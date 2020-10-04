Силванус Нимели - статистика
#66 | Нападающий
|Имя
|Силванус
|Фамилия
|Нимели
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Имя
|Силванус
|Фамилия
|Нимели
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|15
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2020
|46' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|7:0
|Спартак-2 (Москва)
|52'
|29.11.2020
|46' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Иртыш (Омск)
|48' 55'
|25.11.2020
|1' -75'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Спартак-2 (Москва)
|21.11.2020
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Томь (Томск)
|15.11.2020
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Спартак-2 (Москва)
|11.11.2020
|57' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|07.11.2020
|70' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:4
|Пари НН (Нижний Новгород)
|13.10.2020
|1' -78'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Спартак-2 (Москва)
|09.10.2020
|24' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Чайка (Песчанокопское)
|04.10.2020
|77' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|27.09.2020
|46' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|90'
|19.09.2020
|73' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Велес (Москва)
|12.08.2020
|1' -90'
|Томь (Томск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|61'
|08.08.2020
|1' -81'
|Спартак-2 (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|44' 33'
|01.08.2020
|1' -85'
|Чертаново (Москва)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)