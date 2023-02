Обладатель «ЗМ»-1995 Веа вступил в должность президента Либерии

Вчера состоялась инаугурация 25 президента Либерии Джорджа Веа.

Победу на государственных выборах экс-нападающий «Монако», «ПСЖ» и «Милана» одержал в декабре. 51-летний Веа стал демократически избранным президентом страны за 73 года.

В 1995 году Веа получил «Золотой мяч», был признан игроком года ФИФА, в Европе и Африке. Либериец также входит в список ФИФА 100.

«Бомбардир» писал о том, что Веа приглашал на инаугурацию главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, с которым работал в «Монако».

George Weah sworn in as Liberia's president, country's first transition between democratically-elected leaders since 1944 #GeorgeWeah pic.twitter.com/m6WfXI1YE3