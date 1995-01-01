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    ФНЛ. «Спартак-2» забил семь голов «Факелу», прервав серию из девяти матчей без побед

    В 19-м туре ФНЛ «Спартак-2» одержал крупную победу над «Факелом».

    Солтмурад Бакаев и Силванус Нимели оформили по хет-трику, еще один гол забил Максим Глушенков. Также «Спартак-2» не забил пенальти.

    ФНЛ. 19-й тур.

    «Спартак-2» – «Факел» – 7:2 (5:1).

    Голы: 1:0 – Нимели, 5; 2:0 – Бакаев, 6; 3:0 – Нимели, 14; 4:0 – Нимели, 25; 5:0 – Бакаев, 36; 5:1 – Корян, 45 (пенальти); 6:1 – Бакаев, 64; 6:2 – Мазуров, 77; 7:2 – Глушенков, 80.

    • В девяти предыдущих встречах «Спартак-2» дважды сыграл вничью и проиграл семь матчей.
    • До матча московская команда с 17 очками после 18 туров шла в зоне вылета ФНЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6794

      ivanthebest 1 минуту назад

      Ну наконец-то, БЛ#ТЬ!!! Давно уже пора было собрать яйца в кулак и кому-нибудь насунуть...

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      Рейтинг: +1961

      erma 1 час назад

      Может, на этой волне поменять их местами с основой? Спартак - Локо 7:2.

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