«Это был полный ***». Нимели вспомнил, как не сыграл с «Ливерпулем» из-за Луиса Адриано

Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, как не смог сыграть против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

«Это была первая встреча с «Ливерпулем», я провeл две тренировки со «Спартаком-2» и был в своeм номере на базе. Переводчик команды Дима Крайтор позвонил мне и сказал, что завтра я тренируюсь с основой. Я переспросил: «Это правда? Через два дня же матч с «Ливерпулем». Дима сказал: «Давай, готовься!»

По-моему, тогда получили травмы и Луис Адриано, и Зе Луиш. Я два дня тренировался с основой, а в двусторонке Каррера ставил меня на позицию центрального нападающего.

Я должен был играть, но уже после ужина накануне матча Массимо Каррера пришeл ко мне в номер и сказал, что с Луисом Адриано всe в порядке. Это был полный ***! Каррера похлопал меня по плечу и сказал: «Ниме, не переживай. Ты ещe получишь свой шанс». Но шанса так и не было», – заявил Нимели.

Рыночная стоимость либерийца – 400 тысяч евро.

Он выступает за узбекистанский «Сурхан».

Нимели был игроком «Спартака» с 2017 по 2021 год, провел 1 матч за основную команду.

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