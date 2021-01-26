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    Нимели покинул «Спартак» после четырех лет в клубе

    Форвард системы «Спартака» Силванус Нимели продолжит карьеру в хорватской «Горице». В России футболист провел четыре года.

    «С 2017 года Нимели провел более сотни матчей за «Спартак-2», в которых забил 23 мяча, а в 2018-м дебютировал за основу красно-белых.

    Желаем Силванусу успешно проявить себя в новой команде!» – написали москвичи.

    • Нимели вызывают в сборную Либерии.
    • Рынок оценивает 22-летнего игрока в 450 тысяч евро.
    • В текущем сезоне ФНЛ Нимели провел 15 матчей, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2031

      Иван Петров 1986 1 час назад

      И чего он столько лет получал денежки. Первый раз о нем услышал.

      0
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      Рейтинг: +19859

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Форвард явно не системы Спартака... Хорошая новость.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8206

      Литейный4 1 час назад

      Конца и края нет у свиней неликвида. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +7

      d c 2 часа назад

      Если делaете cтавки -> info-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +13094

      alarm 2 часа назад

      все бегут из спартака! третий зулус за месяц! позор!

      предыдущие зулусы:
      bombardir.ru/news/620016
      bombardir.ru/news/619628

      зато вернули педро)

      0
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      Рейтинг: +10995

      JTherry > alarm 2 часа назад

      Бышовец (он же Светоч): "дзюпа войдет в историю не как футбольный Терминатор, а как Великий Мастурбатор... популярность подразумевает нравственность..." вот где позорище позорное!!!))

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      Рейтинг: +13094

      alarm > JTherry 2 часа назад

      https://www.youtube.com/watch?v=ERId9ie0OSg
      позорище позорное))

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      Рейтинг: +3184

      ziborock > alarm 1 час назад

      Из Спартака зулусы бегут а в Зенит наоборот набирают!)))
      Самая черная команда России - Зенит!
      И ведь не поспоришь!)))

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