Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное Календарь Таблица Результаты Новости Бомбардиры Трансферы Статистика Команды Тренеры Судьи Стадионы Статьи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Трансферы Лиги 1

Анжер
Анжер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Койялипу Г.
Ланс
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦП ван ден Бомен Б.
Аякс
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЛФ Сбаи А.
Без клуба
Свободный агент
08.10.25 / 30.06.27
ОП Мутон Л.
Сент-Этьен
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ВР Коффи Э.
Ланс
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Абделли Х.
Марсель
2,75 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЛВ Шериф С.
Фенербахче
Аренда 4 млн €
01.02.26 / 30.06.26
ЛП Аллевина Д.
Касымпаша
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ПВ Калумба Д.
Мальорка
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.29
ВР Фофана Я.
Ризеспор
Свободный агент
02.09.25 / -
ЦФ Эль-Мелали Ф.
Белуиздад
Свободный агент
31.08.25 / -
ПП Ферхат З.
МК Алжир
Свободный агент
31.08.25 / -
ЦФ Леполь Э.
Ренн
13,50 млн €
28.08.25 / 30.06.29
ОП Аолу Ж.
Умм-Салаль
Свободный агент
12.08.25 / -
ОП Халед З.
Сабах
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦФ Ньян И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Эну А.
Клермон
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ПЗ Шабанович Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 16.03.26
Брест
Брест
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кулибали С.
Страсбур
Аренда
04.10.25 / 30.06.26
ОП Тусар Л.
Унион
?
01.09.25 / 30.06.27
ПВ Эбимбе Э.
Айнтрахт
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Лабе Ласкари Р.
Ланс
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЛВ Мбуп П.
По
1,70 млн €
31.08.25 / 30.06.30
ЛЗ Гиндо Д.
Зальцбург
Свободный агент
26.08.25 / 01.07.26
ОП Шотар Ж.
Монпелье
2,40 млн €
23.08.25 / 30.06.29
ВР Майецки Р.
Монако
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Диас М.
Труа
Аренда
13.07.25 / 30.06.26
ЦФ Ажорк Л.
Майнц
2 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Ле Кардинал Ж.
Сент-Этьен
1,50 млн €
02.02.26 / 30.06.28
ЦП Мбок Я.
Гренобль
?
01.09.25 / 23.01.26
АП Камблан А.
Клермон
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Лис-Мелу П.
Париж
5,80 млн €
28.08.25 / 30.06.27
ЦП Камара М.
Ренн
8 млн €
13.08.25 / 30.06.29
ВР Бизот М.
Астон Вилла
?
15.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Айдара М.
Коджаэлиспор
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Амави Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ПВ Дембеле К.
Куинз Парк Рейнджерс
2 млн €
01.07.25 / -
ЛЗ Брассье Л.
Ренн
12 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ПВ Лаж М.
Санкт-Паули
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Мартен Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 14.09.25
Гавр
Гавр
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Гурна Л.
Зальцбург
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ЛВ Буфал С.
Юнион СЖ
Свободный агент
14.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Пембеле Т.
Сандерленд
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ЦФ Хадра Р.
Реймс
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Намли Ю.
Зволле
Свободный агент
06.08.25 / 06.01.26
ЦФ Саматта М.
ПАОК
Свободный агент
05.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Секо А.
Грассхоппер
Свободный агент
22.07.25 / -
ПЗ Дукуре Ф.
Ред Стар
Свободный агент
22.07.25 / -
ВР М'Паси Л.
Родез
Свободный агент
13.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Делен Т.
Страсбур
Свободный агент
13.07.25 / 09.01.26
ВР Мори Д.
Клермон
Свободный агент
12.07.25 / 30.06.27
ЦФ Мамбимби Ф.
Санкт-Галлен
Свободный агент
11.07.25 / -
ПВ Кьереме Г.
Кан
Свободный агент
11.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Логбо А.
Бур-ан-Бресс
Аренда
14.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Делен Т.
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / -
ЦП Намли Ю.
Зволле
Свободный агент
06.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Тиаре А.
Динамо К
1 млн €
02.09.25 / 30.06.29
ЛВ Диавара К.
Магдебург
?
07.08.25 / 02.02.26
ЦФ Хассан А.
Аль-Иттифак
Свободный агент
31.07.25 / 01.07.26
ЛВ Айю А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.01.26
ПВ Касимир Ж.
Осер
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Кузяев Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 24.09.25
ЛЗ Балло-Туре Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 03.09.25
ВР Десма А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 28.09.25
ОП Конфа А.
Этникос
Свободный агент
01.07.25 / 02.07.26
ВР Горжелен М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 19.01.26
ЦФ Китала Я.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Ланс
Ланс
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Сен-Максимен А.
