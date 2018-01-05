нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s
Новый президент Либерии Джордж Веа пригласил главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на свою инаугурацию, которая состоится 22-го января.
С 1988 года по 1992 Веа и Венгер сотрудничали в «Монако» – первом европейском клубе экс-футболиста.
«Может быть, если FA меня дисквалифицирует, у меня будет время на поездку», – прокомментировал ситуацию Венгер.
О победе Веа на выборах стало известно 1-го декабря 2017 года.