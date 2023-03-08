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    «Это был полный ***». Нимели вспомнил, как не сыграл с «Ливерпулем» из-за Луиса Адриано

    Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, как не смог сыграть против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

    «Это была первая встреча с «Ливерпулем», я провeл две тренировки со «Спартаком-2» и был в своeм номере на базе. Переводчик команды Дима Крайтор позвонил мне и сказал, что завтра я тренируюсь с основой. Я переспросил: «Это правда? Через два дня же матч с «Ливерпулем». Дима сказал: «Давай, готовься!»

    По-моему, тогда получили травмы и Луис Адриано, и Зе Луиш. Я два дня тренировался с основой, а в двусторонке Каррера ставил меня на позицию центрального нападающего.

    Я должен был играть, но уже после ужина накануне матча Массимо Каррера пришeл ко мне в номер и сказал, что с Луисом Адриано всe в порядке. Это был полный ***! Каррера похлопал меня по плечу и сказал: «Ниме, не переживай. Ты ещe получишь свой шанс». Но шанса так и не было», – заявил Нимели.

    • Рыночная стоимость либерийца – 400 тысяч евро.
    • Он выступает за узбекистанский «Сурхан».
    • Нимели был игроком «Спартака» с 2017 по 2021 год, провел 1 матч за основную команду.

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    Источник: Metaratings

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    08.03.2023 17:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 9 марта, 10:23

      А когда то писали, что он очень перспективный игрок. А на поверку Сурхан.

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      Рейтинг: +1649

      Artemka444 8 марта, 18:47

      кто это и где его откопали???

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