Америка
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ЛЗ Масуаку А.
Сандерленд
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ВР Горжелен М.
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / 01.07.26
ЦП Айдара А.
РБ Лейпциг
2 млн €
01.01.26 / -
ЦФ Эдуард О.
Кристал Пэлас
3,70 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ПВ Сима А.
Брайтон
4,50 млн €
29.08.25 / 30.06.29
АП Сангаре М.
Рапид
8 млн €
20.08.25 / 30.06.30
ПВ Товен Ф.
Удинезе
6 млн €
08.08.25 / 30.06.28
ПЗ Абдулхамид С.
Рома
Аренда 500 тыс €
03.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Байду С.
Зальцбург
8 млн €
17.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Удоль М.
Метц
3,50 млн €
15.07.25 / 30.06.28
ВР Гютне Р.
Амьен
Свободный агент
07.07.25 / 01.07.26
ВР Риссе Р.
Страсбур
3 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ЦФ Гилявоги М.
Санкт-Паули
4,50 млн €
02.07.25 / 03.02.26
ЛВ Агбонифо Д.
Хэкен
6,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦФ Сатриано М.
Интер
4,75 млн €
01.07.25 / 16.01.26
ЦЗ Ганиу И.
Падова
?
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Агбонифо Д.
Хэкен
Аренда
18.02.26 / 30.06.26
ЛЗ Чавес Д.
Спарта
Аренда
09.02.26 / 30.06.26
ЦФ Гилявоги М.
Реал Солт-Лейк
5 млн €
03.02.26 / 30.06.29
ЦФ Койялипу Г.
Анжер
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ЦФ Сатриано М.
Лион
5 млн €
16.01.26 / 01.07.26
ЛЗ Машадо Д.
Нант
500 тыс €
08.12.25 / 01.07.26
ЦФ Сатриано М.
Лион
Аренда 1 млн €
01.09.25 / 15.01.26
ЦП Фульини А.
Аль-Таавун
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦФ Лабе Ласкари Р.
Брест
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦП Менди Н.
Уотфорд
Свободный агент
28.08.25 / 01.07.26
ВР Райан М.
Леванте
Свободный агент
26.08.25 / 01.07.26
ЛВ Агбонифо Д.
Базель
Аренда
25.08.25 / 17.02.26
ЦП Диуф А.
Интер
20 млн €
22.08.25 / 30.06.30
ОП Самед С.
Ницца
2,50 млн €
14.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Бане С.
АВС
?
05.08.25 / 02.02.26
ОП Пуйи Т.
По
Свободный агент
04.08.25 / 30.06.28
ЛВ Зарури А.
Панатинаикос
Аренда
03.08.25 / 30.06.26
ЦФ Койялипу Г.
Леванте
Аренда 500 тыс €
29.07.25 / 28.01.26
ЦП Эль-Айнауи Н.
Рома
23,50 млн €
20.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Медина Ф.
Марсель
Аренда 2 млн €
02.07.25 / 30.06.26
ПВ Кортес О.
Рейнджерс
4 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Гилявоги М.
Санкт-Паули
3 млн €
01.07.25 / 02.07.25
ЛВ Франковски П.
Галатасарай
7 млн €
01.07.25 / -
ВР Коффи Э.
Анжер
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Дансо К.
Тоттенхэм
25 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ВР Петрич Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Лилль
Лилль
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Эджума Н.
Тулуза
5 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦФ Перрен Г.
Краснодар
5 млн €
02.02.26 / 30.06.28
ЦЗ Мбемба Ч.
Марсель
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ЛЗ Вердонк К.
НЕК
3 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ЦФ Игамане Х.
Рейнджерс
11,50 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ВР Эзер Б.
Эюпспор
4,50 млн €
14.08.25 / 30.06.29
ЛЗ Перро Р.
Бетис
3 млн €
08.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Нгой Н.
Стандард
3 млн €
24.07.25 / 30.06.29
ЦФ Коррея Ф.
Жил Висенте
7 млн €
17.07.25 / 30.06.29
ЦФ Жиру О.
Лос-Анджелес
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Бодар А.
Метц
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Гомеш А.
Коламбус
Свободный агент
19.02.26 / -
ОП Рагубер У.
Леванте
Аренда
14.01.26 / 30.06.26
ОП Мирамон И.
Химнасия
Аренда
14.01.26 / 31.12.26
ПВ Жегрова Э.
Ювентус
15,50 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Байо М.
Газиантеп
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Диаките Б.
Борнмут
35 млн €
13.08.25 / -
ВР Шевалье Л.
ПСЖ
40 млн €
09.08.25 / 30.06.30
ПВ Мораиш Т.
Каза Пиа
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЛВ Вирджиниус А.
