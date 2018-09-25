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    Джикия, Зобнин и Мельгарехо не полетели на матч с «Черноморцем». В составе – Джано, Сергей Еременко и Нимели

    «Спартак» вылетел в Новороссийск на матч 1/16 финала Кубка России с «Черноморцем».

    На игру отправилось 19 футболистов.

    Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артeм Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Джано, Сергей Ерeменко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артeм Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Силванус Нимели.

    Матч «Черноморец» – «Спартак» состоится в среду, 26 сентября, и начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.09.2018 15:38
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 26 сентября 2018, 10:59

      Нормальный состав, поберегли 3-х недавно травмированных игроков для игры в ЧР с Ростовом, но и без них состав боевой, зато есть возможность проверить пару нападающих в связке. Дать игровую практику приличным игрокам Джано, Ханни, Тимофееву, опять же Фернандо едет... Есть шанс проверить Еременко и Нимели при удачно складывающемся матче... Короче, таким составом Спартак должен выигрывать у команды ФНЛ. И вряд ли Спартаку Кубок не интересен, т.к. в ЧР Спартаку будет сложнее победить.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 сентября 2018, 04:32

      Ну вот и этим опять Кубок не нужен...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 сентября 2018, 22:27

      Я за Черноморец. Помнится, отличная была команда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17870

      ilichkadr > prezent2017 26 сентября 2018, 08:43

      В Одессе да, была не плохая команда, но в советские времена.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 25 сентября 2018, 19:41

      Очень хочется увидеть в обороне Мамина, а в полузащите Пантелеева. Слышал о них много лестных отзывов. И хорошо бы, конечно, чтобы команду реально усилил Джано, хочется верить что он на это еще способен.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 25 сентября 2018, 18:23

      Правильное решение! В игре с таким соперником нужно поберечь игроков, недавно восстановившихся от серьёзных травм...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2528

      Челнинец 25 сентября 2018, 17:38

      Всех трех жлу выхода на поле, надо дать Нимели шанс может начнет штамповать голы, очень нужен забивной игрок, Джано удачи надеюсь в скором времени будешь в основе, такого креативнрго футболиста и не хватает на поле

      5
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      Рейтинг: -34

      kiop46 25 сентября 2018, 17:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " aqko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

      -4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 сентября 2018, 17:02

      Верное решение.Нужно дать отдохнуть основным.И так на них нагрузка идёт нешуточная и в игровом,и в эмоциональном планах.Ни и конечно дать шанс молодым проявить себя.То что им доверяют место в старшей команде(пусть в 1/!6 кубка России) уже есть приличный аванс на будущее.Такие шансы нельзя упускать!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 17:00

      Правильно ,отдельным игрокам надо отдохнуть. Для игры в трех турнирах ротация необходима.

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 25 сентября 2018, 16:39

      Карреру не брать, из самолёта не выходить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > GoLenaStop 25 сентября 2018, 16:48

      вам барышня что Каррера то сделал? он вроде нос не суёт в Ростов и ни кому не мешает плохого слова не сказал лучше о Карпине замолвите слово

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > GoLenaStop 25 сентября 2018, 22:37

      А почему - это мы, в чат не заходим?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 2 октября 2018, 19:36

      Привет, Серёга !
      1. Если один скопированный у кого-то коммент с правкой под себя приносит 10--15 шаровых лайков, то не вижу никакой несостоятельности моего предположения
      2. Насколько я мог наблюдать ранее её участие где бы то ни было зачастую носит эпизодический и незавершённый характер
      3. Заниматься гопничеством на ветках, а тут улыбаться и всем "бобра" - это перебор. Лично мне от такого двуличия тошнит !
      4. Нормальная, адекватная баба никогда не будет ошиваться на футбольном сайте, а если и есть единичные исключения по образу а-ля "арейская" , то желчь эти счастливые исключения литрами из себя не изрыгают.
      5. Складывается такое впечатление, что человек просто чем-то в этой жизни не удовлетворён. Предполагать чем не буду, оставлю место для полёта фантазии ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 2 октября 2018, 19:56

      Вчера, например, это чудо договорилось до того, что 90% жителей Ростовской области - БЫДЛО ! Прямым текстом, в чате, никого не стесняясь !
      (Алоизыч при этом радостно хлопал в аду в ладоши)!
      Я как должен к этому относится ? В шутку переводить чью-то шизофрению можно раз, два, ну три, но не постоянно же .....
      И то, а нужны ли эти и раз, и два, и три ?

