Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нимели: «Мечтаю съездить в Москву на электричке»

    Либерийский нападающий «Спартака» Силванус Нимели признался, что мечтает сыграть за красно-белых в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

    «В России живу на базе в Тарасовке. После Чехии одиночество меня не пугает. Мне нравится быть одному. Много думаю и мечтаю. Мечтаю однажды попасть в первую команду, сыграть в Лиге чемпионов.

    Мои товарищи по базе – Самбу и Сакала. Ходим с ними гулять по поселку, захаживаем в магазин, где нас уже все знают, иногда ездим в Москву. Берем такси, хотя очень хочу попробовать доехать на поезде. На электричке, как вы ее называете. На ней ты через сорок минут в центре города, а на машине едешь по пробкам два с половиной часа.

    Останавливает одно – боюсь куда-нибудь не туда уехать, знаки-то запутанные и на русском. Но со временем обязательно попробую электричку. Мне нравится, как они проносятся», – рассказал Нимели.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 5 июля 2017, 13:57

      Только одного не отпускать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 5 июля 2017, 11:26

      Да телки ему просто наши нравятся, а в электричке просто больше возможностей подкатить яйца

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 10:04

      Не заблудись!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 09:37

      Электричка - экзотика для африканца.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 5 июля 2017, 08:12

      Я так понимаю, он игрок скамейки, 2 игры всего в том сезоне.Кто нибудь видел как он играет, в порядке?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Munez89 5 июля 2017, 08:18

      в большом порядке, пора подтягивать к основе

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 08:03

      Вменяемые мечты молодого легионера, желающего чего-то добиться. У Давыдова мечты другие.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11