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Франция. Лига 1
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25 апреля
12:04
Мбаппе побил личный бомбардирский рекорд
1
24 апреля
22:10
«Барселона» ответила на 200-миллионное предложение «ПСЖ» по Ямалю
4
15:37
Мбаппе потеряет почти 130 миллионов в связи с уходом из «ПСЖ»
1
23 апреля
18:51
«ПСЖ» готов потратить 200 миллионов на замену Мбаппе
1
21 апреля
19:08
Видео
На матч команды Головина во Франции прилетел военный вертолет
4
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Франция. Лига 1 - матчи
06.02.2024 17:10
Лучшие бомбардиры в истории «Монако»: сумеет ли Александр Головин догнать лидеров?
Россиянин уже опередил Мбаппе и Анри.
3
10.12.2023 21:00
Лучшие бомбардиры «ПСЖ» за всю историю: кто забил больше – Мбаппе, Златан или «Эль Матадор»?
В десятке главных снайперов есть даже Пеле.
4
07.11.2023 11:44
Головин невероятен в этом сезоне: много забивает, во Франции его называют великим. Есть шанс на переход в топ-клуб?
Идеально подстроился под требования нового тренера.
15.08.2023 10:48
Неймар мечтал о «Золотом мяче», а теперь уезжает в клуб Малкома в Саудовской Аравии. Его зарплата – безумие
Просто очень неприличные деньги.
12.07.2023 13:25
У нового клуба Кузяева есть много общего с Петербургом: три удивительных факта
Интересные факты о «Гавре».
23.06.2023 15:25
Мбаппе уходит в «Реал»? А можно ли верить этой информации?
Что вообще происходит?
01.06.2023 14:40
Месси покинет «ПСЖ». Матч с «Клермоном» будет для него последним в клубе
Это подтвердил Кристоф Гальтье.
27.05.2023 23:50
«ПСЖ» выиграл 5-е чемпионство за последние 6 сезонов
Месси забил решающий гол.
14.05.2023 16:31
Личный самолет Месси: стоит 12 млн, внутри две ванны, бар и салон на 16 человек
Лучшему игроку – большая роскошь!
14.05.2023 14:40
Неймар – маньяк причесок: носит любые стрижки, запрещает трогать волосы, платит одному стилисту 2000 евро в месяц
Разбираем его стиль.
02.05.2023 19:59
На каких машинах ездят футболисты «ПСЖ»: самая дорогая у вратаря, ни разу не сыгравшего в этом сезоне
Фестиваль роскоши!
02.05.2023 09:09
«Тулуза» выиграла Кубок Франции, но из-за «Милана» может пролететь мимо Лиги Европы. Как так?
Все из-за владельцев.
29.03.2023 16:45
Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки
Раскрываем тайны лучшего игрока мира.
20.03.2023 12:08
Месси празднует голы жестом, который посвящает бабушке. Именно она запустила его карьеру
Объясняем ситуацию.
16.03.2023 14:57
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
Явное подтверждение мы не нашли.
10.03.2023 13:18
Карьера Сычева в «Марселе»: ради него отказался от киевского «Динамо», кормил Дрогба блинами и слушал «Калинку» от французских фанатов
Новый выпуск ретро-сериала «Бомбардира».
04.03.2023 20:07
Кто такой сын Неймара: полный блондин, пока не занимается футболом, но уже болеет за «Сантос»
Неймар стал отцом в 19 лет.
12
23.02.2023 19:08
«Спасибо России за Головина»: фанаты «Монако» сходят с ума от футболиста из Калтана и ждут его продажи
Александр Головин ярко начал 2023-й год за «Монако».
20.02.2023 15:57
Головин разрывает Францию. Возможно, следующий шаг – трансфер в клуб помощнее
Его статистика в последнее время просто великолепна.
08.10.2022 13:09
Медиа обсуждают возвращение Месси в «Барсу»: пока что это всего лишь инсайды, но Лапорта мечтает об этом
Разбираемся, что известно об этой истории.
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