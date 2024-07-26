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Силванус Нимели
Силванус Нимели
Завершил карьеру
4 сентября 1998 (28)
#99 | Нападающий
177 см | 73 кг
Либерия
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Трансферы
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
2
Экс-форвард «Спартака» перейдет в «Динамо» Мх
2024.07.26 13:48
3
«Я заслуживал играть в первой команде». Нимели объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
2023.03.09 15:55
1
Нимели: «Я всегда готов вернуться в «Спартак»
2023.03.09 09:56
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
2023.03.08 23:53
2
«Джано молился и плакал. Меня трясло от страха». Нимели вспомнил, как самолет «Спартака» попал в жесткую турбулентность
2023.03.08 18:05
4
«Это был полный ***». Нимели вспомнил, как не сыграл с «Ливерпулем» из-за Луиса Адриано
2023.03.08 17:46
2
Экс-игрок «Спартака» Нимели вспомнил, как столкнулся с расизмом в России
2023.03.08 17:05
4
Экс-игрок «Спартака» Нимели рассказал о смерти сестры из-за падения в душе
2023.03.08 12:07
3
Экс-форвард «Спартака» Нимели находится на просмотре в «Балтике»
2022.02.14 09:23
1
Нимели покинул «Спартак» после четырех лет в клубе
2021.01.26 18:57
22
ФНЛ. «Спартак-2» забил семь голов «Факелу», прервав серию из девяти матчей без побед
2019.10.23 16:57
3
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Форвард «Спартака» Нимели стал автором голевого паса в матче за Либерию
2018.11.19 09:21
5
Джикия, Зобнин и Мельгарехо не полетели на матч с «Черноморцем». В составе – Джано, Сергей Еременко и Нимели
2018.09.25 15:38
54
Нимели: «Мечтаю съездить в Москву на электричке»
2017.07.05 07:53
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