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > MaxRnD 2 октября 2018, 20:16

      Я так понял "самые плохие" комментарии у нее удалили? Хотел почитать, не нашел. Вообще, я не так давно на Бомбардире, поэтому мне тяжело делать какие-то выводы. Может когда-то давно, Ростовские ее сами на ветках зацепили, а может и нет. Я считаю, что лучший способ борьбы с троллем - не давать реакцию. Это как с ребенком, если он выпендривается, то лучше сделать вид, что ты его не замечаешь и ему становится неинтересно. Кстати маркетологи очень многое взяли из детского поведения, например : "правило 3-х да" и др. Дети очень сильные манипуляторы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 2 октября 2018, 20:25

      Это самые одиозные за последние два дня, дальше не стал искать, ибо и там всё то же ...


      02.10.2018 11:42 Баста: «Почему болельщики «Ростова» такие лицемерные и радуются только успехам?»
      Баста прав, болельщики Ростова гнильё...))

      30.09.2018 16:52 КОММЕНТАРИИ в Конкурсе прогнозов
      Я же не виновата что 90% проживающих в вашем регионе быдло....я вам просто напоминаю об этом..и кстати очень тактично)))

      29.09.2018 15:36 Ерохин: «Зенит» – очень популярный клуб с большой историей. Его любят по всей стране»
      Это все твои аргументы?? очень по ростовски...)))ни когда не сомневалась, что в этом регионе одни быдло проживают ))

      28.09.2018 12:51 Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России
      Ростов дно....Карпин лузер.....)) шансов 0.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 2 октября 2018, 20:28

      По поводу - если, когда обидели ....
      Если у меня, например, с клифсом несовместимость, то я с радостью и гиканьем должен также зачморить и Ермошина с Валентином и это будет для меня оправдание ?

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      ...
      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > MaxRnD 2 октября 2018, 20:30

      Почему именно Ростов? Потому что вы реакцию даете. Вместо того чтобы делать вид, что не замечаете, вы как Чапаевцы - шашки подаставали, на коней попрыгали и Ураааа!!! в атаку )

      3
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      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 2 октября 2018, 20:30

      Серёга, у меня просто складывается впечатление, что большинство мужиков составляют мнение об этом индивиде исключительно по аватарке и ни больше, ни меньше )))
      Но, увы, под этм аватаром реально крокодил

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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 2 октября 2018, 20:32

      Да, не, Серый, Ростов там просто в приоритете, а в реальности прилетает всем, кто хоть как-то причастен к очередным фрустрациям Зенита

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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > MaxRnD 2 октября 2018, 20:34

      Она один из самых рейтинговых аккаунтов Бомбардира, если сложит все её лайки и антилайки, держит на привязи целый город ). Кстати, иногда бывает ощущение, что не всегда пишет девушка.

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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 2 октября 2018, 20:44

      Если твои предположения верны, и под этим аватаром пишет особь пола мужеска, то тогда это совсем клинический случай, но я, если честно, ни разу такого не замечал...
      PS Грандиозное обострение началось пару лет назад, когда в 2016 году Ростов со своим серебром отодвинул Зенит от ЛЧ

      3
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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > MaxRnD 2 октября 2018, 20:46

      Я не так сказал, мне кажется, что пишут два человека.

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      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 2 октября 2018, 21:01

      Ну, может быть и так.
      По моим наблюдениям за последние пару лет тут уже даже самые упоротые поуспокоились и более или менее друг на друга без агрессии реагируют, но вот одно несчастливое исключение всё же осталось, такое впечатление, что скрытая шиза. Например, есть тут тоже прозенитовский аватар "Za zenit" - ещё тот пример непримиримости и агрессивности, так она умудряется и ему минусов напихать, если считает, что он излишне резко выразился о своём клубе, его политике или игроках

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > MaxRnD 2 октября 2018, 21:03

      Если таких людей не будет, то мир скиснет. Они заставляют нас постоянно быть в тонусе )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 2 октября 2018, 21:20

