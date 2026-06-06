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«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55

06 июня 2026 9:14
Рубин-2 - Челябинск-2
07 июн. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
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3.55
Ничья
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7 июня 2026 года в рамках 11-го тура России Второй лиги Б встретятся «Рубин-2» и «Челябинск-2».

«Рубин-2»

Казанцы подходят к матчу в неплохой форме: команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, забивает в 6 из 8. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом туре ничья с «Химиком» (1:1). «Рубин-2» пропускает в 3 последних матчах, но в целом выглядит уверенно.

«Челябинск-2»

Челябинцы также в хорошей форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, забивает в 5 из 7. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом туре ничья с «Ностой» (1:1). Гости не проигрывают в 3 последних матчах.

Факты о командах

«Рубин-2»

  • 8-е место, 11 очков, лучший бомбардир: Адель Тешкин (4)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено
  • Не проигрывают в 6 из 8 матчей
  • Забивают в 6 из 8 матчей
  • Пропускают в 3 последних матчах
  • Ничья с «Химиком» (1:1)

«Челябинск-2»

  • 10-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Тихон Орлов (3)
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
  • Не проигрывают в 5 из 7 матчей
  • Забивают в 5 из 7 матчей
  • 3 матча без поражений
  • Ничья с «Ностой» (1:1)

Прогноз на матч «Рубин-2» – «Челябинск-2»

Очень равные соперники. Обе команды в хорошей форме, стабильно забивают и имеют схожие показатели. Скорее всего, голы будут с обеих сторон, а ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.55
  • Обе забьют – да

3.55
Ничья
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Челябинск-2 Рубин-2
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