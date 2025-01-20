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    Червиченко: «Полузащитники «ПСЖ» ничем не лучше Головина»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не исключил трансфер полузащитника «Монако» Александра Головина в «ПСЖ».

    «Головин обладает телосложением, которое подходит для долгой футбольной карьеры. Он худощавый, стройный, и это позволяет ему свободно играть до 35 лет, как, например, Модрич. У него впереди еще лет восемь на высоком уровне. Не исключено, что за это время он перейдет в другой клуб и, возможно, добьется успехов во Франции.

    Во Франции логичным шагом вперед для него будет переход в «ПСЖ». Я наблюдаю за игроками «ПСЖ», которые выступают на позиции Головина, и вижу, что они ничем не лучше его. Однако травмы, которые преследуют Александра в последнее время, замедляют его возможный переход в более сильный клуб», – считает Червиченко.

    • 28-летний Головин провел за «Монако» в этом сезоне 21 матч, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Он играет за монегасков с 2018 года.
    • Головин – воспитанник ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.01.2025 22:55
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    Комментарии (1)
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    odessakmv
    1737413966
    если бы он не был хрустальным
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