Янг Бойз
2,50 млн €
09.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Гудмундссон Г.
Лидс
11,60 млн €
08.07.25 / 30.06.29
ЦП Гомес А.
Марсель
Свободный агент
04.07.25 / 30.06.28
ЦФ Дэвид Д.
Ювентус
Свободный агент
04.07.25 / -
ЦФ Илич А.
Унион
5 млн €
01.07.25 / -
ВР Манноне В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Исмаили
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
АП Кабелла Р.
Олимпиакос
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Умтити С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Лион
Лион
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Камара Н.
ПСЖ
Аренда 4 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Яремчук Р.
Олимпиакос
Аренда 1,50 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Сатриано М.
Ланс
5 млн €
16.01.26 / 01.07.26
ЦФ Эндрик
Реал
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ПЗ Хатебур Х.
Ренн
Аренда
17.10.25 / 30.06.26
ЦП Геззаль Р.
Без клуба
Свободный агент
05.09.25 / 01.07.26
ЦФ Сатриано М.
Ланс
Аренда 1 млн €
01.09.25 / 15.01.26
ВР Грейф Д.
Мальорка
4 млн €
18.08.25 / 30.06.29
ЦП Карабец А.
Спарта
Аренда 300 тыс €
12.08.25 / 30.06.26
ЦП Мортон Т.
Ливерпуль
10 млн €
05.08.25 / 30.06.30
АП Шулц П.
Виктория
7,50 млн €
04.08.25 / 30.06.29
ВР Тернер М.
Ноттингем Форест
8 млн €
01.08.25 / -
ЦЗ Клюйверт Р.
Каза Пиа
3,78 млн €
25.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Гомес Родригес А.
Анси
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Сатриано М.
Хетафе
Аренда
17.01.26 / 30.06.26
ПЗ Кумбеди С.
Вольфсбург
6 млн €
01.01.26 / -
ЦП Диавара М.
Антверпен
Аренда 250 тыс €
08.09.25 / 30.06.26
ЦП Акуоку П.
Сарагоса
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Микаутадзе Ж.
Вильярреал
31 млн €
01.09.25 / -
ПЗ Кумбеди С.
Вольфсбург
Аренда 1 млн €
28.08.25 / 31.12.25
ОП Матич Н.
Сассуоло
Свободный агент
26.08.25 / 30.06.26
ВР Тернер М.
Нью-Инглэнд Революшн
Аренда
02.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Чалета-Цар Д.
Реал Сосьедад
Аренда 500 тыс €
01.08.25 / 30.06.26
ВР Перри Л.
Лидс
16 млн €
26.07.25 / 30.06.29
ЦП Верету Ж.
Аль-Араби
500 тыс €
25.07.25 / 30.06.27
ВР Бенги Д.
РВДМ Брюссель
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Адриэлсон
Аль-Васл
2,20 млн €
16.07.25 / -
ЛВ Бенрахма С.
Неом
12 млн €
03.07.25 / -
ЦФ Ляказетт А.
Неом
Свободный агент
03.07.25 / -
ОП Лепенан Й.
Нант
2,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦФ Сарр А.
Верона
3,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Лорьян
Лорьян
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Мейте Б.
Марсель
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Файе А.
Байер
Аренда
29.07.25 / 30.06.26
ВР Камара Б.
По
Свободный агент
25.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Куасси А.
Аяччо
1,20 млн €
24.07.25 / 30.06.29
ЦП Кадиу Н.
Родез
1 млн €
04.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Мвука Д.
Селтик
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Дукуре С.
Осс
?
02.09.25 / 30.06.27
ЦЗ Менди Ф.
Уотфорд
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ПЗ Калюлю Г.
Арис
?
18.08.25 / 31.05.28
ПЗ Силла Д.
Ред Стар
Аренда
22.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Гентон Э.
Руан
Аренда
21.07.25 / 30.06.26
АП Понко Ж.
Вальядолид
Свободный агент
19.07.25 / 30.06.28
ПВ Диарра С.
Алверка
Свободный агент
16.07.25 / 30.06.28
ЛВ Катлин Й.
Утрехт
2,80 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Лапорт Ж.
Монпелье
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Марсель
Марсель
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Нади Т.
Зюлте-Варегем
6 млн €
02.02.26 / 30.06.30
АП Абделли Х.
Анжер
2,75 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦП Нванери И.
Арсенал
Аренда 1,50 млн €
23.01.26 / 30.06.26
ЦП Тимбер К.
Фейеноорд
4,50 млн €
23.01.26 / 30.06.30
ПЗ Павар Б.
Интер
Аренда 2,50 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Эмерсон
Вест Хэм
700 тыс €
01.09.25 / 30.06.27
ЦЗ Агер Н.
