Анжер
Анжер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЛФ Сбаи А.
Без клуба
Свободный агент
08.10.25 / 30.06.27
ОП Мутон Л.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Абделли Х.
2,75 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЛВ Шериф С.
Аренда 4 млн €
01.02.26 / 30.06.26
ЛП Аллевина Д.
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ПВ Калумба Д.
Свободный агент
16.01.26 / 30.06.29
Свободный агент
31.08.25 / -
ОП Аолу Ж.
Свободный агент
12.08.25 / -
ЦФ Ньян И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ПЗ Шабанович Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 16.03.26
Брест
Брест
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
04.10.25 / 30.06.26
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ВР Майецки Р.
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
1,50 млн €
02.02.26 / 30.06.28
АП Камблан А.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦП Лис-Мелу П.
5,80 млн €
28.08.25 / 30.06.27
ВР Бизот М.
?
15.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Айдара М.
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.27
ЛЗ Амави Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ПВ Дембеле К.
2 млн €
01.07.25 / -
ЛЗ Брассье Л.
12 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ПВ Лаж М.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Мартен Ж.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 14.09.25
Гавр
Гавр
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Пембеле Т.
Аренда
06.01.26 / 30.06.26
ЦФ Саматта М.
Свободный агент
05.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Секо А.
Свободный агент
22.07.25 / -
ЦФ Мамбимби Ф.
Свободный агент
11.07.25 / -
ПВ Кьереме Г.
Свободный агент
11.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Логбо А.
Аренда
14.01.26 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
09.01.26 / -
ЛВ Диавара К.
?
07.08.25 / 02.02.26
ЦФ Хассан А.
Свободный агент
31.07.25 / 01.07.26
ЛВ Айю А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.01.26
ПВ Касимир Ж.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦП Кузяев Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 24.09.25
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 03.09.25
ВР Десма А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 28.09.25
ВР Горжелен М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 19.01.26
ЦФ Китала Я.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Ланс
Ланс
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ЛЗ Масуаку А.
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
ВР Горжелен М.
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / 01.07.26
ЦП Айдара А.
2 млн €
01.01.26 / -
ЦФ Эдуард О.
3,70 млн €
01.09.25 / 30.06.28
АП Сангаре М.
8 млн €
20.08.25 / 30.06.30
Аренда 500 тыс €
03.08.25 / 30.06.26
4,50 млн €
02.07.25 / 03.02.26
6,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
4,75 млн €
01.07.25 / 16.01.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
18.02.26 / 30.06.26
5 млн €
03.02.26 / 30.06.29
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
5 млн €
16.01.26 / 01.07.26
Аренда 1 млн €
01.09.25 / 15.01.26
ЦП Фульини А.
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
Аренда
25.08.25 / 17.02.26
ЛВ Зарури А.
Аренда
03.08.25 / 30.06.26
Аренда 500 тыс €
29.07.25 / 28.01.26
23,50 млн €
20.07.25 / 30.06.30
3 млн €
01.07.25 / 02.07.25
7 млн €
01.07.25 / -
ВР Петрич Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Лилль
Лилль
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Вердонк К.
3 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ЦФ Игамане Х.
11,50 млн €
29.08.25 / 30.06.30
ЦФ Коррея Ф.
7 млн €
17.07.25 / 30.06.29
ЦФ Жиру О.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Рагубер У.
Аренда
14.01.26 / 30.06.26
ОП Мирамон И.
Аренда
14.01.26 / 31.12.26
ПВ Жегрова Э.
15,50 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ЦЗ Диаките Б.
35 млн €
13.08.25 / -
ВР Шевалье Л.
40 млн €
09.08.25 / 30.06.30
2,50 млн €
09.07.25 / 30.06.29
11,60 млн €
08.07.25 / 30.06.29
ВР Манноне В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Исмаили
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
АП Кабелла Р.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Умтити С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Лион
Лион
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Яремчук Р.
Аренда 1,50 млн €
02.02.26 / 30.06.26
5 млн €
16.01.26 / 01.07.26
ПЗ Хатебур Х.
Аренда
17.10.25 / 30.06.26
ЦП Геззаль Р.
