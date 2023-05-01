Обладатель Кубка Франции может не попасть в Лигу Европы из-за «Милана»

В субботу «Тулуза» выиграла первый трофей в своей истории – Кубок Франции.

Команда в финале турнира разгромила «Нант» со счетом 5:1.

Согласно правилам, «Тулуза» автоматически получает право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Но есть нюанс.

В еврокубках одновременно не могут участвовать клубы, у которых один и тот же владелец. И это может помешать участию «Тулузы» в ЛЕ.

Командой владеет инвестиционная компания Red Bird Capital, которой также принадлежит «Милан».

У «Тулузы» не будет преимущества над «Миланом» в случае выбора между клубами, поскольку сейчас два главных критерия на стороне итальянцев.

приоритет у того, кто квалифицировался в более престижный еврокубок;

место в чемпионате.

Если по первому критерию «Тулуза» и «Милан» могут оказаться в равных условиях, то по второму – без шансов для французов.

Единственный выход – миланцы опускаются в зону Лиги конференций, и тогда у «Тулузы» будет престижнее еврокубок. Или смена владельца.

Наблюдаем за развитием ситуации. Ранее таких прецедентов в турнирах УЕФА не было.

Фото: соцсети «Тулузы»