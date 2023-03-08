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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-игрок «Спартака» Нимели вспомнил, как столкнулся с расизмом в России

    Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, как столкнулся с расизмом в России.

    «В России я старался избегать проблем. Может быть, если бы я был менее аккуратен, то какие-то проблемы и могли бы возникнуть. Если я шeл куда-то гулять, то ни на кого не наезжал, вeл себя нормально. Поэтому за всe время, что я был в «Спартаке», у меня ни разу ничего подобного не было.

    Разве что один раз, когда мы играли против «Енисея», я забил гол и побежал праздновать в сторону фанатов соперника. Они начали ухать, изображать звуки, которые издают обезьяны. В ответ я только засмеялся и похлопал им, а они поаплодировали мне.

    Фанаты всегда хотят поддеть такими вещами лучших игроков команды соперника. Очень важно правильно отреагировать и постараться ответить им своей игрой. Но ситуация, которая произошла в Кубке России с Венделом, конечно, некрасивая», — заявил Нимели.

    • Рыночная стоимость либерийца – 400 тысяч евро.
    • Он выступает за узбекистанский «Сурхан».
    • Нимели был игроком «Спартака» с 2017 по 2021 год, провел 1 матч за основную команду.

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    Источник: Metaratings

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    08.03.2023 17:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 8 марта, 18:40

      На свою ситуацию правильно отреагировал, а на ситуацию с Венделом повёлся. Всё впечатление о себе этим испортил.

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 8 марта, 18:21

      Расизм в России процветает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > dauzhhhhh 8 марта, 19:00

      В твое жопе он процветает!

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      Ответить
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      Рейтинг: +394

      TANNER 8 марта, 17:19

      Почему куда ни плюнь везде Спартак? Про Спартак никому не интересно новости читать.

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      Рейтинг: +8094

      nik55 > TANNER 8 марта, 17:23

      тупому как ты это не понять

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      Рейтинг: +394

      TANNER > nik55 8 марта, 17:39

      Ну в тупизме только ты разбираешься, у тебя это семейное. Все сородичи как амебы, и ты такое же родилось на свет. Я удивляюсь как тебе ума хватает по кнопкам попадать, амеба

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