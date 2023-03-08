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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Джано молился и плакал. Меня трясло от страха». Нимели вспомнил, как самолет «Спартака» попал в жесткую турбулентность

    Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о своих эмоциях от единственной игры за клуб в РПЛ.

    «Это была игра против «Рубина» в 2018 году. Тогда Массимо Каррера ушeл, и команду тренировал испанец, забыл его имя (Рауль Рианчо – прим. «Бомбардира»). Я вышел на замену, мы сыграли вничью 1:1. Глушаков и Ещенко подбадривали меня, сказали, что всe хорошо.

    Но мне больше запомнился наш перелeт обратно в Москву: спустя 30 минут после взлeта мы попали в зону турбулентности, а я это просто ненавижу!

    Турбулентность была настолько жeсткая, что меня просто трясло от страха. Мне было страшно, но ещe страшнее было Джано, который сидел за мной, он просто начал молиться! В какой-то момент мне показалось, что он даже плакал. К счастью, вскоре это всe закончилось, и мы нормально долетели», — заявил Нимели.

    • Рыночная стоимость либерийца – 400 тысяч евро.
    • Он выступает за узбекистанский «Сурхан».
    • Нимели был игроком «Спартака» с 2017 по 2021 год, провел 1 матч за основную команду.

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    Источник: Metaratings

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    08.03.2023 18:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2280

      kvm 8 марта, 23:46

      так играть можно: 1 матч за 4 года...

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 8 марта, 18:54

      А штаны потом кто нибудь вытряхивал?

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      Ответить
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      Рейтинг: +910

      Rabinovi_ch 8 марта, 18:27

      "Глушаков и Ещенко подбадривали меня, сказали, что всe хорошо"/
      ОПГ "Ромашка"

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Rabinovi_ch 8 марта, 23:31

      Да глушакову вообще похрен - накатил миллеровки и море по колено )))

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