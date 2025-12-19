Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бывший подопечный Слуцкого забил гол со своей половины поля в финале Кубка арабских наций

Бывший подопечный Слуцкого забил гол со своей половины поля в финале Кубка арабских наций

Сегодня, 11:22

Вингер сборной Марокко Уссама Таннан забил гол ударом со своей половины поля в ворота Иордании в финале Кубка арабских наций, который прошел в Катаре.

Бывший подопечный Леонида Слуцкого в «Витессе» отличился на 4-й минуте встречи.

В дальнейшем Иордания смогла отыграться и выйти вперед. Дубль оформил Али Ольван, отличившийся на 48-й и 68-й (с пенальти) минутах.

Марокканцы сравняли счет на 88-й усилиями Абдеразака Хамдалла.

Игра перешла в дополнительное время, где Хамдалла забил победный гол на 100-й минуте. Сборная Марокко победила Иорданию со счетом 3:2 и завоевала трофей.

Матч за 3-е место между Саудовской Аравией и ОАЭ не был доигран из-за ливня. Игра была прервана при счете 0:0 после первого тайма. Обе команды получили бронзовые медали.

Источник: «Бомбардир»
Кубок арабских наций Марокко Иордания Таннан Уссама
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
В «Локомотиве» проведут финансовый аудит всех подразделений
20:08
Подробности задержания арбитра Егорова в Москве
19:30
Фергюсон ответил, когда Аморим приведет «Манчестер Юнайтед» к чемпионству
19:10
2
Орлов сказал, почему Сафонов нравится французам
18:51
1
ВидеоОпределен лучший гол РПЛ в ноябре-декабре
18:43
Арбитра РПЛ задержали при попытке улететь из России
18:18
4
ВидеоСафонов обратился к российским болельщикам
18:06
1
Смертин вспомнил, как оправдывался перед Дрогба: «Да ссу я, ссу»
17:54
1
Тихонов – о Сафонове: «Может, ему Героя России присвоить?»
17:34
21
Все новости
Все новости
ВидеоБывший подопечный Слуцкого забил гол со своей половины поля в финале Кубка арабских наций
11:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 