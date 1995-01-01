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    Франция. Лига 1 - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 21 тур
    9 февраля, пятница 23:00 Марсель 1:1 Метц
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 20 тур
    4 февраля, воскресенье 22:45 Лион 1:0 Марсель
    4 февраля, воскресенье 19:05 Брест 0:0 Ницца
    4 февраля, воскресенье 17:00 Лилль 4:0 Клермон
    4 февраля, воскресенье 17:00 Реймс 2:3 Тулуза
    4 февраля, воскресенье 17:00 Метц 1:2 Лорьян
    4 февраля, воскресенье 15:00 Монако 1:1 Гавр
    3 февраля, суббота 23:00 Нант 0:1 Ланс
    3 февраля, суббота 19:00 Ренн 2:1 Монпелье
    2 февраля, пятница 23:00 Страсбур 1:2 ПСЖ
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 19 тур
    28 января, воскресенье 22:45 ПСЖ 2:2 Брест
    28 января, воскресенье 19:05 Тулуза 0:2 Ланс
    28 января, воскресенье 17:00 Лорьян 2:3 Гавр
    28 января, воскресенье 17:00 Клермон 1:1 Страсбур
    28 января, воскресенье 17:00 Реймс 0:0 Нант
    28 января, воскресенье 15:00 Монпелье 0:0 Лилль
    27 января, суббота 23:00 Марсель 2:2 Монако
    27 января, суббота 19:00 Ницца 1:0 Метц
    26 января, пятница 23:00 Лион 2:3 Ренн
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 18 тур
    14 января, воскресенье 22:45 Ланс 0:2 ПСЖ
    14 января, воскресенье 19:05 Гавр 3:1 Лион
    14 января, воскресенье 17:00 Нант 1:2 Клермон
    14 января, воскресенье 17:00 Метц 0:1 Тулуза
    14 января, воскресенье 17:00 Брест 2:0 Монпелье
    14 января, воскресенье 15:00 Лилль 3:0 Лорьян
    13 января, суббота 23:00 Ренн 2:0 Ницца
    13 января, суббота 19:00 Монако 1:3 Реймс
    12 января, пятница 23:00 Марсель 1:0 Страсбур
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 17 тур
    20 декабря, среда 23:00 ПСЖ 3:1 Метц
    20 декабря, среда 23:00 Страсбур 2:1 Лилль
    20 декабря, среда 23:00 Тулуза 1:2 Монако
    20 декабря, среда 23:00 Лион 1:0 Нант
    20 декабря, среда 23:00 Ницца 2:0 Ланс
    20 декабря, среда 23:00 Клермон 1:3 Ренн
    20 декабря, среда 23:00 Реймс 1:0 Гавр
    20 декабря, среда 23:00 Монпелье 1:1 Марсель
    20 декабря, среда 23:00 Брест 4:0 Лорьян
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 16 тур
    17 декабря, воскресенье 22:45 Лилль 1:1 ПСЖ
    17 декабря, воскресенье 19:05 Марсель 2:1 Клермон
    17 декабря, воскресенье 17:00 Тулуза 0:0 Ренн
    17 декабря, воскресенье 17:00 Лорьян 1:2 Страсбур
    17 декабря, воскресенье 17:00 Метц 0:1 Монпелье
    17 декабря, воскресенье 15:00 Нант 0:2 Брест
    16 декабря, суббота 23:00 Ланс 2:0 Реймс
    16 декабря, суббота 19:00 Гавр 3:1 Ницца
    15 декабря, пятница 23:00 Монако 0:1 Лион
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 15 тур
    10 декабря, воскресенье 22:45 Лорьян 2:4 Марсель
    10 декабря, воскресенье 19:05 Лион 3:0 Тулуза
    10 декабря, воскресенье 17:00 Страсбур 2:1 Гавр
    10 декабря, воскресенье 17:00 Клермон 0:0 Лилль
    10 декабря, воскресенье 17:00 Метц 0:1 Брест
    10 декабря, воскресенье 15:00 Ницца 2:1 Реймс
    9 декабря, суббота 23:00 ПСЖ 2:1 Нант
    9 декабря, суббота 19:00 Ренн 1:2 Монако
    8 декабря, пятница 23:00 Монпелье 0:0 Ланс
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 12 тур
    7 декабря, четверг 22:30 Брест 1:1 Страсбур
    12 ноября, воскресенье 22:45 Ланс 1:0 Марсель
    12 ноября, воскресенье 19:05 Ренн 0:1 Лион
