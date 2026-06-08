Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Того – Бенин: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.95

08 июня 2026 8:41
Того - Бенин
09 июн. 2026, вторник 15:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе забьют – да
Сделать ставку

9 июня 2026 года в 21:00 сборные Того и Бенина сыграют в товарищеском матче.

Того

Того находится в отличной форме: команда не проигрывает в 6 последних товарищеских матчах, забивает в 6 последних. Атака стабильна – 0.80 гола в среднем за 5 игр, оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче ничья с ЦАР (1:1). История встреч с Бенином на стороне хозяев: 5 последних матчей без поражений, причeм в 4 последних тоголезцы забивают сопернику.

Бенин

Бенин также в неплохой форме: команда не проигрывает в 3 последних матчах, забивает в 4 последних. Атака приносит 0.80 гола в среднем за 5 игр, но оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче ничья с Нигером (1:1). Гости будут стараться, но история встреч не на их стороне.

Факты о командах

Того

  • 6 матчей без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 0.80 пропущено
  • Забивают в 6 последних товарищеских матчах
  • Забивают в 3 последних матчах
  • 5 матчей без поражений над Бенином
  • Забивают Бенину в 4 последних встречах
  • Ничья с ЦАР (1:1)

Бенин

  • 3 матча без поражений
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 4 последних матчах
  • Ничья с Нигером (1:1)

Прогноз на матч Того – Бенин

Того имеет подавляющую историю встреч с Бенином и играет дома. Бенин неплох, но в гостях против такого соперника будет сложно. Хозяева как минимум не проиграют. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95
  • Того не проиграет (двойной шанс 1X)

1.95
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Бенин Того
Другие прогнозы
07.06.2026
19:30
1.95
Товарищеские матчи. Сборные
Дания - Украина
Обе забьют – да
08.06.2026
21:45
2.40
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Узбекистан
Тотал голов меньше 2.
08.06.2026
22:00
1.45
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер - Мавритания
Нигер не проиграет
08.06.2026
22:10
1.72
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Северная Ирландия
Тотал голов меньше 3.5
09.06.2026
05:00
2.35
Товарищеские матчи. Сборные
Перу - Испания
Тотал голов меньше 2.5
09.06.2026
13:00
1.60
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа - Гонконг
Гонконг не проиграет
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 