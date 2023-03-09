«Я заслуживал играть в первой команде». Нимели объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, почему у него не получилось закрепиться в московском клубе.

«Почему не удалось заиграть в основе «Спартака»? Я не знаю. Считаю, что заслуживал играть в первой команде. Многие говорили мне, что я должен играть за «Спартак».

Может быть, не получил свой шанс из-за лимита на легионеров. Стоит признать, что в линии атаки почти всегда была большая конкуренция. При этом всe равно считаю, что был достоин играть за «Спартак», — заявил Нимели.

Рыночная стоимость либерийца – 400 тысяч евро.

Он выступает за узбекистанский «Сурхан».

Нимели был игроком «Спартака» с 2017 по 2021 год, провел 1 матч за основную команду.

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