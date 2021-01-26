Нимели покинул «Спартак» после четырех лет в клубе

Форвард системы «Спартака» Силванус Нимели продолжит карьеру в хорватской «Горице». В России футболист провел четыре года.
«С 2017 года Нимели провел более сотни матчей за «Спартак-2», в которых забил 23 мяча, а в 2018-м дебютировал за основу красно-белых.
Желаем Силванусу успешно проявить себя в новой команде!» – написали москвичи.
- Нимели вызывают в сборную Либерии.
- Рынок оценивает 22-летнего игрока в 450 тысяч евро.
- В текущем сезоне ФНЛ Нимели провел 15 матчей, забил 3 гола, сделал 2 результативные передачи.
Источник: официальный сайт «Спартака»