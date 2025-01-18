Экс-тренер Хусанова – о защитнике в «Ман Сити»: «Не завидую конкурентам – он их сожрет!»

Павел Родненок, бывший тренер центрального защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова, оценил перспективы игрока в «Манчестер Сити».

Клуб АПЛ договорился о трансфере футболиста сборной Узбекистана за 50 млн евро с учетом бонусов.

Хусанов до «Ланса» выступал за белорусский «Энергетик-БГУ». Там с ним работал Родненок.

«Я сейчас занят другим и не смотрю «Ман Сити». К большому сожалению. Я не могу сказать, кто конкуренты Хусанова, но совершенно точно им не завидую.

Он их сожрeт, как только там появится! В Абдукодире я уверен», – сказал Роднeнок.