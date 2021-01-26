Нимели покинул «Спартак» после четырех лет в клубе

Форвард системы «Спартака» Силванус Нимели продолжит карьеру в хорватской «Горице». В России футболист провел четыре года.

«С 2017 года Нимели провел более сотни матчей за «Спартак-2», в которых забил 23 мяча, а в 2018-м дебютировал за основу красно-белых.

Желаем Силванусу успешно проявить себя в новой команде!» – написали москвичи.