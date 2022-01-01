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Лига 1 2025/2026
Футбольные стадионы
Лига 1 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Парк де Пренс
Париж
48 712
2
Луи II
Монако
17 000
3
Групама Стэдиум
Лион
59 500
4
Велодром
Марсель
60 031
5
Альянс Ривьера
Ницца
35 624
6
Пьер Моруа
Лилль
50 186
7
Роазон Парк
Ренн
31 127
8
Муниципал
Тулуза
35 472
9
Стад де ла Мено
Страсбур
27 500
10
Стад Осеан
Гавр
25 178
11
Стад Раймон Копа
Анжер
17 100
12
Стад Болла-Делели
Ланс
41 233
13
Мустуар
Лорьян
18 500
14
Франсис-Ле Бле
Брест
10 228
15
Аббе-Дешамп
Осер
23 493
16
Стад де Л'Аубе
Труа
21 877
17
Жан-Буэн
Париж
20 000
18
Омниспорт Леон-Боли
Ле-Ман
17 801
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