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    • Экс-тренер Хусанова – о защитнике в «Ман Сити»: «Не завидую конкурентам – он их сожрет!»

    Экс-тренер Хусанова – о защитнике в «Ман Сити»: «Не завидую конкурентам – он их сожрет!»

    Павел Родненок, бывший тренер центрального защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, оценил перспективы игрока в «Манчестер Сити».

    • Клуб АПЛ договорился о трансфере футболиста сборной Узбекистана за 50 млн евро с учетом бонусов.
    • Хусанов до «Ланса» выступал за белорусский «Энергетик-БГУ». Там с ним работал Родненок.

    «Я сейчас занят другим и не смотрю «Ман Сити». К большому сожалению. Я не могу сказать, кто конкуренты Хусанова, но совершенно точно им не завидую.

    Он их сожрeт, как только там появится! В Абдукодире я уверен», – сказал Роднeнок.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.01.2025 10:51
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1737194316
    Приятного аппетита Хусанову! "*
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    Spartak_forv@
    1737199921
    Главное удачи и без травм!
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