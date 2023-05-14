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    • Личный самолет Месси: стоит 12 млн, внутри две ванны, бар и салон на 16 человек

    Личный самолет Месси: стоит 12 млн, внутри две ванны, бар и салон на 16 человек


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    Голосов: 0
    Сегодня, 16:31
    Лучшему игроку – большая роскошь!

    В 2018-м Месси купил личный самолет. Изначально он просто взял его в аренду у компании-партнера, которая изготовила его для Месси. И только потом, спустя полгода после первой аренды, выкупил его за 12 миллионов евро.

    Самолет модели Gulfstream V создан в США в 2003 году. Это самолет бизнес-класса. На момент покупки Месси в мире всего было около 470 моделей такого самолета. Дальность полета – чуть более 11 тысяч км. Doble Amarilla писала, что Месси взял его специально для полетов домой в Аргентину. По километражу подходит – между Барселоной и Буэнос-Айресом почти 10,5 тысячи км.

    Самолет Месси – шик. После покупки Месси отделал его вместе с дизайнером:

    1. На каждой ступеньке трапа написаны имена членов семьи. Верхняя ступень – Лео, потом – Антонелла (жена), дальше – Тиаго, Чиро и Матео (сыновья).

    2. На хвосте самолета нарисована десятка.

    3. Внутри – просторный салон с двумя ванными, кухней, небольшим баром и места на 16 человек (которые можно сложить в 8 спальных).

    Так выглядит самолет Месси изнутри:

    Испанские журналисты спрашивали Месси про эту покупку (о точных целях, об итоговой стоимости вместе с оформлением), но так и не получили никакого комментария.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press
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