Все деньги от трансфера Луиса Энрике в «Зенит» из «Ботафого» получит «Лион»

Вся сумма ожидаемого трансфера вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит» будет направлена «Лиону», который владеет правами на игрока. Сумма сделки составит 33+2 миллиона евро.
Полученные деньги помогут французскому клубу выйти из-под ограничений со стороны Национальной дирекции контроля и управления (DNCG). На «Лион» наложен трансферный бан и ограничение по размеру зарплатной ведомости.
Кроме того, в ноябре 2024 года DNCG объявила, что «Лион» будет исключен из Лиги 1, если не улучшит финансовое положение – клуб заявлял о долгах на сумму 505,1 миллиона евро.
- «Ботафого» и «Лион» принадлежат одному владельцу – Джону Текстору.
- Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
- Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
- Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.