Джикия, Зобнин и Мельгарехо не полетели на матч с «Черноморцем». В составе – Джано, Сергей Еременко и Нимели

Нормальный состав, поберегли 3-х недавно травмированных игроков для игры в ЧР с Ростовом, но и без них состав боевой, зато есть возможность проверить пару нападающих в связке. Дать игровую практику приличным игрокам Джано, Ханни, Тимофееву, опять же Фернандо едет... Есть шанс проверить Еременко и Нимели при удачно складывающемся матче... Короче, таким составом Спартак должен выигрывать у команды ФНЛ. И вряд ли Спартаку Кубок не интересен, т.к. в ЧР Спартаку будет сложнее победить.
«Спартак» вылетел в Новороссийск на матч 1/16 финала Кубка России с «Черноморцем».
На игру отправилось 19 футболистов.
Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артeм Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович, Николай Рассказов.
Полузащитники: Джано, Сергей Ерeменко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артeм Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Силванус Нимели.
Матч «Черноморец» – «Спартак» состоится в среду, 26 сентября, и начнется в 18:30 по московскому времени.