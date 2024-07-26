Экс-форвард «Спартака» перейдет в «Динамо» Мх

Нападающий узбекистанского «Сурхана» Силванус Нимели подпишет двухлетний контракт с махачкалинским «Динамо», сообщает Sport24. Сейчас дагестанский клуб занимается оформлением визы 25-летнему игроку.
- Ранее либериец уже выступал в России за «Спартак», за основной состав которого провел всего 1 официальный матч.
- За вторую команду красно-белых форвард сыграл 109 матчей, забил 23 гола и сделал 15 результативных передач.
- В этом году Нимели провел 5 встреч за «Сурхан», забил 1 гол, отдал 2 передачи.
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Источник: Sport24