
13
Тижани
19
Додо
8
Хассане
18
Олайтан
10
Айегун
15
Д'Алмейда
17
Алоко
5
Рош
12
Амди
13
Фатух
13
Фатух
12
Амди
7
Трезеге
8
Ашур
8
Ашур
7
Трезеге
20
Адель
25
Зизо
25
Зизо
20
Адель
22
Мармуш
11
Мохамед
11
Мохамед
22
Мармуш
5
Рош
7
Ахлинви
7
Ахлинви
5
Рош
15
Д'Алмейда
4
Самаду
4
Самаду
15
Д'Алмейда
19
Додо
25
Тессилими
25
Тессилими
19
Додо
17
Алоко
22
Амуссу
22
Амуссу
17
Алоко
8
Хассане
27
Ахудо
27
Ахудо
8
Хассане
10
Айегун
20
Доссу
20
Доссу
10
Айегун
Статистика матча Египет - Бенин
4
4
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
19
Офсайды
4
1
Количество передач
646
510
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча Египет против Бенина, 1/8 финала Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 января в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Египет – Бенин

Египет – Бенин: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Кубок арабских наций Бенин Египет
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
