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  • ФНЛ. «Спартак-2» забил семь голов «Факелу», прервав серию из девяти матчей без побед

ФНЛ. «Спартак-2» забил семь голов «Факелу», прервав серию из девяти матчей без побед

23 октября 2019, 16:57
3

В 19-м туре ФНЛ «Спартак-2» одержал крупную победу над «Факелом».

Солтмурад Бакаев и Силванус Нимели оформили по хет-трику, еще один гол забил Максим Глушенков. Также «Спартак-2» не забил пенальти.

ФНЛ. 19-й тур.

«Спартак-2» – «Факел» – 7:2 (5:1).

Голы: 1:0 – Нимели, 5; 2:0 – Бакаев, 6; 3:0 – Нимели, 14; 4:0 – Нимели, 25; 5:0 – Бакаев, 36; 5:1 – Корян, 45 (пенальти); 6:1 – Бакаев, 64; 6:2 – Мазуров, 77; 7:2 – Глушенков, 80.

  • В девяти предыдущих встречах «Спартак-2» дважды сыграл вничью и проиграл семь матчей.
  • До матча московская команда с 17 очками после 18 туров шла в зоне вылета ФНЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Спартак-2 Факел Бакаев Солтмурад Нимели Силванус
Комментарии (3)
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erma
1571839512
Может, на этой волне поменять их местами с основой? Спартак - Локо 7:2.
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ivanthebest
1571843718
Ну наконец-то, БЛ#ТЬ!!! Давно уже пора было собрать яйца в кулак и кому-нибудь насунуть...
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VVM1964
1571867804
Ждем от основной команды того же .
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