Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Франция. Лига 1 (2023/2024), 20 тур
|4 февраля, воскресенье
|22:45
|Лион
|1:0
|Марсель
|4 февраля, воскресенье
|19:05
|Брест
|0:0
|Ницца
|4 февраля, воскресенье
|17:00
|Лилль
|4:0
|Клермон
|4 февраля, воскресенье
|17:00
|Реймс
|2:3
|Тулуза
|4 февраля, воскресенье
|17:00
|Метц
|1:2
|Лорьян
|4 февраля, воскресенье
|15:00
|Монако
|1:1
|Гавр
|3 февраля, суббота
|23:00
|Нант
|0:1
|Ланс
|3 февраля, суббота
|19:00
|Ренн
|2:1
|Монпелье
|2 февраля, пятница
|23:00
|Страсбур
|1:2
|ПСЖ
Франция. Лига 1 (2023/2024), 19 тур
|28 января, воскресенье
|22:45
|ПСЖ
|2:2
|Брест
|28 января, воскресенье
|19:05
|Тулуза
|0:2
|Ланс
|28 января, воскресенье
|17:00
|Лорьян
|2:3
|Гавр
|28 января, воскресенье
|17:00
|Клермон
|1:1
|Страсбур
|28 января, воскресенье
|17:00
|Реймс
|0:0
|Нант
|28 января, воскресенье
|15:00
|Монпелье
|0:0
|Лилль
|27 января, суббота
|23:00
|Марсель
|2:2
|Монако
|27 января, суббота
|19:00
|Ницца
|1:0
|Метц
|26 января, пятница
|23:00
|Лион
|2:3
|Ренн
Франция. Лига 1 (2023/2024), 18 тур
|14 января, воскресенье
|22:45
|Ланс
|0:2
|ПСЖ
|14 января, воскресенье
|19:05
|Гавр
|3:1
|Лион
|14 января, воскресенье
|17:00
|Нант
|1:2
|Клермон
|14 января, воскресенье
|17:00
|Метц
|0:1
|Тулуза
|14 января, воскресенье
|17:00
|Брест
|2:0
|Монпелье
|14 января, воскресенье
|15:00
|Лилль
|3:0
|Лорьян
|13 января, суббота
|23:00
|Ренн
|2:0
|Ницца
|13 января, суббота
|19:00
|Монако
|1:3
|Реймс
|12 января, пятница
|23:00
|Марсель
|1:0
|Страсбур
Франция. Лига 1 (2023/2024), 17 тур
|20 декабря, среда
|23:00
|ПСЖ
|3:1
|Метц
|20 декабря, среда
|23:00
|Страсбур
|2:1
|Лилль
|20 декабря, среда
|23:00
|Тулуза
|1:2
|Монако
|20 декабря, среда
|23:00
|Лион
|1:0
|Нант
|20 декабря, среда
|23:00
|Ницца
|2:0
|Ланс
|20 декабря, среда
|23:00
|Клермон
|1:3
|Ренн
|20 декабря, среда
|23:00
|Реймс
|1:0
|Гавр
|20 декабря, среда
|23:00
|Монпелье
|1:1
|Марсель
|20 декабря, среда
|23:00
|Брест
|4:0
|Лорьян
Франция. Лига 1 (2023/2024), 16 тур
|17 декабря, воскресенье
|22:45
|Лилль
|1:1
|ПСЖ
|17 декабря, воскресенье
|19:05
|Марсель
|2:1
|Клермон
|17 декабря, воскресенье
|17:00
|Тулуза
|0:0
|Ренн
|17 декабря, воскресенье
|17:00
|Лорьян
|1:2
|Страсбур
|17 декабря, воскресенье
|17:00
|Метц
|0:1
|Монпелье
|17 декабря, воскресенье
|15:00
|Нант
|0:2
|Брест
|16 декабря, суббота
|23:00
|Ланс
|2:0
|Реймс
|16 декабря, суббота
|19:00
|Гавр
|3:1
|Ницца
|15 декабря, пятница
|23:00
|Монако
|0:1
|Лион
Франция. Лига 1 (2023/2024), 15 тур
|10 декабря, воскресенье
|22:45
|Лорьян
|2:4
|Марсель
|10 декабря, воскресенье
|19:05
|Лион
|3:0
|Тулуза
|10 декабря, воскресенье
|17:00
|Страсбур
|2:1
|Гавр
|10 декабря, воскресенье
|17:00
|Клермон
|0:0
|Лилль
|10 декабря, воскресенье
|17:00
|Метц
|0:1
|Брест
|10 декабря, воскресенье
|15:00
|Ницца
|2:1
|Реймс
|9 декабря, суббота
|23:00
|ПСЖ
|2:1
|Нант
|9 декабря, суббота
|19:00
|Ренн
|1:2
|Монако
|8 декабря, пятница
|23:00
|Монпелье
|0:0
|Ланс
Франция. Лига 1 (2023/2024), 12 тур
|7 декабря, четверг
|22:30
|Брест
|1:1
|Страсбур
|12 ноября, воскресенье
|22:45
|Ланс
|1:0
|Марсель
|12 ноября, воскресенье
|19:05
|Ренн
|0:1
|Лион
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Лилль
|1:1
|Тулуза
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Клермон
|1:0
|Лорьян
|12 ноября, воскресенье
|17:00
|Метц
|3:1
|Нант
|11 ноября, суббота
|23:00
|Гавр
|0:0
|Монако
|11 ноября, суббота
|19:00
|Реймс
|0:3
|ПСЖ
|10 ноября, пятница
|23:00
