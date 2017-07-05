Нимели: «Мечтаю съездить в Москву на электричке»

Либерийский нападающий «Спартака» Силванус Нимели признался, что мечтает сыграть за красно-белых в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

«В России живу на базе в Тарасовке. После Чехии одиночество меня не пугает. Мне нравится быть одному. Много думаю и мечтаю. Мечтаю однажды попасть в первую команду, сыграть в Лиге чемпионов.

Мои товарищи по базе – Самбу и Сакала. Ходим с ними гулять по поселку, захаживаем в магазин, где нас уже все знают, иногда ездим в Москву. Берем такси, хотя очень хочу попробовать доехать на поезде. На электричке, как вы ее называете. На ней ты через сорок минут в центре города, а на машине едешь по пробкам два с половиной часа.

Останавливает одно – боюсь куда-нибудь не туда уехать, знаки-то запутанные и на русском. Но со временем обязательно попробую электричку. Мне нравится, как они проносятся», – рассказал Нимели.