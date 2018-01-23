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  • Обладатель «ЗМ»-1995 Веа вступил в должность президента Либерии

Обладатель «ЗМ»-1995 Веа вступил в должность президента Либерии

23 января 2018, 19:46
10

Вчера состоялась инаугурация 25 президента Либерии Джорджа Веа.

Победу на государственных выборах экс-нападающий «Монако», «ПСЖ» и «Милана» одержал в декабре. 51-летний Веа стал демократически избранным президентом страны за 73 года.

В 1995 году Веа получил «Золотой мяч», был признан игроком года ФИФА, в Европе и Африке. Либериец также входит в список ФИФА 100.

«Бомбардир» писал о том, что Веа приглашал на инаугурацию главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера, с которым работал в «Монако».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: AFP
Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Милан Монако Либерия
Комментарии (10)
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Гарриc
1516726372
Любите футбол! Играйте в футбол! И вот что может получится! )))
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shinnik
1516726952
Аршавина в президенты!
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dinar7777dinar
1516727855
целеустремленный мужик ! в милане пинал мяч дай бог каждому.
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mihail200606
1516729086
ну удачи))) игрочище был великий...
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sachsen-leipzig
1516736423
Честно сказать я тоже не буду против если кокоша станет президентом, представьте себе , все страна будет кайфовать . Да и уровень жизни станет лутше а не диктатура ))
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Ще Гевара
1516743017
Есть в Либерии маленький дом, он стоит на обрыве крутом, в этом доме гуляют и пьют, а напившись тихонько поют.......Я-Я-Е Коко Джамбо
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