|Монпелье
|0:0
|Ницца
Франция. Лига 1 (2023/2024), 10 тур
|6 декабря, среда
|23:00
|Марсель
|3:0
|Лион
|29 октября, воскресенье
|19:05
|Ренн
|1:1
|Страсбур
|29 октября, воскресенье
|17:00
|Лилль
|2:0
|Монако
|29 октября, воскресенье
|17:00
|Метц
|0:0
|Гавр
|29 октября, воскресенье
|17:00
|Монпелье
|3:0
|Тулуза
|29 октября, воскресенье
|15:00
|Брест
|2:3
|ПСЖ
|28 октября, суббота
|22:00
|Ланс
|4:0
|Нант
|28 октября, суббота
|18:00
|Реймс
|1:0
|Лорьян
|27 октября, пятница
|22:00
|Клермон
|0:1
|Ницца
Франция. Лига 1 (2023/2024), 14 тур
|3 декабря, воскресенье
|22:45
|Марсель
|2:0
|Ренн
|3 декабря, воскресенье
|19:05
|Лилль
|2:0
|Метц
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Тулуза
|1:1
|Лорьян
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Монако
|2:0
|Монпелье
|3 декабря, воскресенье
|17:00
|Брест
|3:0
|Клермон
|3 декабря, воскресенье
|15:00
|Гавр
|0:2
|ПСЖ
|2 декабря, суббота
|23:00
|Нант
|1:0
|Ницца
|2 декабря, суббота
|19:00
|Ланс
|3:2
|Лион
|1 декабря, пятница
|23:00
|Реймс
|2:1
|Страсбур
Франция. Лига 1 (2023/2024), 8 тур
|29 ноября, среда
|21:00
|Монпелье
|1:1
|Клермон
|8 октября, воскресенье
|21:45
|Ренн
|1:3
|ПСЖ
|8 октября, воскресенье
|18:05
|Ланс
|1:1
|Лилль
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Лион
|3:3
|Лорьян
|8 октября, воскресенье
|16:00
|Брест
|1:1
|Тулуза
|8 октября, воскресенье
|14:00
|Марсель
|3:0
|Гавр
|7 октября, суббота
|22:00
|Реймс
|1:3
|Монако
|7 октября, суббота
|18:00
|Метц
|0:1
|Ницца
|6 октября, пятница
|22:00
|Страсбур
|1:2
|Нант
Франция. Лига 1 (2023/2024), 13 тур
|26 ноября, воскресенье
|22:45
|Лион
|0:2
|Лилль
|26 ноября, воскресенье
|19:05
|Ренн
|3:1
|Реймс
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Лорьян
|1:3
|Метц
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Нант
|0:0
|Гавр
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Монпелье
|1:3
|Брест
|26 ноября, воскресенье
|15:00
|Ницца
|1:0
|Тулуза
|25 ноября, суббота
|23:00
|Страсбур
|1:1
|Марсель
|25 ноября, суббота
|19:00
|Клермон
|0:3
|Ланс
|24 ноября, пятница
|23:00
|ПСЖ
|5:2
|Монако
Франция. Лига 1 (2023/2024), 11 тур
|5 ноября, воскресенье
|22:45
|Ницца
|2:0
|Ренн
|5 ноября, воскресенье
|19:05
|Монако
|2:0
|Брест
|5 ноября, воскресенье
|17:00
|Страсбур
|0:0
|Клермон
|5 ноября, воскресенье
|17:00
|Тулуза
|1:2
|Гавр
|5 ноября, воскресенье
|17:00
|Нант
|0:1
|Реймс
|5 ноября, воскресенье
|15:00
|Лион
|1:1
|Метц
|4 ноября, суббота
|23:00
|Марсель
|0:0
|Лилль
|4 ноября, суббота
|19:00
|Лорьян
|0:0
|Ланс
|3 ноября, пятница
|23:00
|ПСЖ
|3:0
|Монпелье
Франция. Лига 1 (2023/2024), 9 тур
|22 октября, воскресенье
|21:45
|Лион
|1:2
|Клермон
|22 октября, воскресенье
|18:05
|Монако
|2:1
|Метц
|22 октября, воскресенье
|16:00
|Тулуза
|1:1
|Реймс
|22 октября, воскресенье
|16:00
|Лилль
|1:0
|Брест
|22 октября, воскресенье
|16:00
|Нант
|2:0
|Монпелье
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Лорьян
|2:1
|Ренн
|21 октября, суббота
|22:00
|Ницца
|1:0
|Марсель
|21 октября, суббота
|18:00
|ПСЖ
|3:0
|Страсбур
|20 октября, пятница
|22:00
|Гавр
|0:0
|Ланс
Франция. Лига 1 (2023/2024), 7 тур
|1 октября, воскресенье
|21:45
|Ренн
|3:1
|Нант
|1 октября, воскресенье
|18:05
|Лорьян
|0:3
|Монпелье
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Тулуза
|3:0
|Метц
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Ницца
|0:0
|Брест
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Гавр
|0:2
|Лилль
