ФНЛ. «Спартак-2» забил семь голов «Факелу», прервав серию из девяти матчей без побед

В 19-м туре ФНЛ «Спартак-2» одержал крупную победу над «Факелом».

Солтмурад Бакаев и Силванус Нимели оформили по хет-трику, еще один гол забил Максим Глушенков. Также «Спартак-2» не забил пенальти.

ФНЛ. 19-й тур.

«Спартак-2» – «Факел» – 7:2 (5:1).

Голы: 1:0 – Нимели, 5; 2:0 – Бакаев, 6; 3:0 – Нимели, 14; 4:0 – Нимели, 25; 5:0 – Бакаев, 36; 5:1 – Корян, 45 (пенальти); 6:1 – Бакаев, 64; 6:2 – Мазуров, 77; 7:2 – Глушенков, 80.