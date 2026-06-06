7 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Рубин-2» и «Челябинск-2».
«Рубин-2»
Казанцы подходят к матчу в неплохой форме: команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, забивает в 6 из 8. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом туре ничья с «Химиком» (1:1). «Рубин-2» пропускает в 3 последних матчах, но в целом выглядит уверенно.
«Челябинск-2»
Челябинцы также в хорошей форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, забивает в 5 из 7. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом туре ничья с «Ностой» (1:1). Гости не проигрывают в 3 последних матчах.
Факты о командах
«Рубин-2»
- 8-е место, 11 очков, лучший бомбардир: Адель Тешкин (4)
- За 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено
- Не проигрывают в 6 из 8 матчей
- Забивают в 6 из 8 матчей
- Пропускают в 3 последних матчах
- Ничья с «Химиком» (1:1)
«Челябинск-2»
- 10-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Тихон Орлов (3)
- За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
- Не проигрывают в 5 из 7 матчей
- Забивают в 5 из 7 матчей
- 3 матча без поражений
- Ничья с «Ностой» (1:1)
Прогноз на матч «Рубин-2» – «Челябинск-2»
Очень равные соперники. Обе команды в хорошей форме, стабильно забивают и имеют схожие показатели. Скорее всего, голы будут с обеих сторон, а ничья выглядит наиболее вероятным исходом.
Рекомендованные ставки
- Ничья – коэффициент 3.55
- Обе забьют – да