      Ну да, веселуха, чо, а если хотя бы каждый третий так начнёт на сайте резвиться, да ещё по глупости людей целыми географиями в унтерменши определять ? ))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 2 октября 2018, 21:21

      Вон возьми того же Шугана - ну псих же ! Так он один и сайт уже от него стонет, а если такого паноптикума ещё сюда прибудет, то такой тонус у всех появится, что мама не горюй .. )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 4 октября 2018, 04:40

      Чат КП 3 октября
      Mister Fiks > MaxRnD
      Макс, я был о тебе лучшего мнения (((

      Серёга, если жить мыслями о том, "как ты выглядишь со стороны" и "что о тебе подумают", то жизнь превращается в ад и самокопание, но тут, честно говоря, заинтересовался, поскольку не совсем понял твоё замечание, поэтому, если не затруднит, расшифруй ...
      ???

      2
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      ...
      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > MaxRnD 4 октября 2018, 13:46

      Я понимаю, что у тебя есть определенная обида, но нельзя подписываться под любой грязью, которую пишут про людей к которым у тебя неоднозначное отношение.

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      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 4 октября 2018, 13:48

      Серёга, какая обида ? Ты о чём ?
      Я ж уже не пацан, чтобы обижаться на людей с которыми мне детей не крестить )
      Давай прямым текстом, а не полусловами. В чём дело ?

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 4 октября 2018, 13:57

      Ты думаешь я "поддержал/не поддержал" Раву по поводу Анпера ? ))))
      Чушь !
      Меня просто дико вставляет оригинальный, искренний и неповторимый стиль изложения мыслей Равиля.
      Это нечто )))
      Я его когда читаю просто тащусь, почти как от филигранного русского в исполнении Инсайдера )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 4 октября 2018, 14:03

      Т.е. мои слова почему-то были тобой интерпретированы совсем куда-то не туда, видно не под тем комментом и не в то время находились !
      Даже Рава и тот плюсанул ))
      А Анпер тоже не тот человек, на которго можно держать зло (даже если он и осудил Инсайдера), ибо зло злу рознь и я эту грань чётко различаю

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      ...
      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 4 октября 2018, 14:07

      И, Стоп,стоп ! Какая грязь ? Внимательно перечитай коммент ! Рава просто сожалеет, что долго нет в чате Анпера !
      Серый, ёксель-моксель ты наверное просто невнимательно его (Равы) коммент прочитал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 4 октября 2018, 14:20

      Русский конечно великий и могучий, но сц*ко каждый его понимает по своему.
      И так, если разобраться - где Рава, а где грязь ! Я от него какой-либо грязи в чью-либо сторону не видел от слова совсем ))))

      2
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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > MaxRnD 4 октября 2018, 15:07

      Раз уж ты затронул тему Инсайдера, то ответь на вопрос:
      Почему ты не рвал всех за него в чате, до того как у тебя у самого не начались сложности ?

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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 4 октября 2018, 17:31

      Серёга давай почту, чтобы здесь не вываливать простыню и не дразнить крайний раз бесхребетных.
      Хотя с одной стороны и пофиг, ибо там нет ничего за что бы было стыдно, просто получилось объёмно

      2
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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 4 октября 2018, 18:04

      Серёга, здесь или почта ?

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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > MaxRnD 4 октября 2018, 20:44

      Давай "играть" в открытую.

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      Ответить
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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 4 октября 2018, 21:03

