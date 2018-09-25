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  • Джикия, Зобнин и Мельгарехо не полетели на матч с «Черноморцем». В составе – Джано, Сергей Еременко и Нимели

Джикия, Зобнин и Мельгарехо не полетели на матч с «Черноморцем». В составе – Джано, Сергей Еременко и Нимели

25 сентября 2018, 15:38
54

«Спартак» вылетел в Новороссийск на матч 1/16 финала Кубка России с «Черноморцем».

На игру отправилось 19 футболистов.

Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Артeм Мамин, Павел Маслов, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники: Джано, Сергей Ерeменко, Александр Ломовицкий, Владислав Пантелеев, Александр Ташаев, Артeм Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Силванус Нимели.

Матч «Черноморец» – «Спартак» состоится в среду, 26 сентября, и начнется в 18:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Кубок Черноморец Спартак Джано Джикия Георгий Зобнин Роман Мельгарехо Лоренцо Нимели Силванус Еременко Сергей
Комментарии (54)
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slavа0508
1537879516
Ну и правильно....Зобнин и так пашет практически без отдыха с того сезона....то сборная то Спартак и без ротации пускай хоть кубок пропустит
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Тraumtanzеr
1537880608
Наконец то Зобу в покое оставили, парню определенно надо отдохнуть.
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hevbn 28
1537880887
Вообще то это абсолютно нормально, что на ранних стадиях кубка играют те кто мало играет в чемпионате так поступают во всех странах особенно топ команды этих стран. Другое дело что если ты выставляешь практически второй состав , то естественно шансов не выиграть у тебя больше , но если вдуматься то когда ещё молодым игрокам получать игровую практику на взрослом уровне , тем более если ты себя хорошо зарекомендуешь у тебя будет больше шансов быстрее попасть в основу , по крайней мере так должно быть.Очень хотелось бы чтобы Спартак смог обыграть Черноморец , желаю ему в этом удачи .
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Полная Канистра
1537881107
очень интересно будет посмотреть на игру с таким составом может кто то и выстрелит для основы
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Мары
1537882713
Молодёжь привлекает и это правильно. Удачи Спартаку.
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zigbert
1537884002
Правильно ,отдельным игрокам надо отдохнуть. Для игры в трех турнирах ротация необходима.
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Krossmen73
1537884124
Верное решение.Нужно дать отдохнуть основным.И так на них нагрузка идёт нешуточная и в игровом,и в эмоциональном планах.Ни и конечно дать шанс молодым проявить себя.То что им доверяют место в старшей команде(пусть в 1/!6 кубка России) уже есть приличный аванс на будущее.Такие шансы нельзя упускать!
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kiop46
1537885026
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " aqko ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
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Челнинец
1537886292
Всех трех жлу выхода на поле, надо дать Нимели шанс может начнет штамповать голы, очень нужен забивной игрок, Джано удачи надеюсь в скором времени будешь в основе, такого креативнрго футболиста и не хватает на поле
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oyabun
1537893702
Очень хочется увидеть в обороне Мамина, а в полузащите Пантелеева. Слышал о них много лестных отзывов. И хорошо бы, конечно, чтобы команду реально усилил Джано, хочется верить что он на это еще способен.
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