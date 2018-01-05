Новый президент Либерии Веа пригласил Венгера на свою инаугурацию

Новый президент Либерии Джордж Веа пригласил главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на свою инаугурацию, которая состоится 22-го января.

С 1988 года по 1992 Веа и Венгер сотрудничали в «Монако» – первом европейском клубе экс-футболиста.

«Может быть, если FA меня дисквалифицирует, у меня будет время на поездку», – прокомментировал ситуацию Венгер.

О победе Веа на выборах стало известно 1-го декабря 2017 года.