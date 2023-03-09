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    «Я заслуживал играть в первой команде». Нимели объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»

    Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, почему у него не получилось закрепиться в московском клубе.

    «Почему не удалось заиграть в основе «Спартака»? Я не знаю. Считаю, что заслуживал играть в первой команде. Многие говорили мне, что я должен играть за «Спартак».

    Может быть, не получил свой шанс из-за лимита на легионеров. Стоит признать, что в линии атаки почти всегда была большая конкуренция. При этом всe равно считаю, что был достоин играть за «Спартак», — заявил Нимели.

    • Рыночная стоимость либерийца – 400 тысяч евро.
    • Он выступает за узбекистанский «Сурхан».
    • Нимели был игроком «Спартака» с 2017 по 2021 год, провел 1 матч за основную команду.

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    Источник: Metaratings

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    09.03.2023 15:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 9 марта, 18:25

      Нимели, НЕ МЕЛИ!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 9 марта, 16:12

      Да, а я, в межгалаксической сборной по футболу должен играть.
      Жалко шанса не дают.
      :)))
      Жа

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      Рейтинг: +36

      pandora777 9 марта, 16:04

      Что то много его стало ))) прям звезда ))

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