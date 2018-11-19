Форвард «Спартака» Нимели стал автором голевого паса в матче за Либерию

Нападающий «Спартака» Силванус Нимели провел матч в составе сборной Либерии против Зимбабве в рамках отборочного турнира Кубка африканских наций-2019.

Команда футболиста российского клуба победила на домашнем стадионе со счетом 1:0. Форвард красно-белых вышел на замену на 61-й минуте и через десять минут организовал голевую атаку передачей с фланга.

За тур до окончания группового турнира сборная Либерии с семью очками занимает второе место в группе.