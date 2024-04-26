- 25 апреля
- 12:04 Мбаппе побил личный бомбардирский рекорд 1
- 08:24 Бенжамин Менди отдал первую голевую передачу после выхода из тюрьмы 1
- 00:20 Лига 1. «Монако» без Головина выиграл у «Лилля» (1:0) и отложил чемпионство «ПСЖ»
- 24 апреля
- 22:14 Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Лорьян» (4:1) и может сегодня стать чемпионом Франции
- 22:10 «Барселона» ответила на 200-миллионное предложение «ПСЖ» по Ямалю 4
- 15:37 Мбаппе потеряет почти 130 миллионов в связи с уходом из «ПСЖ» 1
- 23 апреля
- 19:54 Энрике ответил на вопрос о возможном квадрупле «ПСЖ»
- 18:51 «ПСЖ» готов потратить 200 миллионов на замену Мбаппе 1
- 08:07 «ПСЖ» вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
- 21 апреля
- 23:57 Лига 1. Дубль Рамуша помог «ПСЖ» разгромить «Лион» (4:1)
- 20:04 Лига 1. «Монако» обыграл «Брест» в гостях и вышел на второе место
- 19:08 Видео На матч команды Головина во Франции прилетел военный вертолет 4
- 09:53 «ПСЖ» – «Лион»: прогноз на матч 30 тура французской Лиги 1, 21 апреля
- 20 апреля
- 15:43 «ПСЖ» намерен избавиться от летнего новичка
- 11:56 Каземиро назвал игрока, похожего на Роналду
- 10:18 Тренер «Монако» не исключил, что Головин еще сыграет в этом сезоне
- 08:16 «Милан» контактировал с экс-тренером «Шахтера»
- 19 апреля
- 17:29 Определен игрок недели в Лиге чемпионов
- 14:50 Стало известно, кто сменит Тухеля в «Баварии» 2
- 18 апреля
- 23:23 «Монако» зимой интересовался Чаловым 1
- 13:30 Фото Дочь Луиса Энрике начала встречаться с другим игроком сборной Испании 7
- 13:13 Головин выбыл до конца сезона 2
- 17 апреля
- 00:16 Мбаппе первым в европейских лигах забил 40 голов в этом сезоне
- 14 апреля
- 09:53 «Лион» – «Брест»: прогноз на матч 29 тура Лиги 1, 14 апреля
- 09:48 «Гавр» – «Нант»: прогноз на матч 29 тура Лиги 1, 14 апреля
- 13 апреля
- 13:46 Камавинга назвал сильнейшего партнера в карьере – это не Мбаппе
- 12:23 Камавинга назвал лучшего футболиста, против которого играл
- 11:10 Жирков назвал условие для появления русского Мбаппе 4
- 00:50 Месси и Неймар были недовольны решением руководства «ПСЖ» по Мбаппе 1
- 00:12 Месси в прошлом сезоне едва не подрался с одноклубником по «ПСЖ» 1