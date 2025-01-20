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    • Все деньги от трансфера Луиса Энрике в «Зенит» из «Ботафого» получит «Лион»

    Все деньги от трансфера Луиса Энрике в «Зенит» из «Ботафого» получит «Лион»

    Вся сумма ожидаемого трансфера вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит» будет направлена «Лиону», который владеет правами на игрока. Сумма сделки составит 33+2 миллиона евро.

    Полученные деньги помогут французскому клубу выйти из-под ограничений со стороны Национальной дирекции контроля и управления (DNCG). На «Лион» наложен трансферный бан и ограничение по размеру зарплатной ведомости.

    Кроме того, в ноябре 2024 года DNCG объявила, что «Лион» будет исключен из Лиги 1, если не улучшит финансовое положение – клуб заявлял о долгах на сумму 505,1 миллиона евро.

    • «Ботафого» и «Лион» принадлежат одному владельцу – Джону Текстору.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Луиса Энрике в 22 миллиона евро.
    • Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
    • Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

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    Источник: L'Equipe

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    20.01.2025 12:59
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    Комментарии (12)
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    acor94
    1737368144
    Интересная схема получается.
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    Foxitkuban
    1737370317
    Мутная схема, среди трех мутных клубов. Обычный понедельник.
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    Азбука
    1737377058
    Поначалу я думал, что это простой обмен игроков с взаимозачётом трансферов и некоторой доплатой разницы, но тут всё гораздо более закручено. Теперь становится любопытно, кто заплатит Зениту за Артура и Вендела? Впрочем, как я понял, там одна шайка лейка нескольких клубов принадлежит одному владельцу. Соберут Зениту всем миром.
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    темирхан
    1737383203
    эти деньги не спасут лион, им нужно распродавать игроков больше чем на 100 млн. они нарушили правила фейр-плей прошлой зимой, по договоренности с федерацией, что они в межсезонье вернутся в 0, но вышло так, что на игроков летом не было спроса, так что Лион по окончании сезона, может повторить судьбу Бордо! который играет сейчас в региональной лиге.
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    alefreddy
    1737384576
    да все запутанно очень
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    ss21
    1737398560
    Надо нашим тоже свою фазенду то есть команду приобрести в Бразилии.
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