Вест Хэм
23 млн €
01.09.25 / -
ЦП О'Райли М.
Брайтон
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ОП Вермерен А.
РБ Лейпциг
Аренда 3 млн €
31.08.25 / 30.06.26
АП Траоре Х.
Борнмут
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ЦФ Веа Т.
Ювентус
Аренда 1 млн €
06.08.25 / 30.06.26
ЛВ Пайшао И.
Фейеноорд
30 млн €
01.08.25 / 30.06.30
ЦФ Обамеянг П.
Аль-Кадисия
Свободный агент
31.07.25 / -
ЦП Гомес А.
Лилль
Свободный агент
04.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Медина Ф.
Ланс
Аренда 2 млн €
02.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Иган-Райли С.
Бернли
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
ЛВ Роу Д.
Норвич Сити
14,50 млн €
01.07.25 / 24.08.25
ЦФ Мопе Н.
Эвертон
4 млн €
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Хейбьерг П.
Тоттенхэм
13,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Мурильо М.
Бешикташ
5 млн €
06.02.26 / 30.06.28
ЦП Гомес А.
Вулверхэмптон
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Коне И.
Сассуоло
10 млн €
02.02.26 / -
ЛЗ Гарсия У.
Сассуоло
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
АП Бакола Д.
Сассуоло
10 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦФ Мопе Н.
Севилья
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ВР Бланко Р.
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / 10.02.26
ПЗ Лирола П.
Верона
Свободный агент
18.01.26 / 01.07.26
ЦФ Ваз Р.
Рома
22 млн €
14.01.26 / 30.06.30
АП Арит А.
Истанбул Башакшехир
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Корнелиус Д.
Рейнджерс
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦЗ Мбемба Ч.
Лилль
Свободный агент
01.09.25 / 01.07.26
ЦП Рабьо А.
Милан
7 млн €
01.09.25 / -
ОП Мейте Б.
Лорьян
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Мумбанья Ф.
Кремонезе
Аренда 300 тыс €
31.08.25 / 30.06.26
ЦП Унаи А.
Жирона
6 млн €
30.08.25 / -
ЛВ Роу Д.
Болонья
17 млн €
24.08.25 / 30.06.29
ВР Нгапандуэтнбу С.
Монпелье
Свободный агент
07.08.25 / 30.06.28
ЦП Коне И.
Сассуоло
Аренда 2,50 млн €
29.07.25 / 01.02.26
ЛЗ Мерлен К.
Ренн
13 млн €
22.07.25 / 30.06.29
ЦП Ронжье В.
Ренн
5,50 млн €
21.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Фелипе Л.
Райо Вальекано
Свободный агент
07.07.25 / 01.07.26
ЦЗ Мбемба Ч.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Жиго С.
Лацио
500 тыс €
01.07.25 / -
ВР Лопес П.
Толука
4,80 млн €
01.07.25 / 22.07.25
Метц
Метц
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Миша Л.
Монако
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПЗ Сарр Б.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Квилитая Г.
Арис
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ВР Ба У.
Без клуба
Свободный агент
10.09.25 / 30.06.27
ЛЗ Балло-Туре Ф.
Без клуба
Свободный агент
03.09.25 / 01.07.26
ЦФ Диалло Х.
Аль-Шабаб
Свободный агент
31.08.25 / -
ЦЗ Йегбе Т.
Эльфсборг
2,60 млн €
30.08.25 / 01.07.26
ВР Фишер Д.
Фредрикстад
3 млн €
29.07.25 / 30.06.29
ЦП Траоре Б.
Вулверхэмптон
Аренда
24.07.25 / 30.06.26
ЛВ Абуашвили Г.
Колхети-1913
Аренда
17.07.25 / 30.06.26
ОП Гбамен Ж.
Цюрих
Свободный агент
15.07.25 / 05.07.26
ПВ Цитаишвили Г.
Динамо К
Аренда
11.07.25 / 30.06.26
ЦП Деменге Ж.
Страсбур
?
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Асоро Й.
Юргорден
Аренда
25.03.26 / 15.08.26
ЦП Сабали Ш.
Ванкувер Уайткепс
1 млн €
05.02.26 / 30.06.29
ПВ Мбайе М.
Зюлте-Варегем
200 тыс €
02.02.26 / 30.06.28
ЦФ Сане И.
Амьен
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Ндукиди Ж.
Амьен
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Гуйе И.
Удинезе
Аренда 4 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПАЗ Ван Ден Керхоф К.
Шарлеруа
Аренда
20.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Ло А.
Амьен
Свободный агент
05.08.25 / 01.07.26
ЛВ Диалло П.
Норвич Сити
5 млн €
24.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Удоль М.
