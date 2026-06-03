4 июня 2026 года в 19:00 сборные Северной Ирландии и Гвинеи сыграют в товарищеском матче.

Северная Ирландия

Североирландцы дома – крепкий орешек: 9 из 11 последних матчей без поражений. Команда стабильно забивает в товарищеских встречах – 9 матчей подряд с голами. Проблема в эффективности: всего 0.40 гола в среднем за 5 игр. Оборона действует надeжно – 1.00 пропущенный. В прошлом матче ничья с Уэльсом (1:1). Хозяева будут цепляться за победу.

Гвинея

Гвинейцы – неудобный соперник: 8 из 10 последних матчей без поражений. Команда забивает в 5 из 7 последних игр, атака приносит 1.40 гола за игру. Правда, гости пропускают в 3 последних матчах (1.20 в среднем). В прошлой игре поражение от Бенина (0:1). Гвинея в гостях способна дать бой любому.

Факты о командах

Северная Ирландия

Не проигрывают дома в 9 из 11 матчей

За 5 матчей: 0.40 забито, 1.00 пропущено

Забивают в 9 последних товарищеских матчах

Ничья с Уэльсом (1:1)

Гвинея

Не проигрывают в 8 из 10 матчей

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 5 из 7 матчей

Поражение от Бенина (0:1)

Прогноз на матч Северная Ирландия – Гвинея

Равный матч. Северная Ирландия дома сильна, но атака хромает. Гвинея стабильна и умеет забивать. Скорее всего, гости не проиграют.

Рекомендованные ставки