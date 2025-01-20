Все деньги от трансфера Луиса Энрике в «Зенит» из «Ботафого» получит «Лион»

Вся сумма ожидаемого трансфера вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит» будет направлена «Лиону», который владеет правами на игрока. Сумма сделки составит 33+2 миллиона евро.

Полученные деньги помогут французскому клубу выйти из-под ограничений со стороны Национальной дирекции контроля и управления (DNCG). На «Лион» наложен трансферный бан и ограничение по размеру зарплатной ведомости.

Кроме того, в ноябре 2024 года DNCG объявила, что «Лион» будет исключен из Лиги 1, если не улучшит финансовое положение – клуб заявлял о долгах на сумму 505,1 миллиона евро.