Ланс
3,50 млн €
15.07.25 / 30.06.28
ВР Окиджа А.
ИМТ Белград
Свободный агент
10.07.25 / 23.07.25
ОП Атта А.
Удинезе
8 млн €
01.07.25 / 11.07.26
ЛЗ Канде Ф.
Венеция
1,90 млн €
01.07.25 / 10.08.25
ЦП Джаллоу А.
Серветт
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ВР Бодар А.
Лилль
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦФ Тетти Б.
Марибор
?
01.07.25 / -
ЦЗ Траоре И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Ба У.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 10.09.25
Монако
Монако
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Адингра С.
Сандерленд
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Фас В.
Лестер
Аренда
13.01.26 / 30.06.26
АП Идумбо Мусамбо С.
Севилья
10 млн €
30.08.25 / 30.06.30
ВР Градецки Л.
Байер
3 млн €
08.08.25 / -
ЦП Погба П.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Дайер Э.
Бавария
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛВ Фати А.
Барселона
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Иленихена Д.
Аль-Иттихад
33 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЛВ Миша Л.
Метц
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Эмболо Б.
Ренн
13 млн €
01.09.25 / -
АП Бен-Сегир Э.
Байер
32 млн €
31.08.25 / 30.06.30
ЦФ Боадю М.
ПСВ
800 тыс €
30.08.25 / 01.07.26
ЦП Магасса С.
Вест Хэм
17 млн €
29.08.25 / 30.06.31
ПЗ Синго У.
Галатасарай
30,77 млн €
28.08.25 / 30.06.30
ВР Майецки Р.
Брест
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
АП Буабре С.
Неом
10 млн €
02.08.25 / 02.02.26
ЦП Диоп Э.
Серкль Брюгге
Аренда
18.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Матсима К.
Аугсбург
5 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛВ Якобс И.
Галатасарай
8 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Нант
Нант
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Силла А.
Страсбур
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Каба М.
Лечче
Аренда 500 тыс €
29.01.26 / 30.06.26
ПЗ Жилберт Ф.
Лечче
Свободный агент
28.01.26 / 30.06.26
ОП Сиссоко И.
Бохум
2 млн €
12.01.26 / 30.06.28
АП Кабелла Р.
Олимпиакос
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Машадо Д.
Ланс
500 тыс €
08.12.25 / 01.07.26
ЦЗ Мванга Ж.
Страсбур
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Лахдо М.
АЗ Алкмаар
Аренда
13.08.25 / 31.01.26
ЦФ Камара А.
Штурм
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
ЦП Хонг Х.
Майнц
Аренда 400 тыс €
30.07.25 / 13.01.26
ОП Квон Х.
Селтик
250 тыс €
25.07.25 / 02.02.26
ЦЗ Авазим Ч.
Колорадо
850 тыс €
23.07.25 / -
ЦФ Эль-Араби Ю.
АПОЭЛ
Свободный агент
18.07.25 / 01.07.26
ОП Лепенан Й.
Лион
2,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Радакович У.
Сивасспор
Свободный агент
01.07.25 / 22.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Квон Х.
Карлсруэ
Свободный агент
02.02.26 / -
ПВ Коко М.
ЧФР Клуж
Свободный агент
09.09.25 / -
ПВ Коко М.
ЧФР Клуж
Свободный агент
08.09.25 / 14.01.26
ЦЗ Дюверн Ж.
Гент
Аренда
08.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Зезе Н.
Неом
20 млн €
31.07.25 / 30.06.30
ОП Диак Л.
Сьон
Аренда
24.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Кастеллетто Ж.
Аль-Духаиль
4 млн €
23.07.25 / -
ЦФ Кадевере Т.
Арис
Свободный агент
22.07.25 / 30.06.28
ВР Лафон А.
Панатинаикос
Аренда
17.07.25 / 30.06.26
ЦП Аугусто Д.
Краснодар
6,50 млн €
12.07.25 / -
ВР Барбе У.
Версаль
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
ОП Чиривелья П.
Панатинаикос
2 млн €
01.07.25 / 30.06.27
ЛВ Саймон М.
Париж
7 млн €
01.07.25 / 30.06.28
АП Мойе Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 04.10.25
ПВ Коко М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Паллуа Н.
Реймс
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Ницца
Ницца
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Ваи Э.
Айнтрахт
Аренда 1,50 млн €
01.01.26 / 30.06.26
ОП Ванхутте Ш.
Юнион СЖ
6 млн €
01.09.25 / 01.07.26
ПВ Гувейя Т.
Бенфика
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦФ Оморуйи К.
Базель
6 млн €
18.08.25 / 30.06.30
ОП Самед С.
Ланс
2,50 млн €
14.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Пепра Оппонг К.
