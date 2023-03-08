Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом

    Бывший нападающий системы «Спартака» Силванус Нимели рассказал, чем ему запомнился экс-партнер Михаил Игнатов.

    «В «Спартаке-2» было много отличных ребят: Илья Гапонов, Миша Игнатов, Дима Маркитесов, Саша Руденко. Руда был просто нереально крут! А Игнатов мне запомнился своей техникой и разворотами в стиле Зинедина Зидана.

    Еще были братья Шитовы, которые меня впечатлили, хотя им было, наверное, по 16-17 лет, когда они пришли в «Спартак-2» из дубля. Андреа Романьоли — отличный голкипер и человек», – сказал либериец.

    • 22-летний Игнатов стоит 1,5 миллиона евро.
    • Он уроженец Москвы и воспитанник «Спартака».
    • В сезоне РПЛ Игнатов провел 11 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Зарема разнесла судью матча «Зенит» – «Динамо» 1
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ 4
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2023 23:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 9 марта, 16:34

      Действительно талантливый игрок. Совсем не зря сейчас Абаскаль стал давать ему больше игрового времени. С техникой у него полный порядок. Лишь с психологией не всегда справляется и побольше уверенности в своих силах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 9 марта, 01:29

      Сравнил жопу с пальцем

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11