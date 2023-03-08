«Джано молился и плакал. Меня трясло от страха». Нимели вспомнил, как самолет «Спартака» попал в жесткую турбулентность

Бывший нападающий «Спартака» Сильванус Нимели рассказал о своих эмоциях от единственной игры за клуб в РПЛ.

«Это была игра против «Рубина» в 2018 году. Тогда Массимо Каррера ушeл, и команду тренировал испанец, забыл его имя (Рауль Рианчо – прим. «Бомбардира»). Я вышел на замену, мы сыграли вничью 1:1. Глушаков и Ещенко подбадривали меня, сказали, что всe хорошо.

Но мне больше запомнился наш перелeт обратно в Москву: спустя 30 минут после взлeта мы попали в зону турбулентности, а я это просто ненавижу!

Турбулентность была настолько жeсткая, что меня просто трясло от страха. Мне было страшно, но ещe страшнее было Джано, который сидел за мной, он просто начал молиться! В какой-то момент мне показалось, что он даже плакал. К счастью, вскоре это всe закончилось, и мы нормально долетели», — заявил Нимели.

Рыночная стоимость либерийца – 400 тысяч евро.

Он выступает за узбекистанский «Сурхан».

Нимели был игроком «Спартака» с 2017 по 2021 год, провел 1 матч за основную команду.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?