Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85

03 июня 2026 8:41
Северная Ирландия - Гвинея
04 июн. 2026, четверг 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.85
Гвинея не проиграет
Сделать ставку

4 июня 2026 года в 19:00 сборные Северной Ирландии и Гвинеи сыграют в товарищеском матче.

Северная Ирландия

Североирландцы дома – крепкий орешек: 9 из 11 последних матчей без поражений. Команда стабильно забивает в товарищеских встречах – 9 матчей подряд с голами. Проблема в эффективности: всего 0.40 гола в среднем за 5 игр. Оборона действует надeжно – 1.00 пропущенный. В прошлом матче ничья с Уэльсом (1:1). Хозяева будут цепляться за победу.

Гвинея

Гвинейцы – неудобный соперник: 8 из 10 последних матчей без поражений. Команда забивает в 5 из 7 последних игр, атака приносит 1.40 гола за игру. Правда, гости пропускают в 3 последних матчах (1.20 в среднем). В прошлой игре поражение от Бенина (0:1). Гвинея в гостях способна дать бой любому.

Факты о командах

Северная Ирландия

  • Не проигрывают дома в 9 из 11 матчей
  • За 5 матчей: 0.40 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 9 последних товарищеских матчах
  • Ничья с Уэльсом (1:1)

Гвинея

  • Не проигрывают в 8 из 10 матчей
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 5 из 7 матчей
  • Поражение от Бенина (0:1)

Прогноз на матч Северная Ирландия – Гвинея

Равный матч. Северная Ирландия дома сильна, но атака хромает. Гвинея стабильна и умеет забивать. Скорее всего, гости не проиграют.

Рекомендованные ставки

  • Гвинея не проиграет – коэффициент 1.85
  • Тотал голов меньше 2.5

1.85
Гвинея не проиграет
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Гвинея Северная Ирландия
Другие прогнозы
07.06.2026
12:00
1.42
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь - Калуга
Победа «Сибири»
07.06.2026
14:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан - Пакистан
Пакистан не проиграет
07.06.2026
16:00
1.72
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ - Велес
Тотал голов меньше 2.5
07.06.2026
16:00
1.40
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн - Кипр
Победа Кипра
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх - Заря Луганск РФ
Тотал голов больше 2.5
07.06.2026
16:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Луки-Энергия - Муром
Тотал голов меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 