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    Какой вы футболист?

    Экс-игрок «Спартака» Нимели рассказал о смерти сестры из-за падения в душе

    Бывший нападающий системы «Спартака» Силванус Нимели сообщил, что его сестра умерла после несчастного случая.

    «Спустя два-три месяца после ухода из «Спартака» моя сестра поскользнулась в душе и ударилась головой. Торопилась с утра, так как ей нужно было собирать детей в школу… Еe отвезли в госпиталь, но спасти не смогли. Было тяжело это пережить. Эти два года были для меня непростыми во всех отношениях, но жизнь продолжается», – сказал Нимели.

    • Либериец играл за «Спартак-2» в 2017-2021 годах.
    • Он провел за команду 109 матчей, забил 23 гола, сделал 15 ассистов.
    • 24-летний Нимели провел 1 матч в РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    08.03.2023 12:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 8 марта, 16:16

      мели немели

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      Рейтинг: +1393

      Hoahin 8 марта, 13:44

      Кто-то из воспитанников рассказывал, как этого Силвануса с пальмы сняли и засунули в Спартак-2, а он банально по мячу долгое время не с первого раза попадал

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      Рейтинг: +2471

      serglider > Hoahin 8 марта, 17:32

      При этом забил больше голов, чем некоторые спартачи которые никогда не видели пальм, за всю карьеру забить не могут)))

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