Форвард «Спартака» Нимели стал автором голевого паса в матче за Либерию

Жаль, что в официальном матче. А то могли бы гражданство дать и в сборную взять.)))
Нападающий «Спартака» Силванус Нимели провел матч в составе сборной Либерии против Зимбабве в рамках отборочного турнира Кубка африканских наций-2019.
Команда футболиста российского клуба победила на домашнем стадионе со счетом 1:0. Форвард красно-белых вышел на замену на 61-й минуте и через десять минут организовал голевую атаку передачей с фланга.
За тур до окончания группового турнира сборная Либерии с семью очками занимает второе место в группе.
Либерия – Зимбабве – 1:0. Автор тонкой предголевой передачи – @Nimely66 https://t.co/4ABUYcbiUj pic.twitter.com/qmPH3JfkIc— Филипп Папенков (@PippoGranato) 18 ноября 2018 г.