Норрчепинг
2,68 млн €
25.07.25 / 30.06.29
ПВ Янссон И.
Рапид
10 млн €
10.07.25 / -
ВР Диуф Й.
Реймс
6,50 млн €
03.07.25 / 30.06.30
ЦЗ Ба Д.
Манчестер Сити
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
АП Бернардо Г.
Ле Ман
Свободный агент
01.07.25 / 09.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Бога Ж.
Ювентус
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ЦФ Моффи Т.
Порту
Аренда
30.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Вити М.
Сампдория
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ЛВ Браими Б.
Сантос
Свободный агент
24.09.25 / -
ЛВ Браими Б.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / 24.09.25
ПВ Буанани Б.
Штутгарт
15 млн €
31.08.25 / 30.06.30
ОП Росарио П.
Порту
3,75 млн €
28.08.25 / 30.06.29
ВР Булхенди Т.
Бур-ан-Бресс
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЦФ Гессан Э.
Астон Вилла
30 млн €
08.08.25 / 30.06.26
ЦП Камара И.
Броммапойкарна
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
ЛВ Бальде А.
Санкт-Галлен
Аренда
21.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Амрауи А.
Аль-Ахли
?
16.07.25 / 30.06.28
ЛВ Илие Р.
Эмполи
Аренда
09.07.25 / 30.06.26
ВР Булка М.
Неом
15 млн €
05.07.25 / -
ЛЗ Нанджу Я.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Вити М.
Фиорентина
Аренда
01.07.25 / 16.01.26
ЦЗ Тодибо Ж.
Вест Хэм
40 млн €
01.07.25 / -
Осер
Осер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Око Б.
Лозанна-Спорт
2,55 млн €
29.01.26 / 30.06.29
ПВ Февр Р.
Борнмут
Аренда
15.01.26 / 30.06.26
ЦП Ахамада Н.
Кристал Пэлас
Свободный агент
07.01.26 / 30.06.27
ЦФ Мара С.
Страсбур
Аренда
05.09.25 / 30.06.26
ЦФ Намасо Д.
Порту
Аренда 1 млн €
17.08.25 / 30.06.26
ОП Эль-Аззузи У.
Болонья
Аренда
01.08.25 / 30.06.26
ЦФ Осман И.
Брайтон
Аренда
08.07.25 / 18.01.26
ПЗ Сенайя М.
Страсбур
1,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ПВ Касимир Ж.
Гавр
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Сьерральта Ф.
Уотфорд
1,80 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ПЗ Си Л.
Кан
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Матондо Р.
Париж
15 млн €
02.02.26 / -
ЦФ Бэйр Т.
Лозанна-Спорт
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Онаиву А.
Магдебург
Свободный агент
01.09.25 / 23.02.26
ЦЗ Агузуль С.
Омония
Аренда
30.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Ошо Г.
Кардифф
1 млн €
29.08.25 / 30.06.29
ПЗ Джоли П.
Кайзерслаутерн
Аренда
26.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Рыжаков Е.
Серветт
500 тыс €
08.08.25 / 30.06.28
ЦФ Перрен Г.
Краснодар
5 млн €
23.07.25 / 02.02.26
ПЗ Н'Гатта А.
Гренобль
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Жубал
Краснодар
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ПСЖ
Париж
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Фернандес Д.
Барселона
8,20 млн €
26.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Забарный И.
Борнмут
63 млн €
12.08.25 / 30.06.30
ВР Шевалье Л.
Лилль
40 млн €
09.08.25 / 30.06.30
ВР Марин Р.
Рома
Свободный агент
17.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Камара Н.
Лион
Аренда 4 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ПЗ Заге Й.
Эйпен
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Кимпембе П.
Катар СК
?
07.09.25 / 30.06.26
ЦФ Муани Р.
Тоттенхэм
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Солер К.
Реал Сосьедад
6 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ПВ Асенсио М.
Фенербахче
7,50 млн €
01.09.25 / 30.05.28
ВР Доннарумма Д.
Манчестер Сити
30 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ВР Тенас А.
Вильярреал
2,50 млн €
28.08.25 / 30.06.29
ЦП Саншеш Р.
Панатинаикос
Аренда
24.08.25 / 30.06.26
ПЗ Мукиэле Н.
Сандерленд
12 млн €
17.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Шкриньяр М.
Фенербахче
6 млн €
30.07.25 / -
ОП Москардо Г.
Брага
Аренда
19.07.25 / 30.06.26
ПЗ Эль-Аннах Н.
Монпелье
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ПЗ Заге Й.
Копенгаген
Аренда
01.07.25 / 30.01.26
Париж
Париж
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Матондо Р.
Осер
15 млн €
02.02.26 / -
ЦФ Иммобиле Ч.
