Нимели: «Я всегда готов вернуться в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Силванус Нимели заявил о готовности вернуться в московский клуб.

– Готовы вернуться в Россию, если представится такая возможность?

– Я всегда готов вернуться в «Спартак»!

– А если это будет другой клуб?

– Будем обсуждать. Я хотел бы поиграть в РПЛ. Если это будет предложение от клуба ФНЛ, то тоже будем думать.

У меня остались самые теплые воспоминания о России. Я до сих пор общаюсь со многими людьми из России – и не только с теми, с кем играл за «Спартак-2».

У меня есть друг Юра, он таксист из Москвы. В первый день, как только я прилетел в Россию, я заехал на базу и затем поехал посмотреть город.

Заказал такси и приехал вот этот Юра. Он молодой, ему около 30 лет, мы разговорились и обменялись телефонами. Потом мы стали друзьями, и, если мне нужно было куда-то выехать с базы, я звонил Юре. Больше никому!

Я мог к нему обратиться с любой просьбой. Мы с ним часто переписываемся. Незадолго до того, как я покинул «Спартак», у Юры родился сын. Он пригласил меня в гости, я познакомился с его женой и посмотрел на его ребенка.

– Можете напоследок что-то сказать фанатам «Спартака»?

– На меня до сих пор подписаны фанаты из России, часто мне пишут. Это очень круто, они навсегда в моем сердце.

Я скучаю по России, по болельщикам и по всему, что там было. Надеюсь, что когда-нибудь ещe поиграю в России!

Либериец играл за «Спартак-2» в 2017-2021 годах.

Он провел за команду 109 матчей, забил 23 гола, сделал 15 ассистов.

24-летний Нимели провел 1 матч в РПЛ.

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