Без клуба
Свободный агент
05.09.25 / 01.07.26
Аренда 1 млн €
01.09.25 / 15.01.26
ЦП Карабец А.
Аренда 300 тыс €
12.08.25 / 30.06.26
ВР Тернер М.
8 млн €
01.08.25 / -
ЦЗ Клюйверт Р.
3,78 млн €
25.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
Аренда
17.01.26 / 30.06.26
ПЗ Кумбеди С.
6 млн €
01.01.26 / -
ЦП Диавара М.
Аренда 250 тыс €
08.09.25 / 30.06.26
31 млн €
01.09.25 / -
ПЗ Кумбеди С.
Аренда 1 млн €
28.08.25 / 31.12.25
ВР Тернер М.
Аренда
02.08.25 / 30.06.26
Аренда 500 тыс €
01.08.25 / 30.06.26
ВР Бенги Д.
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
ЛВ Бенрахма С.
12 млн €
03.07.25 / -
ЦФ Ляказетт А.
Свободный агент
03.07.25 / -
ОП Лепенан Й.
2,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Лорьян
Лорьян
Пришли:
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Понко Ж.
Свободный агент
19.07.25 / 30.06.28
Марсель
Марсель
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Нади Т.
6 млн €
02.02.26 / 30.06.30
АП Абделли Х.
2,75 млн €
02.02.26 / 30.06.30
ЦП Нванери И.
Аренда 1,50 млн €
23.01.26 / 30.06.26
ЦП О'Райли М.
Аренда 2 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ОП Вермерен А.
Аренда 3 млн €
31.08.25 / 30.06.26
ЦФ Обамеянг П.
Свободный агент
31.07.25 / -
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.29
ЛВ Роу Д.
14,50 млн €
01.07.25 / 24.08.25
ЦП Хейбьерг П.
13,50 млн €
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Мурильо М.
5 млн €
06.02.26 / 30.06.28
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
ВР Бланко Р.
Без клуба
Свободный агент
19.01.26 / 10.02.26
АП Арит А.
Аренда
12.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Корнелиус Д.
Аренда
01.09.25 / 31.05.26
ЦФ Мумбанья Ф.
Аренда 300 тыс €
31.08.25 / 30.06.26
Свободный агент
07.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Фелипе Л.
Свободный агент
07.07.25 / 01.07.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Метц
Метц
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Сарр Б.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Квилитая Г.
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ВР Ба У.
Без клуба
Свободный агент
10.09.25 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
03.09.25 / 01.07.26
ВР Фишер Д.
3 млн €
29.07.25 / 30.06.29
ЦП Траоре Б.
Аренда
24.07.25 / 30.06.26
ЛВ Абуашвили Г.
Аренда
17.07.25 / 30.06.26
Аренда
11.07.25 / 30.06.26
ЦП Деменге Ж.
?
01.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Сабали Ш.
1 млн €
05.02.26 / 30.06.29
ПВ Мбайе М.
200 тыс €
02.02.26 / 30.06.28
ЦП Ндукиди Ж.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
Аренда
20.08.25 / 30.06.26
ЛВ Диалло П.
5 млн €
24.07.25 / 30.06.29
ВР Окиджа А.
Свободный агент
10.07.25 / 23.07.25
ЦП Джаллоу А.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Траоре И.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Ба У.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 10.09.25
Монако
Монако
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Адингра С.
Аренда 1 млн €
02.02.26 / 30.06.26
10 млн €
30.08.25 / 30.06.30
ВР Градецки Л.
3 млн €
08.08.25 / -
ЦП Погба П.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Иленихена Д.
33 млн €
02.02.26 / 30.06.29
АП Бен-Сегир Э.
32 млн €
31.08.25 / 30.06.30
ЦП Магасса С.
17 млн €
29.08.25 / 30.06.31
ПЗ Синго У.
30,77 млн €
28.08.25 / 30.06.30
ВР Майецки Р.
Аренда
09.08.25 / 30.06.26
ЦП Диоп Э.
Аренда
18.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Матсима К.
5 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛВ Якобс И.
