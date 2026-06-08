9 июня 2026 года в 21:00 сборные Того и Бенина сыграют в товарищеском матче.
Того
Того находится в отличной форме: команда не проигрывает в 6 последних товарищеских матчах, забивает в 6 последних. Атака стабильна – 0.80 гола в среднем за 5 игр, оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче ничья с ЦАР (1:1). История встреч с Бенином на стороне хозяев: 5 последних матчей без поражений, причeм в 4 последних тоголезцы забивают сопернику.
Бенин
Бенин также в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних матчах, забивает в 4 последних. Атака приносит 0.80 гола в среднем за 5 игр, но оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче ничья с Нигером (1:1). Гости будут стараться, но история встреч не на их стороне.
Факты о командах
Того
- 6 матчей без поражений в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 0.80 забито, 0.80 пропущено
- Забивают в 6 последних товарищеских матчах
- Забивают в 3 последних матчах
- 5 матчей без поражений над Бенином
- Забивают Бенину в 4 последних встречах
- Ничья с ЦАР (1:1)
Бенин
- 3 матча без поражений
- За 5 матчей: 0.80 забито, 1.40 пропущено
- Забивают в 4 последних матчах
- Ничья с Нигером (1:1)
Прогноз на матч Того – Бенин
Того имеет подавляющую историю встреч с Бенином и играет дома. Бенин неплох, но в гостях против такого соперника будет сложно. Хозяева как минимум не проиграют. Ожидаются голы с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 1.95
- Того не проиграет (двойной шанс 1X)