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Реймс
|2:0
|Лион
|30 сентября, суббота
|22:00
|Монако
|3:2
|Марсель
|30 сентября, суббота
|18:00
|Клермон
|0:0
|ПСЖ
|29 сентября, пятница
|22:00
|Страсбур
|0:1
|Ланс
Франция. Лига 1 (2023/2024), 6 тур
|26 сентября, вторник
|22:00
|Лилль
|1:2
|Реймс
|24 сентября, воскресенье
|21:45
|ПСЖ
|4:0
|Марсель
|24 сентября, воскресенье
|18:05
|Монпелье
|0:0
|Ренн
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Ланс
|2:1
|Тулуза
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Гавр
|2:1
|Клермон
|24 сентября, воскресенье
|14:00
|Метц
|0:1
|Страсбур
|23 сентября, суббота
|22:00
|Брест
|1:0
|Лион
|23 сентября, суббота
|18:00
|Нант
|5:3
|Лорьян
|22 сентября, пятница
|22:00
|Монако
|0:1
|Ницца
Франция. Лига 1 (2023/2024), 5 тур
|17 сентября, воскресенье
|21:45
|Лион
|0:0
|Гавр
|17 сентября, воскресенье
|18:05
|Марсель
|0:0
|Тулуза
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Страсбур
|2:2
|Монпелье
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Клермон
|0:1
|Нант
|17 сентября, воскресенье
|16:00
|Реймс
|1:2
|Брест
|17 сентября, воскресенье
|14:00
|Лорьян
|2:2
|Монако
|16 сентября, суббота
|22:00
|Ланс
|0:1
|Метц
|16 сентября, суббота
|18:00
|Ренн
|2:2
|Лилль
|15 сентября, пятница
|22:00
|ПСЖ
|2:3
|Ницца
Франция. Лига 1 (2023/2024), 4 тур
|3 сентября, воскресенье
|21:45
|Лион
|1:4
|ПСЖ
|3 сентября, воскресенье
|18:05
|Ницца
|2:0
|Страсбур
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Лилль
|1:0
|Монпелье
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Гавр
|3:0
|Лорьян
|3 сентября, воскресенье
|16:00
|Метц
|2:2
|Реймс
|3 сентября, воскресенье
|14:00
|Тулуза
|2:2
|Клермон
|2 сентября, суббота
|22:00
|Монако
|3:0
|Ланс
|2 сентября, суббота
|18:00
|Брест
|0:0
|Ренн
|1 сентября, пятница
|22:00
|Нант
|1:1
|Марсель
Франция. Лига 1 (2023/2024), 3 тур
|27 августа, воскресенье
|21:45
|Ницца
|0:0
|Лион
|27 августа, воскресенье
|18:05
|Лорьян
|4:1
|Лилль
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Клермон
|0:1
|Метц
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Монпелье
|1:3
|Реймс
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Страсбур
|2:0
|Тулуза
|27 августа, воскресенье
|14:00
|Ренн
|2:2
|Гавр
|26 августа, суббота
|22:00
|ПСЖ
|3:1
|Ланс
|26 августа, суббота
|20:00
|Марсель
|2:0
|Брест
|25 августа, пятница
|22:00
|Нант
|3:3
|Монако
Франция. Лига 1 (2023/2024), 2 тур
|20 августа, воскресенье
|21:45
|Ланс
|1:1
|Ренн
|20 августа, воскресенье
|20:00
|Монако
|3:0
|Страсбур
|20 августа, воскресенье
|16:00
|Лорьян
|1:1
|Ницца
|20 августа, воскресенье
|16:00
|Реймс
|2:0
|Клермон
|20 августа, воскресенье
|16:00
|Гавр
|1:2
|Брест
|20 августа, воскресенье
|14:00
|Лилль
|2:0
|Нант
|19 августа, суббота
|22:00
|Тулуза
|1:1
|ПСЖ
|19 августа, суббота
|18:00
|Лион
|1:4
|Монпелье
|18 августа, пятница
|22:00
|Метц
|2:2
|Марсель
Франция. Лига 1 (2023/2024), 1 тур
|13 августа, воскресенье
|21:45
|Страсбур
|2:1
|Лион
|13 августа, воскресенье
|18:05
|Ренн
|5:1
|Метц
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Клермон
|2:4
|Монако
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Нант
|1:2
|Тулуза
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Монпелье
|2:2
|Гавр
|13 августа, воскресенье
|14:00
|Брест
|3:2
|Ланс
|12 августа, суббота
|22:00
|ПСЖ
|0:0
|Лорьян
|12 августа, суббота
|18:00
|Марсель
|2:1
|Реймс
|11 августа, пятница
|22:00
|Ницца
|1:1
|Лилль
Нет завершенных матчей