8 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Нант
Нант
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПЗ Жилберт Ф.
Свободный агент
28.01.26 / 30.06.26
ОП Сиссоко И.
2 млн €
12.01.26 / 30.06.28
АП Кабелла Р.
Аренда
01.01.26 / 30.06.26
ЛВ Лахдо М.
Аренда
13.08.25 / 31.01.26
ЦФ Эль-Араби Ю.
Свободный агент
18.07.25 / 01.07.26
ОП Лепенан Й.
2,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Радакович У.
Свободный агент
01.07.25 / 22.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
4 млн €
23.07.25 / -
ЦФ Кадевере Т.
Свободный агент
22.07.25 / 30.06.28
ВР Лафон А.
Аренда
17.07.25 / 30.06.26
ЦП Аугусто Д.
6,50 млн €
12.07.25 / -
ОП Чиривелья П.
2 млн €
01.07.25 / 30.06.27
АП Мойе Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 04.10.25
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Ницца
Ницца
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Ванхутте Ш.
6 млн €
01.09.25 / 01.07.26
ЦФ Оморуйи К.
6 млн €
18.08.25 / 30.06.30
2,68 млн €
25.07.25 / 30.06.29
ЦЗ Ба Д.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
АП Бернардо Г.
Свободный агент
01.07.25 / 09.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Браими Б.
Без клуба
Свободный агент
01.09.25 / 24.09.25
ПВ Буанани Б.
15 млн €
31.08.25 / 30.06.30
ОП Росарио П.
3,75 млн €
28.08.25 / 30.06.29
ВР Булхенди Т.
Аренда
08.08.25 / 30.06.26
ЦФ Гессан Э.
30 млн €
08.08.25 / 30.06.26
ЦП Камара И.
Аренда
23.07.25 / 30.06.26
ЛВ Бальде А.
Аренда
21.07.25 / 30.06.26
ЛЗ Нанджу Я.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Вити М.
Аренда
01.07.25 / 16.01.26
Осер
Осер
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Око Б.
2,55 млн €
29.01.26 / 30.06.29
ЦП Ахамада Н.
Свободный агент
07.01.26 / 30.06.27
Аренда
01.08.25 / 30.06.26
ПВ Касимир Ж.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
1,80 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Матондо Р.
15 млн €
02.02.26 / -
ЦФ Бэйр Т.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Агузуль С.
Аренда
30.08.25 / 30.06.26
ПЗ Джоли П.
Аренда
26.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Рыжаков Е.
500 тыс €
08.08.25 / 30.06.28
ПЗ Н'Гатта А.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.28
ПСЖ
Париж
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Фернандес Д.
8,20 млн €
26.01.26 / 30.06.30
ЦЗ Забарный И.
63 млн €
12.08.25 / 30.06.30
ВР Шевалье Л.
40 млн €
09.08.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Кимпембе П.
?
07.09.25 / 30.06.26
ЦП Солер К.
6 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ПВ Асенсио М.
7,50 млн €
01.09.25 / 30.05.28
30 млн €
01.09.25 / 30.06.30
ВР Тенас А.
2,50 млн €
28.08.25 / 30.06.29
ЦП Саншеш Р.
Аренда
24.08.25 / 30.06.26
ПЗ Мукиэле Н.
12 млн €
17.08.25 / 30.06.29
ЦЗ Шкриньяр М.
6 млн €
30.07.25 / -
ОП Москардо Г.
Аренда
19.07.25 / 30.06.26
ПЗ Эль-Аннах Н.
Аренда
01.07.25 / 30.06.26
ПЗ Заге Й.
Аренда
01.07.25 / 30.01.26
Париж
Париж
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Матондо Р.
15 млн €
02.02.26 / -
ЦФ Иммобиле Ч.
Свободный агент
01.02.26 / -
ЦЗ Коппола Д.
Аренда
29.01.26 / 30.06.26
ОП Манетси М.
Аренда
16.01.26 / 30.06.26
ЛВ Колеошо Л.
Аренда
09.01.26 / 30.06.26
ПВ Иконе Н.
2 млн €
01.09.25 / 30.06.27
ПЗ Траоре Х.
