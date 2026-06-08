9 июня 2026 года в 21:00 сборные Того и Бенина сыграют в товарищеском матче.

Того

Того находится в отличной форме: команда не проигрывает в 6 последних товарищеских матчах, забивает в 6 последних. Атака стабильна – 0.80 гола в среднем за 5 игр, оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче ничья с ЦАР (1:1). История встреч с Бенином на стороне хозяев: 5 последних матчей без поражений, причeм в 4 последних тоголезцы забивают сопернику.

Бенин

Бенин также в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних матчах, забивает в 4 последних. Атака приносит 0.80 гола в среднем за 5 игр, но оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче ничья с Нигером (1:1). Гости будут стараться, но история встреч не на их стороне.

Факты о командах

Того

6 матчей без поражений в товарищеских встречах

За 5 матчей: 0.80 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 6 последних товарищеских матчах

Забивают в 3 последних матчах

5 матчей без поражений над Бенином

Забивают Бенину в 4 последних встречах

Ничья с ЦАР (1:1)

Бенин

3 матча без поражений

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.40 пропущено

Забивают в 4 последних матчах

Ничья с Нигером (1:1)

Прогноз на матч Того – Бенин

Того имеет подавляющую историю встреч с Бенином и играет дома. Бенин неплох, но в гостях против такого соперника будет сложно. Хозяева как минимум не проиграют. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки