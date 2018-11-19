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    Форвард «Спартака» Нимели стал автором голевого паса в матче за Либерию

    Нападающий «Спартака» Силванус Нимели провел матч в составе сборной Либерии против Зимбабве в рамках отборочного турнира Кубка африканских наций-2019.

    Команда футболиста российского клуба победила на домашнем стадионе со счетом 1:0. Форвард красно-белых вышел на замену на 61-й минуте и через десять минут организовал голевую атаку передачей с фланга.

    За тур до окончания группового турнира сборная Либерии с семью очками занимает второе место в группе.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.11.2018 09:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 19 ноября 2018, 21:23

      Жаль, что в официальном матче. А то могли бы гражданство дать и в сборную взять.)))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 ноября 2018, 15:45

      Молодец.

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      Рейтинг: +4

      tsarkandrey 19 ноября 2018, 15:40

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 19 ноября 2018, 11:48

      Как будто видеозапись из 80х ))

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 19 ноября 2018, 11:26

      в спартаке 2.его не видать

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