4,50 млн €
01.09.25 / 30.06.27
ЦП Лис-Мелу П.
5,80 млн €
28.08.25 / 30.06.27
ЛВ Геббельс В.
9 млн €
17.08.25 / 30.06.30
ЛЗ де Смет Т.
1,50 млн €
01.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Дико Н.
Свободный агент
11.02.26 / -
ЦФ Дико Н.
Без клуба
Свободный агент
10.02.26 / 01.07.26
ЛВ Лукембила Д.
Свободный агент
01.07.25 / -
Ренн
Ренн
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Шиманьски С.
9,50 млн €
22.01.26 / 30.06.29
Аренда 2,75 млн €
05.08.25 / 30.06.26
ЛЗ Брассье Л.
12 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Мейте К.
30 млн €
01.02.26 / 30.06.29
ЦЗ Эстигард Л.
2,50 млн €
31.01.26 / -
ЦП Гренбек А.
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ПВ Гомес К.
4,50 млн €
21.01.26 / 31.01.31
ПЗ Хатебур Х.
Аренда
17.10.25 / 30.06.26
ВР Алемдар Д.
1,50 млн €
12.09.25 / 08.07.26
ЦФ Йылдырым Б.
2,20 млн €
12.09.25 / 30.06.29
30 млн €
18.08.25 / 30.06.30
ПВ Гомес К.
Аренда
15.08.25 / 20.01.26
ЦФ Мейстер Х.
4 млн €
10.08.25 / 30.06.28
ЛВ Олаигбе К.
5 млн €
07.08.25 / 30.06.30
2 млн €
07.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Джауаб М.
Свободный агент
01.08.25 / -
ЦЗ Эстигард Л.
Аренда
29.07.25 / 30.01.26
ОП Матусива А.
11,50 млн €
13.07.25 / -
ЛВ Фурухаси К.
9 млн €
05.07.25 / 30.06.28
ПЗ Ассиньон Л.
12 млн €
01.07.25 / 30.06.29
ЛЗ Трюффер А.
13,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ЦП Гренбек А.
Аренда
01.07.25 / 30.01.26
ВР Манданда С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛЗ Степанов А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 11.11.25
Страсбур
Страсбур
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ВР Баич С.
Свободный агент
16.08.25 / 01.07.26
ПЗ Хегсберг Л.
15 млн €
09.08.25 / 30.06.30
ВР Пендерс М.
Аренда
28.07.25 / 30.06.26
ЦФ Паничелли Х.
17 млн €
27.07.25 / 30.06.30
ОП Ойеделе М.
6 млн €
16.07.25 / 30.06.30
7,50 млн €
07.07.25 / 30.06.29
7 млн €
01.07.25 / 30.06.29
10,50 млн €
01.07.25 / 30.06.29
7,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Нзингула Р.
Аренда
27.01.26 / 30.06.26
6,50 млн €
24.01.26 / 30.06.29
Аренда
04.10.25 / 30.06.26
ЦФ Баква Д.
35 млн €
01.09.25 / 30.06.30
Аренда
01.09.25 / -
ОП Диарра Х.
31,50 млн €
01.07.25 / 30.06.30
ВР Беллааруш А.
300 тыс €
01.07.25 / 30.06.30
ЦП Деменге Ж.
?
01.07.25 / 30.06.28
Тулуза
Тулуза
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
2,10 млн €
02.02.26 / 30.06.29
АП Франсис А.
2,10 млн €
06.08.25 / 30.06.29
ЦФ Идальго С.
2,50 млн €
31.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Хамулич С.
Свободный агент
25.02.26 / 31.05.27
ЦЗ Канвот Д.
23 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЛВ Сиссоко И.
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ПВ Бабика Ш.
4 млн €
02.08.25 / 30.06.28
ЦФ Хамулич С.
Аренда
31.07.25 / 15.01.26
ПВ Абухляль З.
8 млн €
29.07.25 / 30.06.29
АП Зулиани Э.
Аренда
02.07.25 / 30.06.26
АП Гелаберт С.
2 млн €
01.07.25 / 30.06.28