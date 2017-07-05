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Нимели: «Мечтаю съездить в Москву на электричке»

5 июля 2017, 07:53
7

Либерийский нападающий «Спартака» Силванус Нимели признался, что мечтает сыграть за красно-белых в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

«В России живу на базе в Тарасовке. После Чехии одиночество меня не пугает. Мне нравится быть одному. Много думаю и мечтаю. Мечтаю однажды попасть в первую команду, сыграть в Лиге чемпионов.

Мои товарищи по базе – Самбу и Сакала. Ходим с ними гулять по поселку, захаживаем в магазин, где нас уже все знают, иногда ездим в Москву. Берем такси, хотя очень хочу попробовать доехать на поезде. На электричке, как вы ее называете. На ней ты через сорок минут в центре города, а на машине едешь по пробкам два с половиной часа.

Останавливает одно – боюсь куда-нибудь не туда уехать, знаки-то запутанные и на русском. Но со временем обязательно попробую электричку. Мне нравится, как они проносятся», – рассказал Нимели.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Нимели Силванус
Комментарии (7)
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Сибирь за Спартак
1499231038
Вменяемые мечты молодого легионера, желающего чего-то добиться. У Давыдова мечты другие.
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Munez89
1499231521
Я так понимаю, он игрок скамейки, 2 игры всего в том сезоне.Кто нибудь видел как он играет, в порядке?)
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Дядя Серёжа
1499236676
Электричка - экзотика для африканца.
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Одинокий волк Маквейд
1499238254
Не заблудись!
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Adekvat07
1499243179
Да телки ему просто наши нравятся, а в электричке просто больше возможностей подкатить яйца
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александр 59
1499252269
Только одного не отпускать.
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