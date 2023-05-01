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    • Обладатель Кубка Франции может не попасть в Лигу Европы из-за «Милана»

    Обладатель Кубка Франции может не попасть в Лигу Европы из-за «Милана»

    В субботу «Тулуза» выиграла первый трофей в своей истории – Кубок Франции.

    Команда в финале турнира разгромила «Нант» со счетом 5:1.

    Согласно правилам, «Тулуза» автоматически получает право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. Но есть нюанс.

    В еврокубках одновременно не могут участвовать клубы, у которых один и тот же владелец. И это может помешать участию «Тулузы» в ЛЕ.

    Командой владеет инвестиционная компания Red Bird Capital, которой также принадлежит «Милан».

    У «Тулузы» не будет преимущества над «Миланом» в случае выбора между клубами, поскольку сейчас два главных критерия на стороне итальянцев.

    • приоритет у того, кто квалифицировался в более престижный еврокубок;
    • место в чемпионате.

    Если по первому критерию «Тулуза» и «Милан» могут оказаться в равных условиях, то по второму – без шансов для французов.

    Единственный выход – миланцы опускаются в зону Лиги конференций, и тогда у «Тулузы» будет престижнее еврокубок. Или смена владельца.

    Наблюдаем за развитием ситуации. Ранее таких прецедентов в турнирах УЕФА не было.

    Фото: соцсети «Тулузы»

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    Источник: RMC Sport

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    01.05.2023 23:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +135

      russkiisergei 2 мая, 00:22

      Не было??? а как же Ред Булл???? или вы забыли?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +697

      Октавиус > russkiisergei 2 мая, 16:13

      у Ред Булла договорняк какой-то, никого же не исключили из еврокубков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh 1 мая, 23:52

      Интересная ситуевина вырисовывается.

      0
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