    12 ноября, воскресенье 17:00 Лилль 1:1 Тулуза
    12 ноября, воскресенье 17:00 Клермон 1:0 Лорьян
    12 ноября, воскресенье 17:00 Метц 3:1 Нант
    11 ноября, суббота 23:00 Гавр 0:0 Монако
    11 ноября, суббота 19:00 Реймс 0:3 ПСЖ
    10 ноября, пятница 23:00 Монпелье 0:0 Ницца
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 10 тур
    6 декабря, среда 23:00 Марсель 3:0 Лион
    29 октября, воскресенье 19:05 Ренн 1:1 Страсбур
    29 октября, воскресенье 17:00 Лилль 2:0 Монако
    29 октября, воскресенье 17:00 Метц 0:0 Гавр
    29 октября, воскресенье 17:00 Монпелье 3:0 Тулуза
    29 октября, воскресенье 15:00 Брест 2:3 ПСЖ
    28 октября, суббота 22:00 Ланс 4:0 Нант
    28 октября, суббота 18:00 Реймс 1:0 Лорьян
    27 октября, пятница 22:00 Клермон 0:1 Ницца
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 14 тур
    3 декабря, воскресенье 22:45 Марсель 2:0 Ренн
    3 декабря, воскресенье 19:05 Лилль 2:0 Метц
    3 декабря, воскресенье 17:00 Тулуза 1:1 Лорьян
    3 декабря, воскресенье 17:00 Монако 2:0 Монпелье
    3 декабря, воскресенье 17:00 Брест 3:0 Клермон
    3 декабря, воскресенье 15:00 Гавр 0:2 ПСЖ
    2 декабря, суббота 23:00 Нант 1:0 Ницца
    2 декабря, суббота 19:00 Ланс 3:2 Лион
    1 декабря, пятница 23:00 Реймс 2:1 Страсбур
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 8 тур
    29 ноября, среда 21:00 Монпелье 1:1 Клермон
    8 октября, воскресенье 21:45 Ренн 1:3 ПСЖ
    8 октября, воскресенье 18:05 Ланс 1:1 Лилль
    8 октября, воскресенье 16:00 Лион 3:3 Лорьян
    8 октября, воскресенье 16:00 Брест 1:1 Тулуза
    8 октября, воскресенье 14:00 Марсель 3:0 Гавр
    7 октября, суббота 22:00 Реймс 1:3 Монако
    7 октября, суббота 18:00 Метц 0:1 Ницца
    6 октября, пятница 22:00 Страсбур 1:2 Нант
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 13 тур
    26 ноября, воскресенье 22:45 Лион 0:2 Лилль
    26 ноября, воскресенье 19:05 Ренн 3:1 Реймс
    26 ноября, воскресенье 17:00 Лорьян 1:3 Метц
    26 ноября, воскресенье 17:00 Нант 0:0 Гавр
    26 ноября, воскресенье 17:00 Монпелье 1:3 Брест
    26 ноября, воскресенье 15:00 Ницца 1:0 Тулуза
    25 ноября, суббота 23:00 Страсбур 1:1 Марсель
    25 ноября, суббота 19:00 Клермон 0:3 Ланс
    24 ноября, пятница 23:00 ПСЖ 5:2 Монако
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 11 тур
    5 ноября, воскресенье 22:45 Ницца 2:0 Ренн
    5 ноября, воскресенье 19:05 Монако 2:0 Брест
    5 ноября, воскресенье 17:00 Страсбур 0:0 Клермон
    5 ноября, воскресенье 17:00 Тулуза 1:2 Гавр
    5 ноября, воскресенье 17:00 Нант 0:1 Реймс
    5 ноября, воскресенье 15:00 Лион 1:1 Метц
    4 ноября, суббота 23:00 Марсель 0:0 Лилль
    4 ноября, суббота 19:00 Лорьян 0:0 Ланс
    3 ноября, пятница 23:00 ПСЖ 3:0 Монпелье
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 9 тур
    22 октября, воскресенье 21:45 Лион 1:2 Клермон
    22 октября, воскресенье 18:05 Монако 2:1 Метц
    22 октября, воскресенье 16:00 Тулуза 1:1 Реймс
    22 октября, воскресенье 16:00 Лилль 1:0 Брест
    22 октября, воскресенье 16:00 Нант 2:0 Монпелье
    22 октября, воскресенье 14:00 Лорьян 2:1 Ренн
    21 октября, суббота 22:00 Ницца 1:0 Марсель
    21 октября, суббота 18:00 ПСЖ 3:0 Страсбур
    20 октября, пятница 22:00 Гавр 0:0 Ланс
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 7 тур
    1 октября, воскресенье 21:45 Ренн 3:1 Нант
    1 октября, воскресенье 18:05 Лорьян 0:3 Монпелье
