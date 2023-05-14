Неймар – маньяк причесок: носит любые стрижки, запрещает трогать волосы, платит одному стилисту 2000 евро в месяц

Разбираем его стиль.

Неймар – реальный псих в споре с прическами. За 2018 год он как минимум 12 разменял имидж на голове: перекрашивался из брюнета в блондина, выбривал виски и заплетал дреды. Чаще этого он только финтит и симулирует.

Неймар вообще не боится опытов над волосами. Главные прически за последние 10 лет – в одной картинке:

Все образы Неймара для нас разбирает профессиональный стилист

Владимир Левинсон (СПб), основатель своей школы парикмахеров:

«Шедевров здесь нет. В трендах – три прически:

• Вариант 2015 года. В простонародье называется «undercut» [«стрижка под стрижкой», когда на короткие волосы накладываются более длинные пряди] или «top knot». Это самый мужественный образ. • Первый вариант 2018 года. Классический афростайл. • Второй вариант 2018 года. Окрашивание и осветление длинной теменной зоны. Это высокий «skin fade» [технология стрижки, при которой создается дымчатый переход от кожи головы до любой желаемой длины волос]. Напоминает спагетти? Неймар – звезда, поэтому может выглядеть эпатажно.

Эти три прически – лучшие. Варианты 2011 и 2012 годов – стиль панков. Такие прически носили в 70-х годах, когда движение было на подъеме. Панки делают ирокезы в любое время.

Прическа 2016 года – ужас. Напоминает обглоданного тифозного цыпленка. Лицо пухлое, как у толстяка.

Вариант 2013 года – полное безобразие. Будто бы сам себя стриг перед зеркалом. Бесформенно. Мужская форма – квадрат, а там покусано.

Последняя стрижка – хипстерская. Дреды не «актуальность года». Сейчас это просто отдельное стилистическое направление.

В целом все это – эксперименты, эпатаж и привлечение внимания. Стиль тут полностью отсутствует. Он есть у Поля Погба. А тут – просто смех и безвкусие».

Неймар так часто стрижется, что ему понадобилось лечение

2010-2012. Символ и главный атрибут молодого Неймара – ирокез. Пацаном бразилец носил короткие стрижки, а потом отрастил длинные волосы. Первый гребень на его голове появился в 2010 году, когда в стартовом матче чемпионата Сан-Паулу «Сантос» вынес «Рио-Бранко» (4:0), а сам Неймар сделал дубль.

Парикмахер Косме Саллеш, стригший еще 15-летнего Неймара, вспоминает: «Он хотел попробовать что-то новое, и я предложил могавк [ирокез, который носили индейцы северных племен]». Больше всех новая прическа убила сидевшего на трибунах отца: тому не нравилось, что сын зарос, и просил постричься.

Неймар-старший увидел на голове 18-летнего сына нечто из семидесятых: в то время ирокезы носили панки-анархисты, выступавшие против властей. Поднятые вверх волосы символизировали протест против всего мира. Неймар не был настолько радикален, но хотел выделяться и запустил среди молодежи моду на дерзкие прически.

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон рассказывает: «Неймар – кумир моего детства. Я подражал ему во всем: играл, делал такие же финты и прически. В 12-13 лет я носил желтый ирокез, как у Неймара. Правда, у меня не было таких крутых лаков для волос, и ирокез держался максимум пять минут и падал».

Ирокез Неймара несколько раз менял формат. Сначала бразилец использовал трендовое окрашивание омбре (когда оттенок волос переходит от темного к светлому) и стал блондином. Когда высокая прическа стала мешать при игре головой – укоротил ее, сделав более сдержанной.

Прическа Неймара-2012 – стиль маллет из 80-х годов: прямая челка и длинные волосы на затылке. Бразилец оставил прежний цвет, коротко стриг виски и сохранил легкий хаос на голове.

2013-2017. «У него мания на прически. Никто не должен притрагиваться к его волосам – он маньяк в отношении этого», – вспоминает Луис Суарес.

