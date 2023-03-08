Экс-игрок «Спартака» Нимели вспомнил, как столкнулся с расизмом в России

Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, как столкнулся с расизмом в России.

«В России я старался избегать проблем. Может быть, если бы я был менее аккуратен, то какие-то проблемы и могли бы возникнуть. Если я шeл куда-то гулять, то ни на кого не наезжал, вeл себя нормально. Поэтому за всe время, что я был в «Спартаке», у меня ни разу ничего подобного не было.

Разве что один раз, когда мы играли против «Енисея», я забил гол и побежал праздновать в сторону фанатов соперника. Они начали ухать, изображать звуки, которые издают обезьяны. В ответ я только засмеялся и похлопал им, а они поаплодировали мне.

Фанаты всегда хотят поддеть такими вещами лучших игроков команды соперника. Очень важно правильно отреагировать и постараться ответить им своей игрой. Но ситуация, которая произошла в Кубке России с Венделом, конечно, некрасивая», — заявил Нимели.

Рыночная стоимость либерийца – 400 тысяч евро.

Он выступает за узбекистанский «Сурхан».

Нимели был игроком «Спартака» с 2017 по 2021 год, провел 1 матч за основную команду.

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