    1 октября, воскресенье 16:00 Тулуза 3:0 Метц
    1 октября, воскресенье 16:00 Ницца 0:0 Брест
    1 октября, воскресенье 16:00 Гавр 0:2 Лилль
    1 октября, воскресенье 14:00 Реймс 2:0 Лион
    30 сентября, суббота 22:00 Монако 3:2 Марсель
    30 сентября, суббота 18:00 Клермон 0:0 ПСЖ
    29 сентября, пятница 22:00 Страсбур 0:1 Ланс
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 6 тур
    26 сентября, вторник 22:00 Лилль 1:2 Реймс
    24 сентября, воскресенье 21:45 ПСЖ 4:0 Марсель
    24 сентября, воскресенье 18:05 Монпелье 0:0 Ренн
    24 сентября, воскресенье 16:00 Ланс 2:1 Тулуза
    24 сентября, воскресенье 16:00 Гавр 2:1 Клермон
    24 сентября, воскресенье 14:00 Метц 0:1 Страсбур
    23 сентября, суббота 22:00 Брест 1:0 Лион
    23 сентября, суббота 18:00 Нант 5:3 Лорьян
    22 сентября, пятница 22:00 Монако 0:1 Ницца
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 5 тур
    17 сентября, воскресенье 21:45 Лион 0:0 Гавр
    17 сентября, воскресенье 18:05 Марсель 0:0 Тулуза
    17 сентября, воскресенье 16:00 Страсбур 2:2 Монпелье
    17 сентября, воскресенье 16:00 Клермон 0:1 Нант
    17 сентября, воскресенье 16:00 Реймс 1:2 Брест
    17 сентября, воскресенье 14:00 Лорьян 2:2 Монако
    16 сентября, суббота 22:00 Ланс 0:1 Метц
    16 сентября, суббота 18:00 Ренн 2:2 Лилль
    15 сентября, пятница 22:00 ПСЖ 2:3 Ницца
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 4 тур
    3 сентября, воскресенье 21:45 Лион 1:4 ПСЖ
    3 сентября, воскресенье 18:05 Ницца 2:0 Страсбур
    3 сентября, воскресенье 16:00 Лилль 1:0 Монпелье
    3 сентября, воскресенье 16:00 Гавр 3:0 Лорьян
    3 сентября, воскресенье 16:00 Метц 2:2 Реймс
    3 сентября, воскресенье 14:00 Тулуза 2:2 Клермон
    2 сентября, суббота 22:00 Монако 3:0 Ланс
    2 сентября, суббота 18:00 Брест 0:0 Ренн
    1 сентября, пятница 22:00 Нант 1:1 Марсель
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 3 тур
    27 августа, воскресенье 21:45 Ницца 0:0 Лион
    27 августа, воскресенье 18:05 Лорьян 4:1 Лилль
    27 августа, воскресенье 16:00 Клермон 0:1 Метц
    27 августа, воскресенье 16:00 Монпелье 1:3 Реймс
    27 августа, воскресенье 16:00 Страсбур 2:0 Тулуза
    27 августа, воскресенье 14:00 Ренн 2:2 Гавр
    26 августа, суббота 22:00 ПСЖ 3:1 Ланс
    26 августа, суббота 20:00 Марсель 2:0 Брест
    25 августа, пятница 22:00 Нант 3:3 Монако
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 2 тур
    20 августа, воскресенье 21:45 Ланс 1:1 Ренн
    20 августа, воскресенье 20:00 Монако 3:0 Страсбур
    20 августа, воскресенье 16:00 Лорьян 1:1 Ницца
    20 августа, воскресенье 16:00 Реймс 2:0 Клермон
    20 августа, воскресенье 16:00 Гавр 1:2 Брест
    20 августа, воскресенье 14:00 Лилль 2:0 Нант
    19 августа, суббота 22:00 Тулуза 1:1 ПСЖ
    19 августа, суббота 18:00 Лион 1:4 Монпелье
    18 августа, пятница 22:00 Метц 2:2 Марсель
    Франция. Лига 1 (2023/2024), 1 тур
    13 августа, воскресенье 21:45 Страсбур 2:1 Лион
    13 августа, воскресенье 18:05 Ренн 5:1 Метц
    13 августа, воскресенье 16:00 Клермон 2:4 Монако
    13 августа, воскресенье 16:00 Нант 1:2 Тулуза
    13 августа, воскресенье 16:00 Монпелье 2:2 Гавр
    13 августа, воскресенье 14:00 Брест 3:2 Ланс
    12 августа, суббота 22:00 ПСЖ 0:0 Лорьян
    12 августа, суббота 18:00 Марсель 2:1 Реймс
    11 августа, пятница 22:00 Ницца 1:1 Лилль
    ...Нет завершенных матчей
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