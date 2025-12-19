Бывший подопечный Слуцкого забил гол со своей половины поля в финале Кубка арабских наций

Вингер сборной Марокко Уссама Таннан забил гол ударом со своей половины поля в ворота Иордании в финале Кубка арабских наций, который прошел в Катаре.

Бывший подопечный Леонида Слуцкого в «Витессе» отличился на 4-й минуте встречи.

В дальнейшем Иордания смогла отыграться и выйти вперед. Дубль оформил Али Ольван, отличившийся на 48-й и 68-й (с пенальти) минутах.

Марокканцы сравняли счет на 88-й усилиями Абдеразака Хамдалла.

Игра перешла в дополнительное время, где Хамдалла забил победный гол на 100-й минуте. Сборная Марокко победила Иорданию со счетом 3:2 и завоевала трофей.

Матч за 3-е место между Саудовской Аравией и ОАЭ не был доигран из-за ливня. Игра была прервана при счете 0:0 после первого тайма. Обе команды получили бронзовые медали.