После перехода в «Барселону» в 2013 году Неймар еще больше занялся стилем. По советам Рафиньи и Дани Алвеса он отправился к каталонскому стилисту Вагнеру Тенорио. Это он наводит порядок на головах Филиппе Коутиньо, Маркиньоса и других футбольных персонажей и работает в сфере больше 30 лет.

Неймар очень любит Тенорио: ради него бразилец заказывает личный автомобиль, чтобы парикмахер работал прямо в доме футболиста. За работу стилиста бразилец платит не меньше двух тысяч евро в месяц.

Тенорио сразу занялся лечением волос футболиста: из-за постоянных экспериментов на голове их состояние ухудшилось. Парикмахер сделал игроку короткую стрижку, средствами собственного производства вылечил его волосяные луковицы, а потом поиграл с цветом волос. Смотрите сами:

Зафиксируем эксперименты Тенорио:

• делал их красными (на солнечном свете это особенно заметно); • обесцвечивал и давал возможность отрасти темным корням; • превращал Неймара в стопроцентного блондина (сама стрижка оставалась простой – короткие кудри, а особенный эффект достигался за счет контраста между смуглой кожей и белыми волосами); • придавал волосам максимально естественное состояние (природные кудри без выпрямления, ирокезов и в темном тоне); • вкрапливал блонда – любимое в последнее время для Неймара цветовое сочетание (так он выглядел после перехода в «ПСЖ»).

С цветом Неймар менял укладку. На ЧМ-2014 в Бразилии нападающий отрастил темные корни, зачесав густую челку набок. Через год он придал прическе стиля: выбритые виски, полностью темные волосы, прилизанные сверху и немного вздернутые на концах – выглядит круто и напоминает морскую волну.

В «Барселоне» Неймар удивлял: стригся налысо или под ноль выбривал виски и оставлял торчащий ирокез. С боков он часто делал узоры. Они появляются и сейчас. Зацените: тут, тут и тут.

За эту тему отвечает барбер Нарико. Парень вытворяет реальные шедевры: выбривает на головах клиентов изображения Иисуса Христа, Боба Марли и Джека Воробья и воссоздает «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Портретные стрижки у него стоят около 45 долларов.

Нарико стрижет почти всех звезд сборной Бразилии (даже главного тренера Тите), сборную Уругвая и персонально Неймара. Вот выстриженный портрет бразильца, а вот – Лионеля Месси.

У Нарико есть салон рядом с Сан-Паулу. После перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» барбер переехал в Париж и открыл там еще одну студию.

НЕЙМАР НА ЧМ-2018

2018. Тенорио и Нарико поехали вместе с Неймаром на ЧМ-2018. За две недели в России бразилец чаще тусовался у них, чем забивал (четыре прически против двух голов).

Нападающий начал турнир блондином с шевелюрой в виде макарон (Эрик Кантона сравнил прическу со спагетти и простебал в инстаграме), потом укоротил ее, а закончил брюнетом. Черные корни, светлый верх и естественные от природы кудри (укороченная версия) – образ Неймара лета 2018 года.

К зиме Неймар заплел на голове дреды с крутым узором на висках и ушел на каникулы. Дико популярными дреды сделал Боб Марли. Стиль 70-х годов спустя десятилетия регулярно возрождается: в начале нулевых такие прически носили Эдгар Давидс, Хенрик Ларссон, Кларенс Зеедорф.

Неймар заплетал дреды еще весной, а зимой показал более сложную версию. Чтобы сделать такое же на голове, не нужно годами растить волосы: достаточно вплести безопасные дреды, сделанные из природных или искусственных материалов (войлока или канекалона). Это безвредно, но можно носить не дольше трех месяцев.

Бразилец восстанавливался после травмы с короткими кудрями натурального цвета – ничего лишнего. А время для экспериментов еще будет.

И еще немного фото