      Без проблем
      Всё элементарно Ватсон

      а) Клифс ещё до т.н. сложностей начал поджимать на ровном месте и без всякого на то повода ..
      б) инсайдер в один из таких моментов впрягся за меня в форме шутки, за что получил на свою голову от Клифса ушат помоев далеко не в виде шуток, после этого плюнул на больного и ушёл из чата. По моим наблюдениям тлеющий конфликт у Инсайдера с Клифсом был за долго до моего появления …
      г) Далее по прошествии какого-то времени Толик (естественно из лучших побуждений) решил, что мне пора, так сказать, представиться, обитателям чата). Будучи не в восторге от таких перспектив, пришлось как можно корректнее отказаться от сих щедрот. Не знаю почему на эту тему закусило Стасика, но далее в его исполнении сначала с использованием аккаунта «Я не виноват», а потом «BigMan-PigMan» тупо начался хамоватый беспонтовый троллинг в мою сторону, хотя до этого я его считал абсолютно адекватным человеком и даже предположить не мог, что именно с его стороны могут последовать подобные гадости. Как и что было, я думаю, ты всё сам видел !
      д) Поскольку секта из ВК использует одни и те же жаргонизмы, а также, получив уверения от Стасика, рулившего «BigMan-PigMan», что он не Стасик, а также, учитывая предыдущий опыт негативный опыт общения с Клифсом, а также учитывая использование последним вышеуказанных оборотов, естественно сделал определённые выводы (т.к. больше в чате у меня ни с кем никогда не было никаких проблем).
      е) Когда начал махать шашкой и искать правду, чёрт меня дёрнул впутать сюда Инсайдера, припомнив Клифсу, что это он из-за него ушёл из чата. Инсайдер, увидев, что в чате происходит очередное реалити-шоу, дал характеристику этому цирку на другой ветке в разговоре с третьими лицами. В принципе я и сейчас считаю, что в его словах было всё очень корректно и без персоналий. Если вдруг кто себя узнал, то это никак не проблемы Инсайдера. Клифса бедолагу мои упражнения с шашкой проняли настолько, что он пошуршал искать компромат на ветках и таки нашёл его где-то в виде этой злополучной Инсайдеровской характеристики чата.
      ё) Далее Клифсом сие было вытащено на свет божий под соусом того, какой инсайдер подлый негодяй. На самом деле считал и считаю, что проблема кроется в последнем предложении пункта Б, а случайно оброненные в личном разговоре Инсайдером слова и откопанные Клифсом - это лишь отличный и очень удачный предлог для последнего ОТОМСТИТЬ Инсайдеру, науськав на него всю аудиторию.
      Так что никаких совпадений тут нет, не было и быть не может ?

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      Рейтинг: +17728

      Mister Fiks > MaxRnD 4 октября 2018, 21:49

      Я тоже член секты в ВК ). У тебя все события закручены вокруг Клифса, но поверь, изначально не он накручивал ситуацию вокруг тебя (это мне как члену секты известно) и не Стас, он просто исполнитель, но ты не разобравшись накатил на Клифса, которому стиль твоих претензий, мягко скажем не понравился. Ну а дальше, пошло и поехало. И если ты говоришь, что у тебя нет ни каких обид, то зачем ты постоянно возвращаешься к этой теме, уже даже Инсейдер устал от этого и перестал общаться. Ну а оскорблять участников чата дегенератами... Ладно у каждого своя правда. Удачи!

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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Mister Fiks 4 октября 2018, 23:17

      Оказывается все всё знают (в том числе и ты), все друг друга покрывают, с молчаливого согласия всех творится х*ня в отношении людей, которые вам ничего плохого не делали и вы там все, кто был в курсе, считаете себя белыми и пушистыми ?
      Серёга, ты серьёзно ?
      Ранее я даже не представлял себе всей глубины происходящего вокруг пи3*еца !
      Вот теперь моя очередь сказать, что Я БЫЛ О ТЕБЕ ЛУЧШЕГО МНЕНИЯ. Просто красавчики, лучше бы ты промолчал и я бы этого всего не знал !
      Хватает совести после этого обижаться на Инсайдера ? Мужики, чо ! 1000 раз Инсайдер был прав !

      А по поводу: "Ну а оскорблять участников чата дегенератами", то имей мужество хотя бы ты не быть паршивой овцой и не перекладывать с больной головы на здоровую. С какого перепуга я бы стал обижать непричастных людей ? Может конечно с первого раза не понятно, но повторю на бис:
      Я называю дегенератами всех тех отщепенцев:
      1. кто был причастен;
      2. кто знал и молчал.
      И поверь мне, что это ещё очень нейтральное определение !
      Я надеюсь, что тема исчерпана и глупых вопросов ко мне больше не осталось ?! Ибо предыдущие два (по Раве и по синхронности моего ухода с Инсайдером) согласись были мягко сказать неумные ..
      PS И я б наверное душу дьяволу продал, чтобы узнать ту гниду из ВК, которая эту кашу заварила и в ком ещё из чатлан я мог так жестоко ошибаться )))

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