Болонья
Свободный агент
01.02.26 / -
ЦЗ Коппола Д.
Брайтон
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ОП Манетси М.
Вулверхэмптон
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ЛВ Колеошо Л.
Бернли
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ПВ Иконе Н.
Фиорентина
2 млн €
01.09.25 / 30.06.27
ПЗ Траоре Х.
Реал Сосьедад
4,50 млн €
01.09.25 / 30.06.27
ЦП Лис-Мелу П.
Брест
5,80 млн €
28.08.25 / 30.06.27
ВР Трапп К.
Айнтрахт
1 млн €
19.08.25 / 30.06.28
ЛВ Геббельс В.
Санкт-Галлен
9 млн €
17.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Отавио
Порту
17 млн €
23.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Санги Н.
Реймс
9,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЛЗ де Смет Т.
Реймс
1,50 млн €
01.07.25 / 30.06.27
ЛВ Саймон М.
Нант
7 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Дико Н.
Аль-Батаих
Свободный агент
11.02.26 / -
ЦФ Дико Н.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 01.07.26
ОП Дусе Л.
Дюнкерк
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЛВ Лукембила Д.
Сьон
Свободный агент
01.07.25 / -
Ренн
Ренн
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Норден А.
Майнц
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Забири Я.
Фамаликан
10 млн €
02.02.26 / 30.06.29
АП Шиманьски С.
Фенербахче
9,50 млн €
22.01.26 / 30.06.29
ЦФ Эмболо Б.
Монако
13 млн €
01.09.25 / -
ЦФ Леполь Э.
Анжер
13,50 млн €
28.08.25 / 30.06.29
ЦП Камара М.
Брест
8 млн €
13.08.25 / 30.06.29
ЛВ Франковски П.
Галатасарай
Аренда 2,75 млн €
05.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Мерлен К.
Марсель
13 млн €
22.07.25 / 30.06.29
ЦП Ронжье В.
Марсель
5,50 млн €
21.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Брассье Л.
Брест
12 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Омари В.
Гамбург
2 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦП Фофана С.
Порту
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Мейте К.
Аль-Хиляль
30 млн €
01.02.26 / 30.06.29
ЦЗ Эстигард Л.
Дженоа
2,50 млн €
31.01.26 / -
ЦП Гренбек А.
Гамбург
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ПВ Гомес К.
Васко да Гама
4,50 млн €
21.01.26 / 31.01.31
ВР Гайо Г.
Дендер
Свободный агент
13.01.26 / 01.07.26
ПЗ Хатебур Х.
Лион
Аренда
17.10.25 / 30.06.26
ВР Алемдар Д.
Истанбул Башакшехир
1,50 млн €
12.09.25 / 08.07.26
ЦФ Йылдырым Б.
Истанбул Башакшехир
2,20 млн €
12.09.25 / 30.06.29
ЦЗ Ву К.
Спартак
Свободный агент
05.09.25 / 30.06.29
ЦП Джеймс Д.
Лестер
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛВ Салах И.
Базель
2 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦЗ Файе М.
Кремонезе
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
АП Шишуба А.
Монпелье
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Ридер Ф.
Аугсбург
7 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦФ Калимуэндо А.
Ноттингем Форест
30 млн €
18.08.25 / 30.06.30
ПВ Гомес К.
Васко да Гама
Аренда
15.08.25 / 20.01.26
ЦФ Мейстер Х.
Пиза
4 млн €
10.08.25 / 30.06.28
ЛВ Олаигбе К.
Трабзонспор
5 млн €
07.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Омари В.
Гамбург
Аренда
07.08.25 / 01.02.26
ОП Сантамария Б.
Валенсия
2 млн €
07.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Джауаб М.
Вальядолид
Свободный агент
01.08.25 / -
ЦЗ Эстигард Л.
Дженоа
Аренда
29.07.25 / 30.01.26
ОП Матусива А.
Ипсвич Таун
11,50 млн €
13.07.25 / -
ЛВ Фурухаси К.
Бирмингем Сити
9 млн €
05.07.25 / 30.06.28
ПЗ Ассиньон Л.
Штутгарт
12 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Трюффер А.
Борнмут
13,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦП Гренбек А.
Дженоа
Аренда
01.07.25 / 30.01.26
ВР Манданда С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Степанов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 11.11.25
Страсбур
Страсбур
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Фофана Д.
Челси
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Ансельмино А.
Челси
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Яссин Ж.
Дюнкерк
7 млн €
17.01.26 / 30.06.30
ЛЗ Чилвел Б.
Челси
Свободный агент
01.09.25 / 30.06.27
ЛВ Годо М.
Фулхэм
7 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ПВ Энкисо Х.
Брайтон
9,50 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ВР Баич С.
