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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Бенин - Либерия: обзор матча 27 марта 2026

Бенин
27.03.2026, пятница, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Либерия
Матч Статистика Личные встречи Коэффициенты
Статистика матча Бенин - Либерия
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Либерия
Того – Бенин: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.95
8 июня
Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Кубок Африки. Египет и Нигерия прошли в 1/4 финала
6 января
Египет – Бенин: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026
5 января
Того – Бенин: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.95
8 июня
Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Кубок Африки. Египет и Нигерия прошли в 1/4 финала
6 января
Египет – Бенин: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026
5 января
Обладатель «Золотого мяча» Веа проиграл президентские выборы в Либерии
2023.11.18 17:39
Отбор ЧМ-2022. Нигерия победила Либерию, Эджуке остался в запасе
2021.09.03 20:56
1
Форвард «Спартака» Нимели стал автором голевого паса в матче за Либерию
2018.11.19 09:21
5
Президент Либерии Веа сыграл в товарищеском матче против Нигерии
2018.09.12 11:05
5
Обладатель «ЗМ»-1995 Веа вступил в должность президента Либерии
2018.01.23 19:46
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06.07.2026
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22.07.2026
Антигуа и Барбуда
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Миннесота Юнайтед
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Австралия
- : -
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Бразилия
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Лос-Анджелес
- : -
06.07.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
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Миннесота Юнайтед
- : -
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Либерия
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