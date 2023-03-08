Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом

Бывший нападающий системы «Спартака» Силванус Нимели рассказал, чем ему запомнился экс-партнер Михаил Игнатов.

«В «Спартаке-2» было много отличных ребят: Илья Гапонов, Миша Игнатов, Дима Маркитесов, Саша Руденко. Руда был просто нереально крут! А Игнатов мне запомнился своей техникой и разворотами в стиле Зинедина Зидана.

Еще были братья Шитовы, которые меня впечатлили, хотя им было, наверное, по 16-17 лет, когда они пришли в «Спартак-2» из дубля. Андреа Романьоли — отличный голкипер и человек», – сказал либериец.

22-летний Игнатов стоит 1,5 миллиона евро.

Он уроженец Москвы и воспитанник «Спартака».

В сезоне РПЛ Игнатов провел 11 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

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