Бристоль Сити
Свободный агент
16.08.25 / 01.07.26
ПЗ Хегсберг Л.
Нордшелланд
15 млн €
09.08.25 / 30.06.30
ЦЗ Сарр М.
Челси
Аренда
01.08.25 / 30.06.26
АП Паес К.
Челси
Аренда
31.07.25 / 29.01.26
ВР Пендерс М.
Челси
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
ЦФ Паничелли Х.
Алавес
17 млн €
27.07.25 / 30.06.30
ОП Ойеделе М.
Легия
6 млн €
16.07.25 / 30.06.30
ЦП Амугу М.
Челси
14,50 млн €
12.07.25 / -
ЦЗ Кулибали С.
Боруссия Д
7,50 млн €
07.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Барко В.
Брайтон
10 млн €
02.07.25 / 30.06.29
ЛВ Амо-Амейав С.
Саутгемптон
7 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Омобамиделе Э.
Ноттингем Форест
10,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Диоп П.
Зюлте-Варегем
7,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Месси Р.
Неом
Аренда
07.02.26 / -
ЛВ Месси Р.
Неом
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Силла А.
Нант
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Соу С.
Клермон
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ОП Нзингула Р.
Нюрнберг
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ЦП Лемарешаль Ф.
Брюгге
6,50 млн €
24.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Соболь Э.
Яблонец
Свободный агент
16.01.26 / -
ЦЗ Соболь Э.
Яблонец
Свободный агент
15.01.26 / 30.06.27
ЦЗ Соболь Э.
Яблонец
Свободный агент
14.01.26 / -
ЦП Диоп П.
Тулуза
Аренда
07.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Кулибали С.
Брест
Аренда
04.10.25 / 30.06.26
ЦФ Мара С.
Осер
Аренда
05.09.25 / 30.06.26
ЦФ Баква Д.
Ноттингем Форест
35 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦЗ Мванга Ж.
Нант
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЛЗ Самуэльс-Смит И.
Суонси
Аренда
01.09.25 / -
ЦП Диоп П.
Нюрнберг
Аренда
31.08.25 / 06.01.26
ЛВ Месси Р.
По
Аренда
30.08.25 / 01.02.26
ЦФ Дьон М.
Дендер
Свободный агент
29.07.25 / 02.02.26
ОП Дьонг П.
Дюнкерк
Аренда
16.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Гомис Й.
Беверен
Аренда
14.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Делен Т.
Гавр
Свободный агент
13.07.25 / 09.01.26
ЦЗ Базея С.
Алверка
400 тыс €
05.07.25 / 30.06.28
ВР Риссе Р.
Ланс
3 млн €
04.07.25 / 30.06.30
ПВ Себа Ж.
Бастия
?
01.07.25 / 30.06.29
ОП Диарра Х.
Сандерленд
31,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ВР Беллааруш А.
Брага
300 тыс €
01.07.25 / 30.06.30
ПЗ Сенайя М.
Осер
1,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦП Деменге Ж.
Метц
?
01.07.25 / 30.06.28
Тулуза
Тулуза
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Рассел-Роу Д.
Коламбус
2,10 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦП Диоп П.
Страсбур
Аренда
07.01.26 / 30.06.26
ЦФ Эмерсонн
Гезтепе
8,80 млн €
01.09.25 / 08.07.26
АП Франсис А.
Серкль Брюгге
2,10 млн €
06.08.25 / 30.06.29
ЦФ Идальго С.
Индепендьенте
2,50 млн €
31.07.25 / 30.06.29
АП Сауэр М.
Жилина
1,75 млн €
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Хамулич С.
Висла Плоцк
Свободный агент
25.02.26 / 31.05.27
ПВ Эджума Н.
Лилль
5 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦП Шмидт Н.
Дармштадт
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЦЗ Канвот Д.
Кристал Пэлас
23 млн €
01.09.25 / 30.06.29
АП Сака М.
Родез
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Сьерро В.
Аль-Шабаб
3 млн €
19.08.25 / 30.06.27
ЛВ Сиссоко И.
Болтон
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ПВ Бабика Ш.
Црвена Звезда
4 млн €
02.08.25 / 30.06.28
ЦФ Хамулич С.
Волос
Аренда
31.07.25 / 15.01.26
ПВ Абухляль З.
Торино
8 млн €
29.07.25 / 30.06.29
ЦФ Кинг Д.
Халидж
Свободный агент
15.07.25 / -
ЛЗ Суасо Г.
Севилья
Свободный агент
12.07.25 / -
АП Зулиани Э.
По
Аренда
02.07.25 / 30.06.26
ВР Ляком Д.
Валансьен
Свободный агент
01.07.25 / -
АП Гелаберт С.
Спортинг
2 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+