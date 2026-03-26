27 марта состоится товарищеский матч между сборными Гвинеи и Того. Хозяева находятся в отличной форме и не проигрывают на протяжении длительного времени. Гости имеют хорошую статистику в товарищеских матчах, но испытывают проблемы в атаке.

Гвинея

Гвинейская сборная подходит к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 7 последних матчах и в 5 последних товарищеских матчах. В последних пяти матчах гвинейцы забили 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). Команда забивает в 4 последних матчах и стабильно результативна. В личных встречах Гвинея имеет преимущество над Того.

Того

Тоголезская сборная демонстрирует противоречивые результаты. В товарищеских матчах команда не проигрывает в 4 последних играх и забивает в 5 последних таких встречах. Однако в последних пяти матчах во всех турнирах тоголезцы забили всего 1 гол (в среднем 0.20 за матч) и пропустили 5 (в среднем 1.00). В личных встречах Того забивает в 3 последних матчах против Гвинеи.

Факты о командах:

Гвинея

История личных встреч

В личных встречах Гвинея имеет преимущество. В последних 5 матчах гвинейцы одержали 4 победы при одном поражении. В товарищеских матчах Гвинея побеждала Того (2:0, 1:0), в квалификации Кубка Африки также были победы.

Прогноз на матч Гвинея – Того

Гвинея находится в отличной форме: 7 матчей без поражений и стабильная результативность (1.40 гола за матч). Хозяева будут играть на победу и постараются продолжить успешную серию в этом противостоянии.

Того неплохо выступает в товарищеских матчах (4 матча без поражений), но в атаке команда испытывает серьезные проблемы – всего 1 гол за последние 5 матчей. В гостях тоголезцам будет сложно против такой формы Гвинеи.

Учитывая форму хозяев, их преимущество в личных встречах и атакующие проблемы гостей, Гвинея должна как минимум не проиграть. Того вряд ли сможет забить, учитывая их атакующий кризис.

