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    Силванус Нимели - статистика

    #66 | Нападающий
    Имя Силванус
    Фамилия Нимели
    Команда Спартак
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 сентября 1998 (24 года)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак-2 15 3 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2020 46' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 7:0 Спартак-2 (Москва)
    52'
    29.11.2020 46' -90' Спартак-2 (Москва) 1:2 Иртыш (Омск)
    48' 55'
    25.11.2020 1' -75' Акрон (Тольятти) 0:0 Спартак-2 (Москва)
    21.11.2020 1' -90' Спартак-2 (Москва) 1:2 Томь (Томск)
    15.11.2020 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Спартак-2 (Москва)
    11.11.2020 57' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    07.11.2020 70' -90' Спартак-2 (Москва) 0:4 Пари НН (Нижний Новгород)
    13.10.2020 1' -78' Крылья Советов (Самара) 2:1 Спартак-2 (Москва)
    09.10.2020 24' -90' Спартак-2 (Москва) 1:2 Чайка (Песчанокопское)
    04.10.2020 77' -90' Текстильщик (Иваново) 0:2 Спартак-2 (Москва)
    27.09.2020 46' -90' Спартак-2 (Москва) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    90'
    19.09.2020 73' -90' Спартак-2 (Москва) 2:1 Велес (Москва)
    12.08.2020 1' -90' Томь (Томск) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    61'
    08.08.2020 1' -81' Спартак-2 (Москва) 1:1 Торпедо (Москва)
    44' 33'
    01.08.2020 1' -85' Чертаново (Москва) 1:2 Спартак-2 (Москва)
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