Экс-игрок «Спартака» Нимели рассказал о смерти сестры из-за падения в душе

Бывший нападающий системы «Спартака» Силванус Нимели сообщил, что его сестра умерла после несчастного случая.

«Спустя два-три месяца после ухода из «Спартака» моя сестра поскользнулась в душе и ударилась головой. Торопилась с утра, так как ей нужно было собирать детей в школу… Еe отвезли в госпиталь, но спасти не смогли. Было тяжело это пережить. Эти два года были для меня непростыми во всех отношениях, но жизнь продолжается», – сказал Нимели.

Либериец играл за «Спартак-2» в 2017-2021 годах.

Он провел за команду 109 матчей, забил 23 гола, сделал 15 ассистов.

24-летний Нимели провел 1 матч в РПЛ.

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