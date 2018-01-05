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    Новый президент Либерии Веа пригласил Венгера на свою инаугурацию

    Новый президент Либерии Джордж Веа пригласил главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на свою инаугурацию, которая состоится 22-го января.

    С 1988 года по 1992 Веа и Венгер сотрудничали в «Монако» – первом европейском клубе экс-футболиста.

    «Может быть, если FA меня дисквалифицирует, у меня будет время на поездку», – прокомментировал ситуацию Венгер.

    О победе Веа на выборах стало известно 1-го декабря 2017 года.

    Источник: Twitter

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    05.01.2018 13:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -29

      dgg389 5 января 2018, 14:44

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s

      -2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 5 января 2018, 13:07

      Я б съездил ))

      0
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      Рейтинг: +62

      jinhae 5 января 2018, 13:05

      футболистом был великим

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