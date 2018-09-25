Джикия, Зобнин и Мельгарехо не полетели на матч с «Черноморцем». В составе – Джано, Сергей Еременко и Нимели

«Спартак» вылетел в Новороссийск на матч 1/16 финала Кубка России с «Черноморцем».

На игру отправилось 19 футболистов.

Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артeм Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники: Джано, Сергей Ерeменко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артeм Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Силванус Нимели.

Матч «Черноморец» – «Спартак» состоится в среду, 26 сентября, и начнется в 18:30 по московскому времени.